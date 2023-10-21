Скидається на те, що Путін хоче знищити Україну, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що президент РФ Путін хоче знищити Україну.
Про це Боррель розповів на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею (існування) української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", - зазначив високий представник ЄС.
Боррель наголосив, що всі міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу заявили про свою повну відданість продовжувати підтримувати Україну всіма способами.
"Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов'язань, тому що війна Росії проти України тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії, на світову економіку", - повідомив представник ЄС.
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или не рой яму другому.... сам же в ней и закопаешься...
не нагаваривайте на сцаря )))
Тому не русня, а москальня, кацапня і т.п. Невже не зрозуміло? Чи користуєтесь кацапськими методичками для псування української мови й правильної історії.
близько 8 років всього знадобилося, щоб такий висновок зробити..
Є і буде , а московія зникне із мапи світу !!
Епідемія
Только Боррель не дурак, а только симулирует непонимание.
Хабад имеет свои кадры повсюду.
Не прошло и полугода, как Цахес Украину уничтожает, но великий ум - Боррель - только сейчас это понял!
И эти люди правят миром.
Как это случилось?
То ви на 9-му році допетрали ?
Афіґєть !
Правда, ці скоти вже більше 300 років нас знищують.
Тільки дійшло? Бляха коли ж до цих дибілів дійде, що він мріє знищити весь світ, а Європу в першу чергу!!!
Ще з 2005 ( оранжева революція) було зрозуміло що буде війна… Після України , підуть дальше це на 99% . Але перед тим щось зроблять з Америкою..
якщо вірити пророцтву яке збувається ,то Россія і Китай доб'ються свого. А війну припинить жінка… ( мені пророкували , якщо я буду жити в Україні помру від вибуху бомби) яка бомба на дворі 2000 рік… ?Перша бомба летіла і попала туди , де я хотів працювати..
Але не слід вірити пророцтвам , деколи на них впливає людський фактор..
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
Во-первых, о "победе" россии нужно объявить накануне единого дня голосования - для того, чтобы в победной эйфории народ проголосовал за того, кого надо. Если же в это время будут продолжаться военные действия и массово гибнуть орки, результат будет непредсказуем - даже с учётом того, что в ЦИК нарисуют максимально нужный результат.
В этот же день на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (если они ещё будут оккупированы) также планируют создать видимость референдума, но считать голоса никто не собирается - на всех этих территориях "нарисуют" плюс-минус 60% за "воссоединение" с россией. БОльший процент рисовать не станут для правдоподобности.
Во-вторых, россияне считают, что апогей поставок современного западного оружия Украине (как по отдельным контрактам, так и по лендлизу) придётся на сентябрь-октябрь, а потому после этого времени проводить наступательные действия россия уже будет не в состоянии - если только не применит тактическое ядерное оружие. Поэтому перейдёт к многоэшелонированной обороне на захваченных территориях. Правда, москва продолжит в очень ограниченном количестве производить ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины. Почему в "очень ограниченном" я расскажу в одном из следующих текстов, где проанализирую состояние ВПК рф.
И в заключение. Россия может строить какие угодно планы. Большинство же военных экспертов считают, что максимум, что ещё временно потеряет Украина - это полностью разрушенную россиянами Луганскую область. За остальные территории можно бороться и отвоёвывать уже в этом году.
Очередь освобождения всего Донбасса и Крыма придёт позже. Когда? Не нужно строить иллюзий - россия ещё долго будет оставаться экономически устойчивой и самодостаточной территорией. Но санкции, международная изоляция и падение уровня жизни населения добьют и её. Империя зла будет разрушена, и катализатором её разрушения станут (вернее, уже стали) Украина и Украинцы.