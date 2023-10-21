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Скидається на те, що Путін хоче знищити Україну, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель вважає, що президент РФ Путін хоче знищити Україну.

Про це Боррель розповів на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС із питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Виглядає так, що Путін хоче знищити Україну, руйнуючи інфраструктуру міста, заперечуючи саму ідею (існування) української нації. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно", - зазначив високий представник ЄС.

Боррель наголосив, що всі міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу заявили про свою повну відданість продовжувати підтримувати Україну всіма способами.

"Міністри підкреслили повну відданість продовжувати підтримувати Україну з будь-якої точки зору – військової, продовжувати чинити тиск на Росію та працювати з міжнародною спільнотою. Я хочу наголосити на важливості цих зобов'язань, тому що війна Росії проти України тягне за собою наслідки не тільки для України, але для всього світу через продовольство та ціни на енергоносії, на світову економіку", - повідомив представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+53
Не "Виглялає" а ХОЧЕ!
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20.06.2022 21:55
+41
Не виглядає,а намагається знищити прямо зараз!!!!
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20.06.2022 21:56
+36
Еще бы Макрону кто то это объяснил.
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20.06.2022 21:56
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Не "Виглялає" а ХОЧЕ!
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20.06.2022 21:55 Відповісти
Тут є блог,чи а дійсно путин як такий в наявності.
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20.06.2022 22:16 Відповісти
<******* забыло поговорку пожелаешь иному -и к тебе чтоб вернулось в 10 кратном исполнении
или не рой яму другому.... сам же в ней и закопаешься...
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20.06.2022 22:24 Відповісти
Насправді, для Української мови це цілком звичний оборот!
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20.06.2022 23:09 Відповісти
Не виглядає,а намагається знищити прямо зараз!!!!
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20.06.2022 21:56 Відповісти
Еще бы Макрону кто то это объяснил.
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20.06.2022 21:56 Відповісти
И макрон и шольц с Меркель , Драги ВСЕ ПОНИМАЮТ ,НО МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИАРДЫ ПУТЛЕРОВСКИХ КРОВАВЫХ НЕ ВОНЯЮТ ‼️в странах НАТО Делятся разведданными
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20.06.2022 22:15 Відповісти
та ну! показалось вам...
не нагаваривайте на сцаря )))
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20.06.2022 21:57 Відповісти
Politico назвало самое опасное место на земле в настоящий момент - это гипотетический Сувалкский коридор - https://news.zerkalo.io/world/16451.html?c
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20.06.2022 21:57 Відповісти
херня. у нас 4 месяца реальных боевых действий, а они про какие-то гипотезы
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20.06.2022 22:14 Відповісти
"Сувалкский коридор" это гипотетическое мгновенное самоубийство России, вместо медленной агонии с увязанием в Украине.
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20.06.2022 22:59 Відповісти
Максимум выразят озабоченность в нато
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21.06.2022 18:44 Відповісти
Дошло через 8 лет.
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20.06.2022 21:58 Відповісти
Невже щойно дійшло?
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20.06.2022 21:59 Відповісти
Ура! Дійшло!
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20.06.2022 22:01 Відповісти
не путін хоче, а роzzійський народ цього хоче, найбільш за все в світі, нічого так не хоче як знищити свідків того що в них все крадене... так осоромити русню як ми зараз в прямому ефірі їх на весь світ виставили нікчемами, орками, знищили мфі про їх міць культуру і інші міфи... таку ненависть яку ми зараз в них роздмухали, це багато коштує
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20.06.2022 21:59 Відповісти
Майже все правильно. Але в українській мові по відношенню до кацапів не руські, а росіяни. Бо ті хто створювали українську граматику, на відміну від декого з коментаторів, добре знали, що Русь це тільки Україна.

Тому не русня, а москальня, кацапня і т.п. Невже не зрозуміло? Чи користуєтесь кацапськими методичками для псування української мови й правильної історії.
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20.06.2022 23:52 Відповісти
Есть нормальные политики в Европе, спасибо им за помощь, они то точно понимают - помогая нам, они помогают себе в первую очередь, есть хорошая поговорка - дешевле всего в жизни за всё платить деньгами, Украина, к сожалению платит еще и жизнями.
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20.06.2022 21:59 Відповісти
Тією військовою допомогою що дають,москалів не перемогти.
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20.06.2022 22:00 Відповісти
Тим, що пообіцяли дати, навіть втримати нинішні рубежі за щастя.
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20.06.2022 22:05 Відповісти
Тоді візьміть ту,що самі випустили. Те що Таня врятувала,не рахувати. До речі,а налагодження випуску тоже є чи знову Словенія,Болгарія, а ви будете на других кидати і від других чекати. Як думаєте, функція заказати працює безплатно і швидко
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20.06.2022 22:20 Відповісти
Специально зарегестрировалась чтобы прокукарекать с что "Ивропа вам ничиво ни далжна"? Может расскажешь, какая страна Европы может отбить в одиночку наступление 2-й армии мира?
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20.06.2022 23:18 Відповісти
Путіну потрібен контроль над Україною, тобто Київ. Він буде нищити все, доки не здохне... така реальність.
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20.06.2022 22:01 Відповісти
Він що спало.
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20.06.2022 22:04 Відповісти
Старий маразматичний дурачок.
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20.06.2022 22:04 Відповісти
там на кого кинь -- путін одні імпероіди
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20.06.2022 22:05 Відповісти
Є таке.
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20.06.2022 22:05 Відповісти
Номінуйте його на Нобелівську премію . Нарешті дійшло
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20.06.2022 22:09 Відповісти
Виглядає так,що кацапам хана. Це фейкове плем'я з лайна виповзло і в лайно повернеться.
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20.06.2022 22:12 Відповісти
А рашисти цього не приховують, вони вони давно й прямо так кажуть. У Заходу проблеми зі слухом?
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20.06.2022 22:14 Відповісти
Хочет уничтожить Украину как успешное демократическое, устремленное в будущее, государство. И еще хочет показать всем, кто хочет силой отхватить свой кусок пирога, что шерифа бояться не стоит: ворчит он грозно и пистолет у него большой с виду, только вот стрелять он не будет, разве что по воробьям.
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20.06.2022 22:15 Відповісти
Успешное и демократическое? Так из америки аынлядит
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21.06.2022 19:10 Відповісти
Та невже? 4 місяць, як йде війна... А я думав, що коли тебе хібашать зі всього, що можуть, -- то прояв поваги та освобождєнія... Може на теренах ЄС в тих ракет, снарядів та кацапів якісь інші фізичні сили діють? Не хочте перевірити, шановний Боррель?
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20.06.2022 22:16 Відповісти
Не может быть!
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20.06.2022 22:17 Відповісти
Виглядає Ну не знаю. Может не виглядає. Боррель ! Может еще подумаешь? А вдруг все же не виглядає. А может и виглядає. Долбодятел
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20.06.2022 22:17 Відповісти
Поразительная догадливость . А то , что вы следующие , ещё не допёрли ?
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20.06.2022 22:18 Відповісти
Грамотний дядько,
близько 8 років всього знадобилося, щоб такий висновок зробити..
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20.06.2022 22:19 Відповісти
73% жителей Украины такой вывод не могли сделать до 24,02
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21.06.2022 02:23 Відповісти
сын твоей мамы - колхозник, которому слово "прокси"не известно)))
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21.06.2022 13:11 Відповісти
уже 110 дней прошло , а он только понял
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20.06.2022 22:20 Відповісти
Тю.Новина.Вони нас вже більше 350 років,як хочуть знишити.Прокинувся.
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20.06.2022 22:22 Відповісти
Пятачок! Кажется они начинают что-то подозревать! (С)
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20.06.2022 22:28 Відповісти
Виглядає так наче до Європи дуже туго доходить
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20.06.2022 22:31 Відповісти
Воно все виглядає зовсім по іншому, коли ******** не тебе...
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20.06.2022 22:40 Відповісти
Він не тормоз, він - повільний газ (С)
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20.06.2022 22:32 Відповісти
На 4 місяць війни дійшло. Я мабуть ніколи не перестану дивуватися цьому європейському гальму. І це я не тільки про Бореля.
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20.06.2022 22:32 Відповісти
невже нарешті дійшло???
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20.06.2022 22:33 Відповісти
Та не вже , дивує ваш інтелект , це було ясно ще в в 2014 році !
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20.06.2022 22:35 Відповісти
Кацапи нас століттями знищують і голодом , і війнами , але Україна була ,
Є і буде , а московія зникне із мапи світу !!
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20.06.2022 22:36 Відповісти
Не пройшло вісімь років як до них починає доходити.
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20.06.2022 22:36 Відповісти
І ви хотіли і хочете знищення України, мавпи краснозаді. Тільки нічого в вас не вийшло і не вийде.
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20.06.2022 22:41 Відповісти
Prosnulsa.
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20.06.2022 22:44 Відповісти
Борель, а не краще б було знищити путіна?
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20.06.2022 22:46 Відповісти
"так довго, як це буде потрібно" - хорошая находка)
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20.06.2022 22:47 Відповісти
Путлєр розраховує, що Захід втомиться і це сигнал Путлєру, що не дочекається.
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20.06.2022 23:03 Відповісти
Виглядає так, що "ліга націй 2" відродила Гітлера2, а тепер кліпа очима - ні це не ми, нас там нэт...
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20.06.2022 22:52 Відповісти
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20.06.2022 22:58 Відповісти
А що це у рашиста з головою? Це - такі вони завжди, чи з ним щось ся стало?.
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20.06.2022 23:07 Відповісти
Та то КіР ))
Епідемія
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20.06.2022 23:14 Відповісти
Комар вкусив. Вони дуже люті в таку пору року в Україні.)
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20.06.2022 23:41 Відповісти
Провидець? Неземні розумові здібності. Складні часи, суцільні гіганти розуму
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20.06.2022 22:59 Відповісти
Потрясающий прогресс ! Наконец-то дошло. Слава Богу !
Только Боррель не дурак, а только симулирует непонимание.
Хабад имеет свои кадры повсюду.
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20.06.2022 23:00 Відповісти
Бач, таки-свінуло йому, нарешті!.. Я вже гадав, вони пропащі...
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20.06.2022 23:02 Відповісти
зоркий сокол ***
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20.06.2022 23:11 Відповісти
Та Ти Шо
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20.06.2022 23:12 Відповісти
Дійшло як до жирафи?
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20.06.2022 23:27 Відповісти
Не парьтесь. В апреле, когда западники поняли, что мы держимся, военные заводы заработали на полную и во Франции, и в Италии, и в Германии, не говоря уже о USA and GB. По материальной части союзники помогут, в этом нет никаких сомнений
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20.06.2022 23:28 Відповісти
Мені просто цікаво, що б робили ці імпотенти і наскрізь продажні морди, якби раптом Україна не вистояла, а впала, як вони всі очікували.
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21.06.2022 01:14 Відповісти
вони б продовжували спокійно торгувати з Росією.
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21.06.2022 08:55 Відповісти
Какое невероятное открытие!

Не прошло и полугода, как Цахес Украину уничтожает, но великий ум - Боррель - только сейчас это понял!

И эти люди правят миром.

Как это случилось?
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20.06.2022 23:30 Відповісти
Та невже ?Через117днів нарешті зрозуміли
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20.06.2022 23:55 Відповісти
Роздуплились нарешті
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20.06.2022 23:58 Відповісти
То що окуляри нормальні вже купив? Прозрів? 🔍🔎
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21.06.2022 00:02 Відповісти
Не тільки ***** хоче нас знищити, а й усі кацапи цього хочуть. Невже Борель цього не розуміє та не бачить?
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21.06.2022 00:50 Відповісти
Нє, ну, не бляха муха (с) ! Перепрошую.

То ви на 9-му році допетрали ?
Афіґєть !

Правда, ці скоти вже більше 300 років нас знищують.
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21.06.2022 01:10 Відповісти
Та ви шо? Серйозно? Вау яка несподіванка!!! 😱
Тільки дійшло? Бляха коли ж до цих дибілів дійде, що він мріє знищити весь світ, а Європу в першу чергу!!!
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21.06.2022 02:29 Відповісти
Не Боррель, а Бордель. Ему ещё в школе это говорили.
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21.06.2022 04:44 Відповісти
прозрело бесхребетное !!
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21.06.2022 06:24 Відповісти
Дядя спав, чи просто дебіл? Я просто поражаюсь цим європейським придуркам. ***** аідкритим текстом заявляє, що України не повинно бути, а у нього "враження". Гидота.
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21.06.2022 06:37 Відповісти
Не виглядає-це саме так і є...
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21.06.2022 08:14 Відповісти
Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
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21.06.2022 08:38 Відповісти
Борель по кличке Орлиный Глаз ака капитан очевидность.
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21.06.2022 08:40 Відповісти
Путін маніяк . За кожне сказане слово Ху#ло він відправляє ракету.Він не заспокоїться поки не розправиться з V. Z - В.З він хоче назавжди заплямитиці ініціали Зеленського.

Ще з 2005 ( оранжева революція) було зрозуміло що буде війна… Після України , підуть дальше це на 99% . Але перед тим щось зроблять з Америкою..
якщо вірити пророцтву яке збувається ,то Россія і Китай доб'ються свого. А війну припинить жінка… ( мені пророкували , якщо я буду жити в Україні помру від вибуху бомби) яка бомба на дворі 2000 рік… ?Перша бомба летіла і попала туди , де я хотів працювати..
Але не слід вірити пророцтвам , деколи на них впливає людський фактор..
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21.06.2022 08:42 Відповісти
Україна як верба. Завжди поновлюється .
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21.06.2022 08:53 Відповісти
Через три месяца до некоторых европейских лидеров наконец дошло - чего именно добивается Путлер ...
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21.06.2022 08:58 Відповісти
до евроидиотов только дошло сейчас это!
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21.06.2022 12:15 Відповісти
ЕКСКЛЮЗИВ від Олега Шарпа:
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
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22.06.2022 21:06 Відповісти
Почему для объявления конца спецоперации предварительно выбран конец августа.
Во-первых, о "победе" россии нужно объявить накануне единого дня голосования - для того, чтобы в победной эйфории народ проголосовал за того, кого надо. Если же в это время будут продолжаться военные действия и массово гибнуть орки, результат будет непредсказуем - даже с учётом того, что в ЦИК нарисуют максимально нужный результат.
В этот же день на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (если они ещё будут оккупированы) также планируют создать видимость референдума, но считать голоса никто не собирается - на всех этих территориях "нарисуют" плюс-минус 60% за "воссоединение" с россией. БОльший процент рисовать не станут для правдоподобности.
Во-вторых, россияне считают, что апогей поставок современного западного оружия Украине (как по отдельным контрактам, так и по лендлизу) придётся на сентябрь-октябрь, а потому после этого времени проводить наступательные действия россия уже будет не в состоянии - если только не применит тактическое ядерное оружие. Поэтому перейдёт к многоэшелонированной обороне на захваченных территориях. Правда, москва продолжит в очень ограниченном количестве производить ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины. Почему в "очень ограниченном" я расскажу в одном из следующих текстов, где проанализирую состояние ВПК рф.
И в заключение. Россия может строить какие угодно планы. Большинство же военных экспертов считают, что максимум, что ещё временно потеряет Украина - это полностью разрушенную россиянами Луганскую область. За остальные территории можно бороться и отвоёвывать уже в этом году.
Очередь освобождения всего Донбасса и Крыма придёт позже. Когда? Не нужно строить иллюзий - россия ещё долго будет оставаться экономически устойчивой и самодостаточной территорией. Но санкции, международная изоляция и падение уровня жизни населения добьют и её. Империя зла будет разрушена, и катализатором её разрушения станут (вернее, уже стали) Украина и Украинцы.
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22.06.2022 21:08 Відповісти
 
 