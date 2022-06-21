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Новости Политика Украины
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запрет (1661) Минюст (1700) партия (555)

10 из 11 пророссийских партий уже запрещены судом, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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Суд 23 июня рассмотрит иск Министерства юстиции о запрете еще одной пророссийской партии по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), деятельность десяти партий уже запрещена, поясняют в Минюсте.

Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что в марте этого года СНБО принял решение о приостановлении деятельности 11 пророссийских партий, было возложено обязательство на Минюст о запрете деятельности этих партий. По ее словам, одновременно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, детализирующий весь процесс запрета партий, подрывающих основы национальной безопасности.

"Сразу, как только закон был принят и введен в действие, 18 мая этого года Минюст подал 11 исков в суд на выполнение решения СНБО. На сегодняшний день у нас уже есть десять положительных решений... 23 числа будет заседание по 11-й партии, и мы надеемся, что судебная практика не будет отличаться от предыдущих решений", - рассказала замминистра юстиции.

Читайте: В Украине запретили уже десять партий

Она сообщила, что в настоящее время разрабатывается постановление Кабинета Министров, нормирующее процесс взыскания имущества запрещенных партий, параллельно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, объясняющий, "что будет с депутатами местных советов, которые являются членами политических партий, деятельность которых запрещена".

Коломиец обратила внимание на то, что в настоящее время в украинских судах рассматривают 17 исков Минюста о запрете деятельности политических партий.

"11 из них – во исполнение решения СНБО, 5 – через получение информации от Службы безопасности Украины о преступной деятельности этих политических сил, в частности за помощь оккупанту. И одна партия, название которой отличается от названия территориальных представительств, – партия "Русь Единая", Ее территориальные подразделения называются "Политики Путина". Мы уже год рассматриваем это дело", - подчеркнула замминистра.

Также читайте: В апелляционном суде Львова рассматривают 16 процессов по запрету пророссийских партий, - Малюська

По ее словам, обжалований решений суда со стороны партий еще не было, полный текст решения суда первой инстанции только одна партия.

Коломиец уточнила, что у сторон есть 20 дней на обжалование. "Уверена, что большинство, если не все, будет обжаловано", - отметила она.
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Топ комментарии
+13
Що,осталася одна-"Слуга урода"?
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21.06.2022 12:43
+11
Слуг забороняйте!!!
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21.06.2022 12:45
+5
Вони змінять назви.
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21.06.2022 12:45
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Що,осталася одна-"Слуга урода"?
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21.06.2022 12:43 Ответить
Слуг забороняйте!!!
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21.06.2022 12:45 Ответить
Вони змінять назви.
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21.06.2022 12:45 Ответить
А по каким законам, нормальным законам, а не наспех созданным, запрещают партии? Конечно их надо запретить, но каким именно образом? Ведь на каждую партию нужно именно уголовное дело и именно арестованные. Либо они невиновны и их нельзя запрещать. Вину найти и доказать совсем не проблема, там все получали деньги из Кремля, вообще все. Но именно по этому механизму, а не просто так из воздуха. Европа внимательно будет за этим следить, а народ обманывать не надо. А то Зеленский очередную диктатуру такое чувство собирается строить, точнее конечно не он, он может быть еще тупее Байдена в его то возрасте, но за ним стоят Беня с шестерками и вот они на это способны более чем. Не должно быть уволенных людей, снятых с должности, запрещенных. Либо уголовное дело и арест до конца войны, либо полностью невиновен. Любая иная деятельность опасна и неэффективна.
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21.06.2022 12:46 Ответить
их надо не только запретить, но и пересажать и там посадить на бутылки.
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21.06.2022 13:11 Ответить
Объявить "иноагентами" и этого достаточно и для посадки и для конфискации их накоплений...
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21.06.2022 14:20 Ответить
йбані недоторкані судді вже рік розглядають і не можуть закрити йібучу партію"політики путіна" і "русь єдина". давно, мабуть, суддів не пздили.
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21.06.2022 12:48 Ответить
Четвертый месяц войны с засрашкой,а на ЦН продолжает свою бурную деятельность пропагандонский путинский интерфакс.
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21.06.2022 12:49 Ответить
Діло залишається за малим - заборонити партію "Слуга народу".
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21.06.2022 12:53 Ответить
Крім заборони партій ще має бути притягування до відповідальності засновників та членів цих партій.
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21.06.2022 13:07 Ответить
Займатися потрібно усім. Поки армія воює, правоохоронна система та суди теж мають працювати. "какаяразніца" вже дала свої плоди, а якщо будемо сраку чухати - то й "неначасі" теж потім боком вилізе.
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21.06.2022 13:29 Ответить
"Слуга рашистського народу" вдало законспірувались, скоротивши назву до "Слуга народу" і українці чомусь клюнули на цю назву!
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21.06.2022 13:14 Ответить
І усе це лайно перецде у другі назви, у дркгі карманні партії Слуг коломойші. Навіщо ця патетика?.... Що змінилось?
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21.06.2022 13:17 Ответить
Партії партіями,а що робити з тими хто був в них?
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21.06.2022 14:03 Ответить
А що з членами тих партій?
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21.06.2022 14:20 Ответить
Лучше бы запретили основателям и активным членам всех партий должности руководящие в стране занимать
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21.06.2022 14:23 Ответить
наконец то!
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21.06.2022 20:22 Ответить
 
 