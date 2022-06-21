10 із 11 проросійських партій уже заборонені судом, - Мін'юст

Суд 23 червня розгляне позов Міністерства юстиції України про заборону ще однієї проросійської партії за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), діяльність десяти партій уже заборонена, пояснюють у Мін'юсті.

Про це повідомила на пресконференції заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що у березні цього року РНБО ухвалила рішення про призупинення діяльності 11 проросійських партій, було покладено зобов'язання на Мін'юст про заборону діяльності цих партій. За її словами, одночасно у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який деталізує весь процес заборони партій, що підривають основи національної безпеки.

"Одразу, щойно закон було ухвалено і введено в дію, 18 травня цього року Мін'юст подав 11 позовів до суду на виконання рішення РНБО. На сьогодні у нас уже є десять позитивних рішень... 23 числа буде засідання щодо 11-ї партії, і ми сподіваємось, що судова практика не відрізнятиметься від попередніх рішень", - розповіла заступник міністра юстиції.

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Вона повідомила, що нині розробляється постанова Кабінету Міністрів, яка нормує процес стягнення майна заборонених партій, паралельно у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пояснює, "що буде з депутатами місцевих рад, які є членами політичних партій, діяльність яких заборонена".

Коломієць звернула увагу на те, що загалом на сьогодні в українських судах розглядають 17 позовів Мін'юсту про заборону діяльності політичних партій.

"11 з них – на виконання рішення РНБО, 5 – через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія "Русь Єдина", її територіальні підрозділи називаються "Політики Путіна". Ми вже рік розглядаємо цю справу", - наголосила заступник міністра.

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За її словами, оскаржень рішень суду з боку партій іще не було, повний текст рішення суду першої інстанції є лише однією партією.

Коломієць уточнила, що сторони мають 20 днів на оскарження. "Упевнена, що більшість, якщо не всі, подадуть на оскарження", - зазначила вона.