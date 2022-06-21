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Новини Політика України
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заборона (955) Мін'юст (923) партія (288)

10 із 11 проросійських партій уже заборонені судом, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

опзж

Суд 23 червня розгляне позов Міністерства юстиції України про заборону ще однієї проросійської партії за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), діяльність десяти партій уже заборонена, пояснюють у Мін'юсті.

Про це повідомила на пресконференції заступник міністра юстиції Валерія Коломієць, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що у березні цього року РНБО ухвалила рішення про призупинення діяльності 11 проросійських партій, було покладено зобов'язання на Мін'юст про заборону діяльності цих партій. За її словами, одночасно у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який деталізує весь процес заборони партій, що підривають основи національної безпеки.

"Одразу, щойно закон було ухвалено і введено в дію, 18 травня цього року Мін'юст подав 11 позовів до суду на виконання рішення РНБО. На сьогодні у нас уже є десять позитивних рішень... 23 числа буде засідання щодо 11-ї партії, і ми сподіваємось, що судова практика не відрізнятиметься від попередніх рішень", - розповіла заступник міністра юстиції.

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Вона повідомила, що нині розробляється постанова Кабінету Міністрів, яка нормує процес стягнення майна заборонених партій, паралельно у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пояснює, "що буде з депутатами місцевих рад, які є членами політичних партій, діяльність яких заборонена".

Коломієць звернула увагу на те, що загалом на сьогодні в українських судах розглядають 17 позовів Мін'юсту про заборону діяльності політичних партій.

"11 з них – на виконання рішення РНБО, 5 – через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія "Русь Єдина", її територіальні підрозділи називаються "Політики Путіна". Ми вже рік розглядаємо цю справу", - наголосила заступник міністра.

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За її словами, оскаржень рішень суду з боку партій іще не було, повний текст рішення суду першої інстанції є лише однією партією.

Коломієць уточнила, що сторони мають 20 днів на оскарження. "Упевнена, що більшість, якщо не всі, подадуть на оскарження", - зазначила вона.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Що,осталася одна-"Слуга урода"?
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21.06.2022 12:43
+11
Слуг забороняйте!!!
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21.06.2022 12:45
+5
Вони змінять назви.
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21.06.2022 12:45
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Що,осталася одна-"Слуга урода"?
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21.06.2022 12:43 Відповісти
Слуг забороняйте!!!
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21.06.2022 12:45 Відповісти
Вони змінять назви.
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21.06.2022 12:45 Відповісти
А по каким законам, нормальным законам, а не наспех созданным, запрещают партии? Конечно их надо запретить, но каким именно образом? Ведь на каждую партию нужно именно уголовное дело и именно арестованные. Либо они невиновны и их нельзя запрещать. Вину найти и доказать совсем не проблема, там все получали деньги из Кремля, вообще все. Но именно по этому механизму, а не просто так из воздуха. Европа внимательно будет за этим следить, а народ обманывать не надо. А то Зеленский очередную диктатуру такое чувство собирается строить, точнее конечно не он, он может быть еще тупее Байдена в его то возрасте, но за ним стоят Беня с шестерками и вот они на это способны более чем. Не должно быть уволенных людей, снятых с должности, запрещенных. Либо уголовное дело и арест до конца войны, либо полностью невиновен. Любая иная деятельность опасна и неэффективна.
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21.06.2022 12:46 Відповісти
их надо не только запретить, но и пересажать и там посадить на бутылки.
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21.06.2022 13:11 Відповісти
Объявить "иноагентами" и этого достаточно и для посадки и для конфискации их накоплений...
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21.06.2022 14:20 Відповісти
йбані недоторкані судді вже рік розглядають і не можуть закрити йібучу партію"політики путіна" і "русь єдина". давно, мабуть, суддів не пздили.
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21.06.2022 12:48 Відповісти
Четвертый месяц войны с засрашкой,а на ЦН продолжает свою бурную деятельность пропагандонский путинский интерфакс.
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21.06.2022 12:49 Відповісти
Діло залишається за малим - заборонити партію "Слуга народу".
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21.06.2022 12:53 Відповісти
Крім заборони партій ще має бути притягування до відповідальності засновників та членів цих партій.
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21.06.2022 13:07 Відповісти
Займатися потрібно усім. Поки армія воює, правоохоронна система та суди теж мають працювати. "какаяразніца" вже дала свої плоди, а якщо будемо сраку чухати - то й "неначасі" теж потім боком вилізе.
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21.06.2022 13:29 Відповісти
"Слуга рашистського народу" вдало законспірувались, скоротивши назву до "Слуга народу" і українці чомусь клюнули на цю назву!
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21.06.2022 13:14 Відповісти
І усе це лайно перецде у другі назви, у дркгі карманні партії Слуг коломойші. Навіщо ця патетика?.... Що змінилось?
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21.06.2022 13:17 Відповісти
Партії партіями,а що робити з тими хто був в них?
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21.06.2022 14:03 Відповісти
А що з членами тих партій?
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21.06.2022 14:20 Відповісти
Лучше бы запретили основателям и активным членам всех партий должности руководящие в стране занимать
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21.06.2022 14:23 Відповісти
наконец то!
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21.06.2022 20:22 Відповісти
 
 