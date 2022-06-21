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Новости За рубежом
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Литва (2128) Патрушев (74) Россия (91324)

Патрушев угрожает Литве из-за запрета транзита грузов из РФ: "Это серьезно скажется на жителях вашей страны"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.

Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.

Читайте: Россия заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, но переговоры заморожены украинской стороной, - Патрушев
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Топ комментарии
+57
Насрати на погрози свиней.
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21.06.2022 13:31
+52
Литва болт клала на московитів ще з часів союзу, а зараз і подавно.
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21.06.2022 13:34
+49
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21.06.2022 13:32
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Насрати на погрози свиней.
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21.06.2022 13:31 Ответить
ДА НЕТ РЕБЯТКИ ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО Путин в коме тот клоун грызущий сопли козявки или ногти придурок ДВОЙНИК..... Путин столь неожиданно ушел в кому.... что мозг биологически мертвый эти ублюдки в *********** кучка бандитов по сути захватили власть ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И СПОРЯТ КТО БУДЕТ СЦАРЕМ... ДИМОН Медведев В НАТУРЕ ***** ВОЗОМНИЛ СЕБЯ С КОРОНОЙ НА ГОЛОВЕ И КРЫЛЬЯМИ СЗАДИ..но оно пустой ноль с ним даже по нужде не сядут рядом алкоголик невменяемый хуже Путина... И В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ ОНО НИЧТОЖЕСТВО он реально желает нанести Украине ядерный удар..Шойгу по сути доживает свои деньки армия за ним не пойдет ФСБ тем более.. олигархи его в ноль ставили давно и поделили на ноль... Патрушеву далеко за 70 он старый придурок и маразматик..он хотел и вроде как всунуть правоприемником своего сынка Министра сельского хозяйства но там знатно природжа даже не заходила.... Кириенко тот еще @ыдовский ублюдок гомик к тому же кидалово еще то много ****** а на деле может быть при ком то адьютантом --а не сцарем... но Путин не успел состряпать и главное огласить Указ о правоприемнике на случай операции.. по Конституции это придурок ни бе ни мэ Мишутин.. все остальные обязаны иметь Указ самого Путина... я понимаю могут состряпать бумажку.... но против будет Песков..и аппарат настоящего Путина... а он огромен да и служба охраны огромна короче свидетелей просто взять захапать или пострелять или купить или закрыть рот или запугать не выйдет..много бабла раз нге все и вся продается обязательно найдутся с компроматом и обиженные при дележе... и по итогу все выбросят наружу...в мировые сети.... вопрос когда.. Переговоры сорваны прислать дурачка двойника вместо того кто в коме... не выйдет.... антропараметрические данные НАТУРАЛЬНОГО ПУТИНА ЕСТЬ В РАЗВЕДКАХ США БРИТАНИИ И ТАК ДАЛЕЕ ЛЮБАЯ ПОДМЕНА БУДЕТ ОШИФРОВАНА В ЧЕМОДАНЧИКЕ в котором система установлена походка голос дактилоскопия и генетика и так далее.... если мир узнает-- а это трудно скрыть-- о том что НАСТОЯЩИЙ ПУТИН ПО СУТИ КУСОК ТЕЛА ПОД АППАРАТАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖИТИЯ .....ТО ВООБЩЕ РОССИЯ-- ЭТО СТРАНА-- КОТОРУЮ ЗАХВАТИЛА ГРУППА ТЕРРОРИСТОВ... армия... если узнает --что им давал команды на СМЕРТЬ кооператив Озеро и какой то недоумок двойник --это полный будет *******.. для России впервую очередь...
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21.06.2022 13:54 Ответить
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21.06.2022 14:00 Ответить
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21.06.2022 14:01 Ответить
Не трожь индейцев, придурок!
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21.06.2022 14:27 Ответить
Та не, путин в мавзолее на самом деле лежит, его убили и под ленина загримировали для маскировки рептилоиды, потому-что он за мир был, а тот кто миру угрожает терминатор Т-1000 принявший его облик. Так правдоподобнее!
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21.06.2022 15:23 Ответить
думал идиоты на засРашке, оказывается и у нас водятся....
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21.06.2022 16:01 Ответить
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21.06.2022 13:32 Ответить
tak i sho ? kakashkami cherez zabor bude zakidivatj ? debil....molcha sglativai i obtekai
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21.06.2022 13:33 Ответить
ждите , придут и возьмут за щеку
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21.06.2022 15:05 Ответить
не бачити вам лаптей і балалаек!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.06.2022 13:34 Ответить
Литва болт клала на московитів ще з часів союзу, а зараз і подавно.
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21.06.2022 13:34 Ответить
надуйся и потужно пердни - єто и будет ответ ))))
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21.06.2022 13:35 Ответить
коли НАТО підніме в повітря F-35 цікаво як мордор заспіває?
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21.06.2022 13:35 Ответить
Як писав Лесь Подерв'янський: Зараз Б-52 пустять - і до ***** те здоров'я!
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21.06.2022 13:54 Ответить
Джек-Патрушитель угрожает.
Ну-ну...
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21.06.2022 13:36 Ответить
Sperdalaj ruzka kurwo
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21.06.2022 13:36 Ответить
Как же у них пригорело.
Интересно, что такой реакции не было ни на одни санкции, а тут прям вообще бомбануло
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21.06.2022 13:36 Ответить
Это типа ,,как посмели наехать на вяликую рашку. И кто? Какие- то литвины" а литовцы такие русне в сюрло сапогом ,,нна, нна падлюка кацапска!"
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21.06.2022 13:43 Ответить
А литовцьі такие ННННА ******* по губам..
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21.06.2022 14:55 Ответить
это не решение Литвы, а санкции Евросоюза - заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mid-litvy-zapret-na-tranzit-stali-v-kaliningrad-reshenie-es.d?id=90534667
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21.06.2022 13:36 Ответить
Что-то этот старый пень со времен "операции" ***** активизировался. Преемником готовится стать, пока двойник свои казюли выколупывает с носа?
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21.06.2022 13:38 Ответить
Брешет старая КГБ-шная свинья. Литва выполняет санкции ЕС в отношении не всех грузов а только подсанкционных товаров. Литва официально заявила об этом Параше ещё 15 марта и дала 3 месяца на то, чтобы той перенастроить логистику. С моей бы "добротой" уже 16 марта всё бы для Параши навсегда закрылось.
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21.06.2022 13:38 Ответить
Да, именно так, продукты питания и прочие гуманитарные грузы допускаются к перевозке, а грузы военного- и прочего "негуманитарного" характера - нет.
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21.06.2022 14:32 Ответить
Предлагаю литовцам буквально послать эту плешивую мразь. Эти кремлевские ублюдки прекрасно знают, что в случае нападения на страну НАТО, никакие бункеры им не помогут. Лаять, как собака за воротами - весь их удел.
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21.06.2022 13:39 Ответить
Оно там методички не попутало?

Санкции Лаптестану только на пользу, экономика цветет и пахнет!
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21.06.2022 13:40 Ответить
Кто етот мощный старик что угрожает странам НАТО зассаными труселями?
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21.06.2022 13:42 Ответить
гигант мысли, отец русской дерьмократии!
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21.06.2022 15:26 Ответить
кацапи, морем везіть своє лайно, які проблеми?, кацапія ж "вяликая во всем і великая морская "держава"в тому числі...
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21.06.2022 13:42 Ответить
Свині звикли через стіл.
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21.06.2022 16:02 Ответить
саме цікаве... Кенігсбергська волость на суходолі має кордони з Литвою та Польщою, крім того це портовие місто, що вам гнідам заважає здійснювати поставки свого дерьма морським шляхом? піднімите свої порти у сан-петербурзі, мурманську чи владивостоку - це ж на користь мокшанам робиться чи не так???
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21.06.2022 13:43 Ответить
Погрожуть ті ж самі люди, що заблокували українські порти , що веде до голода для бідних людей у всьому світі , чи якісь інші? Ті ж самі, що блокували і блокують просто так, на рівному місці ,без будь-яких законих рішень, доставку ліків, води, їжі в Маріуполь і інші місця, де від цього люди просто помирали ?
А блокування перевозки цемента та піска через Литву це ж санкції, прийняті по процедурі, нехай з них Іскандери з Кенігсберга посміються, та й забудемо.
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21.06.2022 13:44 Ответить
Чем этот стариган угрожает? Армии уже нету. Угрожает что не будет покупать шпроты а будет сидеть на диете из ягеля?
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21.06.2022 13:44 Ответить
чемодан-вокзал- тамбовский лес
все москальские понты - обосцать и забить
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21.06.2022 13:45 Ответить
Чемодани зайняті, - вокзал і одразу в тамбов...
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21.06.2022 14:27 Ответить
Угрожать и отжимать, больше ничего не могут.
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21.06.2022 13:46 Ответить
Цікаво,який товар не можуть везти? Що ж там такого,чого нема в розвинених країнах? Водка чи що? Бо раша ж більше ні на що не спроможна.
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21.06.2022 13:47 Ответить
Кишка тонка, стародупнику.
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21.06.2022 13:48 Ответить
кацапье ты только начни..тогда точно всесь мир будет вас трахать..
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21.06.2022 13:48 Ответить
Ах моська знать она сильна что лает на слона...
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21.06.2022 13:50 Ответить
а медведев хде с ядерной бимбой? Пачиму ни угражает? Соску сосёт? или снял туфлю, чтобы ударить по трибуне и теперь его не видно из-за неё
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21.06.2022 13:50 Ответить
Сученок - патрушонок, ты для начала отучи своего ботекс-фюрера в носу ковыряться, хотя бы на сцене!
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21.06.2022 13:53 Ответить
Тещі своїй будеш погрожувати, або *****, бо тебе ніхто не злякався.
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21.06.2022 13:53 Ответить
Ти кому погрожуєш голой сракой,утирок?
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21.06.2022 13:57 Ответить
Протрупушеву уже пора белые тапочки готовить, а оно все пи#дит.
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21.06.2022 14:00 Ответить
Блін, всі ржуть з них, з тих погрожуватєлєй! Не ті часи, відпогрожували, клоуни))))
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21.06.2022 14:05 Ответить
Пройдёт совсем немного времени и в учебниках напишут: «власть мокшандии принимала решение за решением, каждое убийственнее предыдущего. Все старались «спасти расею» и уничтожить весь остальной ми, но на самом деле лишь приближали ее конец» . Обитатели заболотья будут хрюкать: «нас ни спрашивали», «мы жи ничаво ни знали», «это все путен». Но будет уже поздно.
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21.06.2022 14:10 Ответить
Не правильно думку розвиваєте, вони будуть волать "це хохли у всьому винні, ми тут не до чого!!!!" причому саме такими словами, українською мовою.
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21.06.2022 14:16 Ответить
Патрушев взрывавший дома на Мацковии знает толк в Гексогене...но в Рязани устроил Обсерон...
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21.06.2022 14:13 Ответить
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21.06.2022 16:06 Ответить
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21.06.2022 16:09 Ответить
"Собака що гавкає - кусаь боїться!"
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21.06.2022 14:22 Ответить
Щоб ви хотіли срати, а у вас срака заросла.
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21.06.2022 14:23 Ответить
ДО РЕЧІ:
Коли санкції хоч трошки чіпляють "звичайних росіян", вони починають волати:
"А нас за що?", "Геноцид!", "Прості люди не виновні!", ....
А тут сами рашисти зразу загрожують:
"Постраждає простий народ Латвії".
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21.06.2022 14:38 Ответить
"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.
и чё ? перестануы боярышник закусовать литовскими ирисками...
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21.06.2022 14:45 Ответить
Дуже таке цікаве майбутнє вимальовується для клоаки,під назвою Калінінградська область:Литва заборонила наземний транзит,а Фінляндія і Швеція вирішили стати членами НАТО,що приведе до того,що Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО,в якому НАТО зможе проводити військові навчання хоч по 365 днів на рік.В Калінінградській області стоять ракети,які загрожують всій Європі,тому душити цей кацапський анклав,який всіх забембав,НАТО буде вправно і з натхненням,а Патрушев свої погрози Литві,може запхати собі в
...кишеню.
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21.06.2022 14:53 Ответить
Ответьте, ответьте рашистские дебилы…. Вы все забываете что эта маленькая страна член огромного НАТО и этим всё сказано! Как вы не пыжитесь и не тужьтесь но по любому в конце концов обосрётесь! Раньше думать надо было и головой а не жопой! Это ж надо такой маленький плешивый шизофреник руководит 140 млнным стадом баранов, которые по щелчку его пальцев поворачивают то направо то налево! В этом и есть их гордость и вяличие! Рабы-с!!!
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21.06.2022 15:02 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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21.06.2022 15:03 Ответить
Патрушев скидывай уже Путина. Всем понятно что это ты заколотил и руководишь войной в Украине. Путина в дурку, а сам на престол, покажи лицо истиное
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21.06.2022 16:35 Ответить
а чем эта падаль отличается от *****?я разницы не вижу.
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21.06.2022 20:16 Ответить
Суверенитет Литовской Республики распространяется на всю территорию республики. И только Литва может решать какие грузы она готова проспускать через свою территорию. Если нет, то это отказ от части своего суверенитета.
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21.06.2022 18:14 Ответить
после вероломного нападения на УКРАИНУ я больше ничему не удивлюсь!
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21.06.2022 20:15 Ответить
Старий, моя тобі порада : шукай 4 дошки і цвяхи.
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22.06.2022 09:18 Ответить
 
 