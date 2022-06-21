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Патрушев угрожает Литве из-за запрета транзита грузов из РФ: "Это серьезно скажется на жителях вашей страны"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев угрожает Литве из-за запрета на транзит российских товаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Мы скоро ответим на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, это серьезно отразится на жителях Литвы", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область.
Позже МИД РФ потребовал, чтобы Литва возобновила транзит санкционных товаров в Калининград. А российская армия начала учебу на границе с Литвой.
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Ну-ну...
Интересно, что такой реакции не было ни на одни санкции, а тут прям вообще бомбануло
Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mid-litvy-zapret-na-tranzit-stali-v-kaliningrad-reshenie-es.d?id=90534667
Санкции Лаптестану только на пользу, экономика цветет и пахнет!
А блокування перевозки цемента та піска через Литву це ж санкції, прийняті по процедурі, нехай з них Іскандери з Кенігсберга посміються, та й забудемо.
все москальские понты - обосцать и забить
Коли санкції хоч трошки чіпляють "звичайних росіян", вони починають волати:
"А нас за що?", "Геноцид!", "Прості люди не виновні!", ....
А тут сами рашисти зразу загрожують:
"Постраждає простий народ Латвії".
и чё ? перестануы боярышник закусовать литовскими ирисками...
...кишеню.