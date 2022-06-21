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Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии: Минимум 7 человек пострадали (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суспільне,харків

Российские оккупанты из артиллерии обстреливают Харьков. В некоторых районах города перебои со светом, водой и связью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Харьков – под российским артобстрелом. Корреспондент Общественного сообщает о пожаре в промышленной зоне на востоке Харькова, в некоторых районах после взрывов возникли перебои со светом, водой, связью", – говорится в сообщении.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что обстрелы зафиксированы в Индустриальном районе, по предварительным данным – 7 пострадавших гражданских.

Данные обновляются.

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Бережіть себе,харків'яни!Живіть назло кацапській орді.
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21.06.2022 13:56 Ответить
Опять ,близко подошли,
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21.06.2022 14:04 Ответить
Не обязательно. Расстояние от Харькова до границы с росмордором примерно 35 км. А судя по новостям оккупантов в Белгородскую область еще пока не выдавили окончательно. Почитайте на какие расстояние стреляет тот же совковый Гиацинт с активно-реактивным снарядом. Скорее всего кацапы дальнобойную артиллерию подвезли, террористы путинские...
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21.06.2022 14:47 Ответить
Где 18 украинских гиацинтов?

Пригодились бы.
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21.06.2022 15:05 Ответить
Это плохо. Там прицеп БК подвезут - и 300 снарядов только с одного орудия высыпать на город можно...
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21.06.2022 14:16 Ответить
вся надія на ЗСУ, розвідку та точну, далекобійну артЄль..
ах, да.. головне ж - і на політичну волю декого, кого не можна називати вголос, бо "неначасі"..(
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21.06.2022 14:32 Ответить
 
 