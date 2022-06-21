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Оккупанты обстреливают Харьков из артиллерии: Минимум 7 человек пострадали (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты из артиллерии обстреливают Харьков. В некоторых районах города перебои со светом, водой и связью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Харьков – под российским артобстрелом. Корреспондент Общественного сообщает о пожаре в промышленной зоне на востоке Харькова, в некоторых районах после взрывов возникли перебои со светом, водой, связью", – говорится в сообщении.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что обстрелы зафиксированы в Индустриальном районе, по предварительным данным – 7 пострадавших гражданских.
Данные обновляются.
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Пригодились бы.
ах, да.. головне ж - і на політичну волю декого, кого не можна називати вголос, бо "неначасі"..(