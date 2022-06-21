Окупанти обстрілюють Харків з артилерії: Мінімум 7 осіб постраждали (оновлено)

Російські окупанти з артилерії обстрілюють Харків. В деяких районах міста перебої зі світлом, водою та зв'язком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Харків - під російським артобстрілом. Кореспондент Суспільного повідомляє про пожежу у промисловій зоні на сході Харкова, в деяких районах після вибухів виникли перебої зі світлом, водою, зв'язком", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріли зафіксовано в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних.

Дані оновлюються.

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