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Окупанти обстрілюють Харків з артилерії: Мінімум 7 осіб постраждали (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суспільне,харків

Російські окупанти з артилерії обстрілюють Харків. В деяких районах міста перебої зі світлом, водою та зв'язком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Харків - під російським артобстрілом. Кореспондент Суспільного повідомляє про пожежу у промисловій зоні на сході Харкова, в деяких районах після вибухів виникли перебої зі світлом, водою, зв'язком", - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріли зафіксовано в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних.

Дані оновлюються.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Бережіть себе,харків'яни!Живіть назло кацапській орді.
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21.06.2022 13:56 Відповісти
Опять ,близко подошли,
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21.06.2022 14:04 Відповісти
Не обязательно. Расстояние от Харькова до границы с росмордором примерно 35 км. А судя по новостям оккупантов в Белгородскую область еще пока не выдавили окончательно. Почитайте на какие расстояние стреляет тот же совковый Гиацинт с активно-реактивным снарядом. Скорее всего кацапы дальнобойную артиллерию подвезли, террористы путинские...
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21.06.2022 14:47 Відповісти
Где 18 украинских гиацинтов?

Пригодились бы.
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21.06.2022 15:05 Відповісти
Это плохо. Там прицеп БК подвезут - и 300 снарядов только с одного орудия высыпать на город можно...
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21.06.2022 14:16 Відповісти
вся надія на ЗСУ, розвідку та точну, далекобійну артЄль..
ах, да.. головне ж - і на політичну волю декого, кого не можна називати вголос, бо "неначасі"..(
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21.06.2022 14:32 Відповісти
 
 