Без США Европа не способна защитить себя, - глава МИД Польши Рау

Европа не в силах защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью об этом свидетельствует.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нынешний кризис показывает ясно, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.

Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием мира в Европе".

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