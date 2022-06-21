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Без США Европа не способна защитить себя, - глава МИД Польши Рау

сша,польща

Европа не в силах защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью об этом свидетельствует.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нынешний кризис показывает ясно, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.

Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием мира в Европе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, - Дуда

Европа (1836) Польша (8403) США (26439) Евросоюз (17067) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+9
Американці 20 років намагалися зробити з афганських селюків армію.
А ті 20 років цьому успішно чинили ОПІР!
Тому американці й пішли.
Жодних претензій до американців.
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21.06.2022 17:04
+7
А для чого їм це? На газу ж було так добре сидіти. Біди давно не знавали. В теплі та комфорті жили. Ну нічого, тепер буде все й одразу і в одну дупу. Багачі занюхані. Треба заслужити, щоб добре жити.
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21.06.2022 16:46
+7
Ти не правий. Афганістан пав, бо не протидіяв. Не зважаючи на багаторічний вишкіл їх армії штатами та насичення озброєнням, фактично програв війну армії рівня повстанців за два тижні. Ми успішно воюємо і стримуємо другу по озброєнні армію світу. Зауваж, воюємо старим радянським гівном, основна маса БК до якого згоріла на складах. Масштаб нашої війни куди більший ніж в Афганістані - всі пишуть, що найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Ресурси горять миттєво. Жодна європейська країна таку війну не потягнула б самотужки. Тому, аргументи про зброю замість асфальту не зовсім життєздатні, бо все одно б довелось просити про допомогу, нехай на тиждень пізніше, та все ж. Крім того, багато хто призабув, що фрау Рібентроп-Меркель за своєї каденції успішно пропхала в маси ідею про заборону продажу нам зброї, щоб не провокувати ***** і змусити нас виконувати мінські угоди. Європа це проковтнула. Штати це проковтнули. Згадай заяви Байдена про мінські угоди. Згадай про відмову нам в наданні озброєння до ВВ. Тому, з них і зараз питаємо, і, гадаю, маємо на це право, бо це здебільшого наслідок їх політики.
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21.06.2022 17:23
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Правила форума Совет форумчан
А для чого їм це? На газу ж було так добре сидіти. Біди давно не знавали. В теплі та комфорті жили. Ну нічого, тепер буде все й одразу і в одну дупу. Багачі занюхані. Треба заслужити, щоб добре жити.
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21.06.2022 16:46 Ответить
Вони,взагалі забили сіли на сраку,й тішилися,що американці захищають,а вони розумні
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21.06.2022 16:55 Ответить
Бо сліпо вірять в могутність нато. Але нато це колективний організм. І практика показує, що погрожуючи ЯЗ, можна зруйнувати любий колективізм, по принципу "своя шкура дорожче"
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21.06.2022 17:18 Ответить
В яких країн Европи взаглі є боєздатні армії? В Польші і Великобританії, країн Балтії, можливо трохи у Франції. Інші розраховують на НАТО.
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21.06.2022 16:47 Ответить
Здатні протистояти орді лише ми й поляки! Всі інші-загальне місце
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21.06.2022 16:53 Ответить
Які ще країни Балтії? Уся Литва як місто Київ. То скільки там тої армії?
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21.06.2022 16:55 Ответить
Всі розраховують на НАТО. В цьому і є весь прикол "коллєктівной обороньі". У всіх є свої невеличкі армії + велика армія США. А коли якийсь мудень доїпецця, то ці невеличкі армії збіжаться в велику потужну силу + велика армія США, з єдиними стандартними озброєннями, однаково навченими солдатами, сумісними ************ і запчастинами та єдиним централізованим командуванням. А гуртом і батька легше бити.
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21.06.2022 16:56 Ответить
Це в теорії.

А на практиці цікаво буде подивитись, яку конкретно допомогу надасть Литві, наприклад, Угорщина.
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21.06.2022 17:04 Ответить
Можливо скоро побачимо. Самому цікаво . Головне шоб до Нідерландів не долетіло
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21.06.2022 18:14 Ответить
Дарма тішишся. Нідерланди можуть стати "слабкою ланкою". Вчора в Одесі орки намагались влучити ракетою в дамбу Хаджибейського лиману. Якщо б влучили - "рукотворне" цунамі могло би знищити одеську Пересип. Вони вже таке робили, коли залишали місто у жовтні 1941 - підірвали дамбу. Було багато жертв серед мирного населення, ще й будинки зруйнувало. А в Нідерландах багато таких дамб. Ну що, досі цікаво? Чи Нідерландам треба якомога більше посилити військову допомогу Україні?
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21.06.2022 21:31 Ответить
А,Європа й існує під захистом тіла України ,й економічної й збройної потуги США! Англосакси,це добре знають
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21.06.2022 16:52 Ответить
Я за США і НАТО, за Британію, і взагалі за Колективний Захід, але просто подумайте. Як можна розраховувати на Американців, на 100%? так вони круті, могутні, але все в світі змінюється стрімко, в одну секунду їм вигідно захищати ту чи іншу територію, а наступного місяця Ні. Як Афганістан - сиділи сиділи, бабло жерли жерли, армію тренували тренували. в підсумку - таліби прийшли і роз'бали все, Америка відступила... я не мая права критикувати їх за цей відступ, це їх справа, а афганцям що робити... жити в арабському контцтаборі тепер... особливо жінкам...
Ось так розраховувати на когось, і не мати свого... ми ж не кращі - наша влада закатала армію в асфальт все просрала, а тепер дайте зброю дайте зброю...
Американці сила, але повністю на їх захист я б на місці Балтійських країн не став... Поляки розумніші - вони сильна нація, як і Українці. вони себе тримають в тонусі і формі, як і фіни. вони будуть самі захищати свою землю, хоч лопатами, якщо закінчиться зброя, я американці не зможуть дати.

так, для прикладу просто
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21.06.2022 16:53 Ответить
А на кого розроховувати? На ОДКБ?
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21.06.2022 16:57 Ответить
Американці 20 років намагалися зробити з афганських селюків армію.
А ті 20 років цьому успішно чинили ОПІР!
Тому американці й пішли.
Жодних претензій до американців.
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21.06.2022 17:04 Ответить
Ти не правий. Афганістан пав, бо не протидіяв. Не зважаючи на багаторічний вишкіл їх армії штатами та насичення озброєнням, фактично програв війну армії рівня повстанців за два тижні. Ми успішно воюємо і стримуємо другу по озброєнні армію світу. Зауваж, воюємо старим радянським гівном, основна маса БК до якого згоріла на складах. Масштаб нашої війни куди більший ніж в Афганістані - всі пишуть, що найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Ресурси горять миттєво. Жодна європейська країна таку війну не потягнула б самотужки. Тому, аргументи про зброю замість асфальту не зовсім життєздатні, бо все одно б довелось просити про допомогу, нехай на тиждень пізніше, та все ж. Крім того, багато хто призабув, що фрау Рібентроп-Меркель за своєї каденції успішно пропхала в маси ідею про заборону продажу нам зброї, щоб не провокувати ***** і змусити нас виконувати мінські угоди. Європа це проковтнула. Штати це проковтнули. Згадай заяви Байдена про мінські угоди. Згадай про відмову нам в наданні озброєння до ВВ. Тому, з них і зараз питаємо, і, гадаю, маємо на це право, бо це здебільшого наслідок їх політики.
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21.06.2022 17:23 Ответить
"аргументи про зброю замість асфальту не зовсім життєздатні" - от шоб ти з'їв та не ******!

Одні тільки Сугни з Корсарами зупинили наступ на Київ! А Гром і Вільха, якщоб були на озробєнні - в перш ж дні спалили б всі склади кацапів біля наших кордонів, а також накрили б всі аеродроми у радіусі до 300 км!
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21.06.2022 20:32 Ответить
https://www.facebook.com/kbluchua/posts/5036531583076019/ Високоточна РСЗВ «Вільха» в дії! Автор КБ "Луч". Там ще лайк Бутусова, якщо є сумніви щодо належності сторінки власнику.
Була "Вільха", була "Точка-У" на 120 км. Багато складів та аеродромів згоріло по ту сторону кордону?
То вже пора б тобі з'їсти і не *******.

" Одні тільки Сугни з Корсарами зупинили наступ на Київ! " - з цими "гаслами" на площу, а не до мене, раз клепки не маєш.
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21.06.2022 20:46 Ответить
Потрібно бути виборцем зеленого щоб таке ляпнути. Тільки воно могло відкрити кримінальну справу проти кандидата в президенти США, а згодом президента. США і Велика Британія єдині країни, котрі перед початком вторгнення надали захисне озброєння Україні, не дивдячись на спротив Верховного головнокомандувача, котрий збирався шашлики в травні готувати. 73% не здатні обрати щось нормальне, а Європа вся пасивна, тому тільки США стоять між Україною і УРСР!
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21.06.2022 19:35 Ответить
А чиїм виборцем потрібно бути, щоб ляпнути ось це:
https://www.radiosvoboda.org/a/spysok-yovanovych-yak-vidreaguvaly-v-ukraini-i-usa/29834992.html Луценко і "список Йованович"
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21.06.2022 20:32 Ответить
Кримінальна справа проти кандидата в президенти США!!! Ви там всі зелені розумом поїхали? А ось і https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/11/7351885/ відповідь зеленому. Просто і зрозуміло
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21.06.2022 20:46 Ответить
Я тобі намагаюсь втовкмачити, що довбойоби є скрізь, а ти вперто далі своїх політичних преференцій бачити не хочеш. Тільки ходиш всіх в кольори фарбуєш.
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21.06.2022 20:52 Ответить
"", "", "https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги " - довбойоби? А вагнерівці? При владі зрадники, а виборці тупі йолопи!!!
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21.06.2022 22:17 Ответить
Я до кінця не розумію як ти цю справу намагаєшся притулити до поточної влади, якщо її порушив колишній прокурор Шокін, призначений на посаду владою попередньою?

https://suspilne.media/78710-policia-zakrila-spravu-pro-vtrucanna-bajdena-v-robotu-genprokurora-sokina/ Справу, яка перебувала на контролі Печерського районного управління Нацполіції Києва, порушили за заявою Віктора Шокіна, який раніше обіймав посаду генерального прокурора. Той стверджує, що Байден втручався в його професійну діяльність, що зрештою призвело до відставки Шокіна з посади.

https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 10 лютого 2015 року Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проекти постанов про надання згоди на звільнення Віталія Яреми та призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.[3] Того ж для Верховна Рада України надала згоду на відставку Яреми[4] та призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України[5], а Президент підписав відповідні укази[6][7].
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21.06.2022 21:12 Ответить
Цю справу порушив колишній прокурор Шокін, бо дупою відчув кон'юнктуру і вирішив таким чином сподобатись "зеленій" владі, виграти суд і повернутися на посаду. Мріяв стати "своїм на 100% зеленим прокурором". Але не вийшло... До чого тут Порошенко?
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21.06.2022 21:42 Ответить
"бо дупою відчув кон'юнктуру і вирішив таким чином сподобатись "зеленій" владі"" - це звідки ви таке викопали? Шокін розповів?
Порошенко тут ні до чого. Хіба що лиш, що такого покидька призначив на посаду свого часу.
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21.06.2022 21:49 Ответить
"Зеленій владі" можна сподобатись посадивши Байдена? Вибачте, я щось втратив логіку і зв'язки. Поясність.
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21.06.2022 21:56 Ответить
Чим більше території буде контролювати Україна, тим безпечніше буде в Європі. Європа повинна воювати в Україні в першу чергу за себе
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21.06.2022 16:54 Ответить
Між газом і безпекою Європа вибрала перше, тому на даному етапі дійсно без підтримки США протистояти росії європайці не зможуть. Але американцям як і британцям не звикати рятувати дупи європейців.
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21.06.2022 16:57 Ответить
з такими ********* і сопльожуями точно
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21.06.2022 16:58 Ответить
сцикуни то амерам дупу лижуть або расєі,лиш би під захистом бути,в лапках
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21.06.2022 17:02 Ответить
Всё это правда, но с другой стороны, если президент страны, восемь лет втянутой в гибридную войну в Европе, на фоне 200 тысячной армии у границ собирается в мае на шашлычки, почему условный штайнмайер не должен готовиться zum Grillen im Freien?

Кто из нас не надеялся, что это - очередное поигрывание мускулом, которое де факто ни к чему не приведёт. Ситуация в феврале 2022 напоминает мир перед началом Первой Мировой. С одной стороны, все грозятся кулаками, какой-нибудь Макс Вебер на голубом глазу говорит, что "Мир в Европе не только невозможен, но даже и не желателен". А с другой - все верят, что международные связи слишком крепки, чтобы цивилизованные страны захотели их рвать, так что если война и начнётся, то точно "кончится к Рождеству".
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21.06.2022 17:03 Ответить
Я вже з 2008 року знала, що буде війна, - після промови Саакашвілі, де він сказав, що наступною жертвою нападу рашки буде Україна. А що війна буде точно і насувається на Україну невідворотно, мені вже було зрозуміло під час виборів в 2019 році, про що я говорила моїм знайомим, що бажали голосувати за "Зе!": "Зе - це війна!". Даремно, "крик в пустелі". Кого цікавить думка простої громадянки?
Без Зе війна була би все одно, бо в пуйла "горіло", але Україна була би більш підготовленою і доля мого любого Півдня могла би скластися інакше.
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21.06.2022 22:05 Ответить
100% . А некоторые страыі еще и помогут рашке - Германия, Франция, Италия... Думают они далеко... Пусть учат историю их деятели. Зайдет бурятское рыло в парижское кафе и будет вам новое "Бистро"
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21.06.2022 17:04 Ответить
Бисро гаварит не буряцкое рыло , а мардовскае - пистрямц, так шо пальцы пекло. ПС. Нет в славянских словах "быстро", швыдко, это от мардовских солдат "русскай" армии, которая всегда была мардовской.
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21.06.2022 18:03 Ответить
ст.-слав. быстръ ἐντρεχής, болг. би́стър, сербохорв. би̏стар «ясный», словен. bístǝr «быстрый, бодрый, ясный, проницательный», чеш. bystrý «быстрый, проворный», польск. bystry «быстрый, проницательный», н.-луж. bytšy «ясный»

Этимологический словарь Макса Фасмера

би́стрий - вл. bystry; чес. bystrý; слн. bister (прозорий); серб. бистар (тс.)

Іван Ющук, Словник Української Мови VI Століття
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21.06.2022 18:32 Ответить
Опыт Первой и Второй мировых войн уже это показали. Незачем было ждать почти 80 лет для такого очевидного вывода.
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21.06.2022 17:05 Ответить
Опыт Первой Мировой был немного другим.
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21.06.2022 17:16 Ответить
USA спасли Мир от коммуно-нацизма сралина-гитлера...
Альтернативы не было...Уинстон Черчилль немного подсобил Рузвельту...но то таке..не для средних УМов...
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21.06.2022 17:09 Ответить
Очень однобокое видение истории, что до ума выше среднего. Вступление США в войну было переломным моментом, без которого победа в ней Британии была бы нереальной, да и снабжал Рузвельт Британию из-под полы задолго до этого, но сказать что "Черчилль немного подсобил Рузвельту" - это, мягко скажем, перебор.
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21.06.2022 18:26 Ответить
Это должен был сделать бундесвер,но лучшая подруга Путина его развалила.
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21.06.2022 18:09 Ответить
Кабаева??? Она и немцев успела отоварить???
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21.06.2022 18:17 Ответить
кабаєва - половка, хутін ее пабєділ ..
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21.06.2022 20:28 Ответить
фрау ріббентроп - комсомолка с гдр, їх всіх купив путлер за допомогою штазі ще в дрездені, та й потім ..
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21.06.2022 20:31 Ответить
Хоча ШТАТ - це як окрема країна(із власними законами, які часто навіть не співпадають із федеральним законом), але РІШЕННЯ ПО ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ, вони приймають цілісно та одностайно.....

Європа це зовсім інший тип ПОЛІТИЧНОГО УТВОРЕННЯ... Одні будуть опиратися росіянам, інші - приховано симпатизують, як Орбан.... А ще інші будуть колаборувати і переходити на бік росіян вже під час війни, якщо Путін вирішить напасти на Європу..... а четверті - НАША ХАТА БІЛЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, і нам цього не потрібно ...
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21.06.2022 18:30 Ответить
А НИКОГДА старая проститутка Европа без США не смогла себя защитить Первая Мировая - США - победа. Вторая Мировая - США - победа, Третья Мировая (Холодная война) - США - победа. С сейчас мы видим тоже самое.
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21.06.2022 19:15 Ответить
с рабсієй надо дружить, бо нападе ..
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21.06.2022 20:25 Ответить
 
 