Без США Европа не способна защитить себя, - глава МИД Польши Рау
Европа не в силах защитить себя без участия Соединенных Штатов, и нынешний кризис с безопасностью об этом свидетельствует.
Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нынешний кризис показывает ясно, что без Соединенных Штатов Европа не способна защитить себя", - сказал он.
В то же время министр подчеркнул, что европейские союзники Вашингтона все же должны брать на себя часть функций по обеспечению безопасности на континенте.
Также Рау отметил, что Польша считает участие США в обеспечении европейской безопасности "основным условием мира в Европе".
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+9 Small Jerboa
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+7 Саша Паш
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А на практиці цікаво буде подивитись, яку конкретно допомогу надасть Литві, наприклад, Угорщина.
Ось так розраховувати на когось, і не мати свого... ми ж не кращі - наша влада закатала армію в асфальт все просрала, а тепер дайте зброю дайте зброю...
Американці сила, але повністю на їх захист я б на місці Балтійських країн не став... Поляки розумніші - вони сильна нація, як і Українці. вони себе тримають в тонусі і формі, як і фіни. вони будуть самі захищати свою землю, хоч лопатами, якщо закінчиться зброя, я американці не зможуть дати.
так, для прикладу просто
А ті 20 років цьому успішно чинили ОПІР!
Тому американці й пішли.
Жодних претензій до американців.
Одні тільки Сугни з Корсарами зупинили наступ на Київ! А Гром і Вільха, якщоб були на озробєнні - в перш ж дні спалили б всі склади кацапів біля наших кордонів, а також накрили б всі аеродроми у радіусі до 300 км!
Була "Вільха", була "Точка-У" на 120 км. Багато складів та аеродромів згоріло по ту сторону кордону?
То вже пора б тобі з'їсти і не *******.
" Одні тільки Сугни з Корсарами зупинили наступ на Київ! " - з цими "гаслами" на площу, а не до мене, раз клепки не маєш.
https://www.radiosvoboda.org/a/spysok-yovanovych-yak-vidreaguvaly-v-ukraini-i-usa/29834992.html Луценко і "список Йованович"
https://suspilne.media/78710-policia-zakrila-spravu-pro-vtrucanna-bajdena-v-robotu-genprokurora-sokina/ Справу, яка перебувала на контролі Печерського районного управління Нацполіції Києва, порушили за заявою Віктора Шокіна, який раніше обіймав посаду генерального прокурора. Той стверджує, що Байден втручався в його професійну діяльність, що зрештою призвело до відставки Шокіна з посади.
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 10 лютого 2015 року Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проекти постанов про надання згоди на звільнення Віталія Яреми та призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України.[3] Того ж для Верховна Рада України надала згоду на відставку Яреми[4] та призначення Віктора Шокіна Генеральним прокурором України[5], а Президент підписав відповідні укази[6][7].
Порошенко тут ні до чого. Хіба що лиш, що такого покидька призначив на посаду свого часу.
Кто из нас не надеялся, что это - очередное поигрывание мускулом, которое де факто ни к чему не приведёт. Ситуация в феврале 2022 напоминает мир перед началом Первой Мировой. С одной стороны, все грозятся кулаками, какой-нибудь Макс Вебер на голубом глазу говорит, что "Мир в Европе не только невозможен, но даже и не желателен". А с другой - все верят, что международные связи слишком крепки, чтобы цивилизованные страны захотели их рвать, так что если война и начнётся, то точно "кончится к Рождеству".
Без Зе війна була би все одно, бо в пуйла "горіло", але Україна була би більш підготовленою і доля мого любого Півдня могла би скластися інакше.
Этимологический словарь Макса Фасмера
би́стрий - вл. bystry; чес. bystrý; слн. bister (прозорий); серб. бистар (тс.)
Іван Ющук, Словник Української Мови VI Століття
Альтернативы не было...Уинстон Черчилль немного подсобил Рузвельту...но то таке..не для средних УМов...
Європа це зовсім інший тип ПОЛІТИЧНОГО УТВОРЕННЯ... Одні будуть опиратися росіянам, інші - приховано симпатизують, як Орбан.... А ще інші будуть колаборувати і переходити на бік росіян вже під час війни, якщо Путін вирішить напасти на Європу..... а четверті - НАША ХАТА БІЛЯ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, і нам цього не потрібно ...