Без США Європа не здатна захистити себе, - глава МЗС Польщі Рау

Європа нездатна захистити себе без участі Сполучених Штатів, і нинішня криза з безпекою це свідчить.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нинішня криза показує чітко, що без Сполучених Штатів Європа не здатна захистити себе", - сказав він.

Водночас міністр наголосив, що європейські союзники Вашингтона все ж мають брати на себе частину функцій щодо забезпечення безпеки на континенті.

Також Рау зазначив, що Польща вважає участь США у забезпеченні європейської безпеки "основною умовою миру в Європі".

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