Суд отпустил Семенченко под домашний арест. ГУР просило отпустить его на войну

Киевский апелляционный суд сменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, Главное управление разведки Министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на решение суда, озвученное на заседании 21 июня, на письма начальника ГУР Кирилла Буданова в Киевский апелляционный и Шевченковский районные суды, передает Цензор.НЕТ.

13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.

В письмах говорилось, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, находящихся под стражей или отбывающих наказание.

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Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, и его вина не доказана.

Большинство обвиняемых по этому делу исполняют обязанность по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях, подчеркнул Буданов.

Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам политик и боец ​​готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.

Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государства, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками ухода им от ответственности.

ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и перевести его под круглосуточный домашний арест.

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На него возложили обязанности прибывать по требованию в суд и воздержаться от общения со свидетелями.

Полное решение суда будет обнародовано 23 июня.

Срок действия определения – 60 дней, до 19 августа 2022 года.