РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11288 посетителей онлайн
Новости Дело Семенченко и Шевченко
11 017 72

Суд отпустил Семенченко под домашний арест. ГУР просило отпустить его на войну

семенченко

Киевский апелляционный суд сменил Семену Семенченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, Главное управление разведки Министерства обороны просило отпустить командира батальона "Донбасс" защищать Украину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на решение суда, озвученное на заседании 21 июня,  на письма начальника ГУР Кирилла Буданова в Киевский апелляционный и Шевченковский районные суды, передает Цензор.НЕТ.

13 июня начальник ГУР Кирилл Буданов обратился в Киевский апелляционный суд и Шевченковский районный суд Киева с письмами, в которых ручался за Семена Семенченко.

В письмах говорилось, что Семенченко "обладает высокими организационными качествами, успешно действовал как командир подразделения, руководил и непосредственно организовывал оборону населенных пунктов и территорий", поэтому "сейчас его организаторские способности принесут пользу стране и обороне".

Буданов отметил, что Семенченко неоднократно заявлял о желании принять участие в обороне государства, а верховный главнокомандующий Владимир Зеленский допускал привлечение к обороне государства опытных бойцов, находящихся под стражей или отбывающих наказание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья-терроборонец Сидоров в особом мнении заявил об отсутствии оснований для содержания Семенченко под стражей. ДОКУМЕНТ

Глава ГУР также указал, что Семенченко обвиняется в преступлениях, не связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, и его вина не доказана.

Большинство обвиняемых по этому делу исполняют обязанность по обороне Украины с оружием в руках в официальных подразделениях, подчеркнул Буданов.

Он добавил, что семья Семенченко находится в Киеве, а сам политик и боец ​​готов вернуться к рассмотрению дела после окончания военного положения.

Главное управление разведки Минобороны инициировало рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения и включении Семенченко в состав подразделений ВСУ с целью обороны государства, поскольку считает, что польза от Семенченко в ВСУ превалирует над рисками ухода им от ответственности.

ГУР обещает в случае освобождения Семенченко из-под стражи проконтролировать, чтобы он прибыл в воинскую часть и дальше на фронт, а по окончании боевых действий готово гарантировать участие Семенченко в судебных процессах.

Киевский апелляционный суд постановил удовлетворить частично апелляционную жалобу защитника Семенченко и перевести его под круглосуточный домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обеспечьте добровольцам, находящимся в СИЗО, возможность защищать Украину, - Семенченко

На него возложили обязанности прибывать по требованию в суд и воздержаться от общения со свидетелями.

Полное решение суда будет обнародовано 23 июня.

Срок действия определения – 60 дней, до 19 августа 2022 года.

апелляция (628) Буданов Кирилл (455) Семенченко Семен (380) домашний арест (187)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
Тут навіть інше питання, якого хера ви тримали людину в тюрмі без 100% доказової бази його вини, ви зараз його відпускаєте, а хто за це зі сторони обвинувачення і суду має сісти?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:38
+25
А он, кстати, хотел деблокировать Мариуполь. Но не выпустили тогда. Выпустили сейчас, но без права защищать Родину. Непонятные суды в Украине. Зато коллаборантов выпускают, а его держали в СИЗО полтора года не за что.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:39
+23
Зміна запобіжного заходу на домашній арешт звісно краще, але комбат військами тепер по скайпу керувати має? Ну що за дебілізм суду *****?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щооо?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:30 Ответить
Для тих хто воює на дивані і про всьо знає: - Не чіпайте тих хто воював! Підете повоюєте, хоч так, як ви вважаєте воював Семенченко, потім будете белькотіти типа Люсі, якщо зберуть докупи.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:56 Ответить
ну от рашистський агент Боцман теж воював...
показать весь комментарий
21.06.2022 20:28 Ответить
Зміна запобіжного заходу на домашній арешт звісно краще, але комбат військами тепер по скайпу керувати має? Ну що за дебілізм суду *****?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:31 Ответить
Ви здуріли?? Бойовий???
показать весь комментарий
21.06.2022 18:37 Ответить
Який комбат - це питання інше. Зараз я про озвучені мотиви зміни запобіжного заходу.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:18 Ответить
ці мотиви - лапша для лохів
показать весь комментарий
21.06.2022 19:49 Ответить
Ну і чим наш так званий суд відрізняється від мацковського басманного?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:31 Ответить
Тут навіть інше питання, якого хера ви тримали людину в тюрмі без 100% доказової бази його вини, ви зараз його відпускаєте, а хто за це зі сторони обвинувачення і суду має сісти?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:38 Ответить
Вєнєдіктова.А хто ж іще?
показать весь комментарий
21.06.2022 20:29 Ответить
я згоден тип мутний, так чого цього всього не доказали у суді і не вліпили йому срок, чого його відпускають під домашній арешт?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:42 Ответить
Пан мабуть забув хто зараз при владі в Україні
показать весь комментарий
21.06.2022 18:53 Ответить
Жодного доказу? Пердеж у лужу знов?...
показать весь комментарий
21.06.2022 18:45 Ответить
Ти 8 років спав в темній шафі? Сотні свідоцтв. Десятки публічних розслідувань діяльності цього провокатора і покидька... Останній його вояж в Грузію чого вартий...
показать весь комментарий
21.06.2022 20:33 Ответить
Мені не траплялось жодного. Ссцилку у студію!
показать весь комментарий
22.06.2022 10:26 Ответить
Нема питань. Стрiляйся.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:46 Ответить
А он, кстати, хотел деблокировать Мариуполь. Но не выпустили тогда. Выпустили сейчас, но без права защищать Родину. Непонятные суды в Украине. Зато коллаборантов выпускают, а его держали в СИЗО полтора года не за что.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:39 Ответить
Хоче на фронт, пускай iде. На фронт цеж не за кордон , як iншi хуэпутали.
показать весь комментарий
21.06.2022 18:51 Ответить
Щойно він зявиться на фронті там масово загинуть українці... Це патентований зрадник.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:37 Ответить
Не неси *****. Масово.
показать весь комментарий
21.06.2022 23:09 Ответить
"ГУР просило відпустити його на війну" - чтоб он еще один Илловайск устроил с сотнями убитых бойцов, браво!

Это точно такой же бедоносец как и криворогий вовочка, только скрывавшийся в рашке от подозрения в убийсте в Крыму в 90-х
показать весь комментарий
21.06.2022 18:52 Ответить
Он принимал решение о заходе в Иловайск? Бойцы были подло расстреляны на выходе в согласованном ЗЕЛЕНОМ КОРИДОРЕ. Может это твоя клепто-олигархическая власть организовала на пару с оккупантом и агрессором, чтобы избавиться от добровольцев, 80% из которых прошли Майдан победили. Что Потрох барыжный, что ЗЕбильный клоун, что такие вот как ты, сцались и будут сцаться добровольцев.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:43 Ответить
хто приймав рішення для входу в Іловайськ? ЗСУ це не були.. ЗСУ їх спасали.. авантюристів каломойського..
показать весь комментарий
21.06.2022 19:54 Ответить
Именно он на бенино и корбана бабло "принимал решение" о заходе в Илловайск!

А такие как я сцали и будут сцать тебе в рот, чмо каломойское
показать весь комментарий
21.06.2022 20:15 Ответить
Ну Бєня це рішення приймав... і що? І не чіпай Зеленського - він тоді в ДНР на корпоративі співав...
показать весь комментарий
21.06.2022 20:30 Ответить
авакав, ти змінив йому призвище, офіцером зробив, береш його до себе в адьютанти?
показать весь комментарий
21.06.2022 18:52 Ответить
а кстати...или не кстати... баевая орденоносная летчица савченко игде?
показать весь комментарий
21.06.2022 19:06 Ответить
вспливе скоро..таке не тоне..ця солдат Джейн знову кудись залізе, потім ло полону, потім будемо визволяти..зустрічати після голодування з запухлою пикою
показать весь комментарий
21.06.2022 23:03 Ответить
Киевский апелляционный суд дуже переймаеться щоб Семен не попав на фронт та не завалил пяток десяток кацапських свинособак....
показать весь комментарий
21.06.2022 19:06 Ответить
он только героически ********* с фронта может с самострелом в жопу!
показать весь комментарий
21.06.2022 20:16 Ответить
А что мало он в 2014-15-ом наших позиций сдал россиянам? И близко не подпускайте к ВСУ.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:14 Ответить
Конкретно що він здав? Те що в ті роки Порошенко боровся з усіма хто мав хоч яку популярність це факт, як і те що було досить багато арештовано добовольців. Це під кінець Петро Олексійович став "щирим українцем", а до цього всіх прибирав зі свого шляху - пам'ятаєте був такий ПМ Яценюк ( з бігбордами від Презедента "бєгі кролік, бегі")?
показать весь комментарий
21.06.2022 19:36 Ответить
Саме тому і не відпускають, щт тепер зеля бореться за свою популярність.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:06 Ответить
Може Порох і "з'їв" Яценюка, але Семенченко - не того рівня пташка, щоб становити якусь йому загрозу...
показать весь комментарий
21.06.2022 20:33 Ответить
а це що таке було?
Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону Джерело:

26.02.22 22:44
показать весь комментарий
21.06.2022 19:17 Ответить
от навіщо костя грішин поміняв собі призвище? а от своїм дітям - ні?
показать весь комментарий
21.06.2022 19:24 Ответить
В тебе, бота соєвого, забув спитати. 😜
показать весь комментарий
21.06.2022 20:03 Ответить
І в тих сотень хлопців, яких Грішин-Сємьончєнко завів на смерть у Іловайськ теж забув спитати!
показать весь комментарий
21.06.2022 20:18 Ответить
Тому що він не має ні вищої освіти, ні військової, а отримав офіцерське звання.
Скоріш за все, навіть в армії не служив
показать весь комментарий
17.11.2022 20:37 Ответить
Семенченко достойный командир. Именно он создал и возглавил добровольческий батальон*Донбасс* в котором я имел честь служить два года. Обвинения клептократической власти потрохов и зебилов лживы, как и тех, кто раскалывал батальон, чтоб захватить командование. Вина Семенченко не доказана. СВОБОДУ ПАТРИОТАМ! Кстати, как мне сказал один высокий чин в НГУ: добровольцы не нужны. Я хорошо помню, как они приезжали в батальон и опечатывали нам БК и минометы, чтобы мы в Широкино агрессора и оккупанта не уничтожали. Мы на них клали. В конце-концов нас ВЫНУДИЛИ покинуть зону боевых действий.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:31 Ответить
достойний чого? його заслуги ще не були оцінені по заслузі.. і навіщо костя поміняв своє імя на семена?
показать весь комментарий
21.06.2022 19:59 Ответить
А ти, соєвий ботяра, чому тут під якимось чорт зна яким погонялом, а не під справжнім іменем? 😎
показать весь комментарий
21.06.2022 20:05 Ответить
13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка.

У листах ішлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".

Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання. Джерело:

Я ні за , ні проти Семенченка ...
Але хоче воювати , "відповідальні органи" просять , то автомат йому у руки !
Тим більше , що вже має відповідний досвід !
Та судова влада - незалежна ...
Незалежна навіть від здорового глузду
показать весь комментарий
21.06.2022 19:31 Ответить
Просто наводить на роздуми, чого Буданов раптом зацікавився якимось Семенченко... І якісь неприємні підозри одразу з'являються...
показать весь комментарий
21.06.2022 20:36 Ответить
Каждый должен заниматься тем, что умеет. Воин должен воевать , а не баланду жрать в тюрьме!
Я уверена, что, если прошерстить места предварительного заключения, то найдётся достаточно воинов, не имеющих явных доказательств вины. Почему только один Семенченко, который рвался воевать, есть и другие(дело Шеремета), те, которых назначили виновными. Есть пословица"рыбка заванивается с головы". Ищите врагов в ОП, в Прокуратуре, в СБУ. Сведения имеются. А то ловите
невиновную мелочь для отчётности. С вашей глупостью только с Безуглой в бой ходить!
показать весь комментарий
21.06.2022 19:32 Ответить
А я казав, що гімно не тоне. От Костік і всплив.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:45 Ответить
А шо, мураевы, портновы и нели штепы на свободе, а патриоты все по тюрьмам? Украинцы, вы еще ничего не заподозрили?
показать весь комментарий
21.06.2022 19:46 Ответить
вони всі на своїх фронтах.. які тюрьми, та ви що
показать весь комментарий
21.06.2022 20:02 Ответить
Семенченко страшенно схожий на Стецька із "Сватання на Гочарівці".
Ще й такий же розумний!
показать весь комментарий
21.06.2022 20:01 Ответить
Брехня. Конкретно на фото Стецько є копією Пець Лєксєїча.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:07 Ответить
Нє.
Відро Ляксєіч схожий на Колека зі старої комедії "Бей первым, Фредди!"

показать весь комментарий
21.06.2022 23:11 Ответить
А где Ярош? Савченко? Да и все прочие Тягнибок, Тимошенко?
показать весь комментарий
21.06.2022 20:01 Ответить
А де вся гидота Соєвого? Хоча б його синочки?
показать весь комментарий
21.06.2022 20:08 Ответить
Чмо зелёное! Из партии ЄС Порошенка сейчас на фронте 2379 человек, и ни одного предателя!
А из партии зелёного гавна можешь сам посчитать сколько депутатов не то что на фронте - а перешло на сторону окупантов!

Так кого ты привел к власти, гавноед?
показать весь комментарий
21.06.2022 20:25 Ответить
Чим Семенченко такий небезпечний, що до цього часу йому не винесли вирок, от "кроти" в ОП набагато небезпечніші, але вони при владі...
показать весь комментарий
21.06.2022 20:26 Ответить
Свободу комбату Семену Семенченку ! За такий тривалий час вина Семенченка абсолютно не доказана і ветерана війни тримали під вартою незаконно !!! Його місце зараз на фронті. тому суд має задовольнити законне право та прохання Семенченка надати йому можливість захищати країну у складі ЗСУ ! Якщо наш " доблесний " суд. навіть. не бере до уваги той факт. що Семенченка бере на поруки Головне управління розвідки Міністерства оборони. то суд тим самим ПЛЮЄ на ГУР
показать весь комментарий
21.06.2022 23:45 Ответить
 
 