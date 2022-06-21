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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт. ГУР просило відпустити його на війну

семенченко

Київський апеляційний суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити командира батальйону "Донбас" боронити Україну.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на рішення суду, озвучене на засіданні 21 червня, листи начальника ГУР Кирила Буданова до Київського апеляційного та Шевченківського районного судів, передає Цензор.НЕТ.

13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка.

У листах ішлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".

Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання.

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Голова ГУР також вказав, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю та здоров'ю громадян, і його провину не доведено.

Більшість обвинувачених у цій справі виконують обов’язок по обороні України зі зброєю в руках в офіційних підрозділах, наголосив Буданов

Він додав, що родина Семенченка перебуває в Києві, а сам політик і боєць готовий повернутися до розгляду справи після закінчення воєнного стану.

Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до складу підрозділів ЗСУ з метою оборони держав, бо вважає, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності.

ГУР обіцяє у випадку звільнення Семенченка з-під варти проконтролювати, щоб він прибув до військової частини і далі на фронт, а після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у судових процесах.

Київський апеляційний суд ухвалив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт.

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На нього поклали обов’язки прибувати на вимогу суд й утриматися від спілкування зі свідками.

Повне рішення суду буде оприлюднено 23 червня.

Термін дії ухвали – 60 днів, до 19 серпня 2022 року.

Автор: 

апеляція (502) Буданов Кирило (491) Семен Семенченко (251) домашній арешт (196)


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Топ коментарі
+46
Тут навіть інше питання, якого хера ви тримали людину в тюрмі без 100% доказової бази його вини, ви зараз його відпускаєте, а хто за це зі сторони обвинувачення і суду має сісти?
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21.06.2022 18:38
+25
А он, кстати, хотел деблокировать Мариуполь. Но не выпустили тогда. Выпустили сейчас, но без права защищать Родину. Непонятные суды в Украине. Зато коллаборантов выпускают, а его держали в СИЗО полтора года не за что.
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21.06.2022 18:39
+23
Зміна запобіжного заходу на домашній арешт звісно краще, але комбат військами тепер по скайпу керувати має? Ну що за дебілізм суду *****?
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21.06.2022 18:31
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Щооо?
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21.06.2022 18:30 Відповісти
Для тих хто воює на дивані і про всьо знає: - Не чіпайте тих хто воював! Підете повоюєте, хоч так, як ви вважаєте воював Семенченко, потім будете белькотіти типа Люсі, якщо зберуть докупи.
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21.06.2022 19:56 Відповісти
ну от рашистський агент Боцман теж воював...
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21.06.2022 20:28 Відповісти
Зміна запобіжного заходу на домашній арешт звісно краще, але комбат військами тепер по скайпу керувати має? Ну що за дебілізм суду *****?
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21.06.2022 18:31 Відповісти
Ви здуріли?? Бойовий???
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21.06.2022 18:37 Відповісти
Який комбат - це питання інше. Зараз я про озвучені мотиви зміни запобіжного заходу.
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21.06.2022 19:18 Відповісти
ці мотиви - лапша для лохів
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21.06.2022 19:49 Відповісти
Ну і чим наш так званий суд відрізняється від мацковського басманного?
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21.06.2022 18:31 Відповісти
Тут навіть інше питання, якого хера ви тримали людину в тюрмі без 100% доказової бази його вини, ви зараз його відпускаєте, а хто за це зі сторони обвинувачення і суду має сісти?
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21.06.2022 18:38 Відповісти
Вєнєдіктова.А хто ж іще?
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21.06.2022 20:29 Відповісти
я згоден тип мутний, так чого цього всього не доказали у суді і не вліпили йому срок, чого його відпускають під домашній арешт?
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21.06.2022 18:42 Відповісти
Пан мабуть забув хто зараз при владі в Україні
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21.06.2022 18:53 Відповісти
Жодного доказу? Пердеж у лужу знов?...
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21.06.2022 18:45 Відповісти
Ти 8 років спав в темній шафі? Сотні свідоцтв. Десятки публічних розслідувань діяльності цього провокатора і покидька... Останній його вояж в Грузію чого вартий...
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21.06.2022 20:33 Відповісти
Мені не траплялось жодного. Ссцилку у студію!
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22.06.2022 10:26 Відповісти
Нема питань. Стрiляйся.
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21.06.2022 18:46 Відповісти
А он, кстати, хотел деблокировать Мариуполь. Но не выпустили тогда. Выпустили сейчас, но без права защищать Родину. Непонятные суды в Украине. Зато коллаборантов выпускают, а его держали в СИЗО полтора года не за что.
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21.06.2022 18:39 Відповісти
Хоче на фронт, пускай iде. На фронт цеж не за кордон , як iншi хуэпутали.
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21.06.2022 18:51 Відповісти
Щойно він зявиться на фронті там масово загинуть українці... Це патентований зрадник.
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21.06.2022 20:37 Відповісти
Не неси *****. Масово.
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21.06.2022 23:09 Відповісти
"ГУР просило відпустити його на війну" - чтоб он еще один Илловайск устроил с сотнями убитых бойцов, браво!

Это точно такой же бедоносец как и криворогий вовочка, только скрывавшийся в рашке от подозрения в убийсте в Крыму в 90-х
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21.06.2022 18:52 Відповісти
Он принимал решение о заходе в Иловайск? Бойцы были подло расстреляны на выходе в согласованном ЗЕЛЕНОМ КОРИДОРЕ. Может это твоя клепто-олигархическая власть организовала на пару с оккупантом и агрессором, чтобы избавиться от добровольцев, 80% из которых прошли Майдан победили. Что Потрох барыжный, что ЗЕбильный клоун, что такие вот как ты, сцались и будут сцаться добровольцев.
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21.06.2022 19:43 Відповісти
хто приймав рішення для входу в Іловайськ? ЗСУ це не були.. ЗСУ їх спасали.. авантюристів каломойського..
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21.06.2022 19:54 Відповісти
Именно он на бенино и корбана бабло "принимал решение" о заходе в Илловайск!

А такие как я сцали и будут сцать тебе в рот, чмо каломойское
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21.06.2022 20:15 Відповісти
Ну Бєня це рішення приймав... і що? І не чіпай Зеленського - він тоді в ДНР на корпоративі співав...
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21.06.2022 20:30 Відповісти
авакав, ти змінив йому призвище, офіцером зробив, береш його до себе в адьютанти?
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21.06.2022 18:52 Відповісти
а кстати...или не кстати... баевая орденоносная летчица савченко игде?
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21.06.2022 19:06 Відповісти
вспливе скоро..таке не тоне..ця солдат Джейн знову кудись залізе, потім ло полону, потім будемо визволяти..зустрічати після голодування з запухлою пикою
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21.06.2022 23:03 Відповісти
Киевский апелляционный суд дуже переймаеться щоб Семен не попав на фронт та не завалил пяток десяток кацапських свинособак....
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21.06.2022 19:06 Відповісти
он только героически ********* с фронта может с самострелом в жопу!
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21.06.2022 20:16 Відповісти
А что мало он в 2014-15-ом наших позиций сдал россиянам? И близко не подпускайте к ВСУ.
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21.06.2022 19:14 Відповісти
Конкретно що він здав? Те що в ті роки Порошенко боровся з усіма хто мав хоч яку популярність це факт, як і те що було досить багато арештовано добовольців. Це під кінець Петро Олексійович став "щирим українцем", а до цього всіх прибирав зі свого шляху - пам'ятаєте був такий ПМ Яценюк ( з бігбордами від Презедента "бєгі кролік, бегі")?
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21.06.2022 19:36 Відповісти
Саме тому і не відпускають, щт тепер зеля бореться за свою популярність.
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21.06.2022 20:06 Відповісти
Може Порох і "з'їв" Яценюка, але Семенченко - не того рівня пташка, щоб становити якусь йому загрозу...
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21.06.2022 20:33 Відповісти
а це що таке було?
Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону Джерело:

26.02.22 22:44
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21.06.2022 19:17 Відповісти
от навіщо костя грішин поміняв собі призвище? а от своїм дітям - ні?
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21.06.2022 19:24 Відповісти
В тебе, бота соєвого, забув спитати. 😜
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21.06.2022 20:03 Відповісти
І в тих сотень хлопців, яких Грішин-Сємьончєнко завів на смерть у Іловайськ теж забув спитати!
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21.06.2022 20:18 Відповісти
Тому що він не має ні вищої освіти, ні військової, а отримав офіцерське звання.
Скоріш за все, навіть в армії не служив
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17.11.2022 20:37 Відповісти
Семенченко достойный командир. Именно он создал и возглавил добровольческий батальон*Донбасс* в котором я имел честь служить два года. Обвинения клептократической власти потрохов и зебилов лживы, как и тех, кто раскалывал батальон, чтоб захватить командование. Вина Семенченко не доказана. СВОБОДУ ПАТРИОТАМ! Кстати, как мне сказал один высокий чин в НГУ: добровольцы не нужны. Я хорошо помню, как они приезжали в батальон и опечатывали нам БК и минометы, чтобы мы в Широкино агрессора и оккупанта не уничтожали. Мы на них клали. В конце-концов нас ВЫНУДИЛИ покинуть зону боевых действий.
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21.06.2022 19:31 Відповісти
достойний чого? його заслуги ще не були оцінені по заслузі.. і навіщо костя поміняв своє імя на семена?
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21.06.2022 19:59 Відповісти
А ти, соєвий ботяра, чому тут під якимось чорт зна яким погонялом, а не під справжнім іменем? 😎
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21.06.2022 20:05 Відповісти
13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка.

У листах ішлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".

Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання. Джерело:

Я ні за , ні проти Семенченка ...
Але хоче воювати , "відповідальні органи" просять , то автомат йому у руки !
Тим більше , що вже має відповідний досвід !
Та судова влада - незалежна ...
Незалежна навіть від здорового глузду
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21.06.2022 19:31 Відповісти
Просто наводить на роздуми, чого Буданов раптом зацікавився якимось Семенченко... І якісь неприємні підозри одразу з'являються...
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21.06.2022 20:36 Відповісти
Каждый должен заниматься тем, что умеет. Воин должен воевать , а не баланду жрать в тюрьме!
Я уверена, что, если прошерстить места предварительного заключения, то найдётся достаточно воинов, не имеющих явных доказательств вины. Почему только один Семенченко, который рвался воевать, есть и другие(дело Шеремета), те, которых назначили виновными. Есть пословица"рыбка заванивается с головы". Ищите врагов в ОП, в Прокуратуре, в СБУ. Сведения имеются. А то ловите
невиновную мелочь для отчётности. С вашей глупостью только с Безуглой в бой ходить!
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21.06.2022 19:32 Відповісти
А я казав, що гімно не тоне. От Костік і всплив.
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21.06.2022 19:45 Відповісти
А шо, мураевы, портновы и нели штепы на свободе, а патриоты все по тюрьмам? Украинцы, вы еще ничего не заподозрили?
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21.06.2022 19:46 Відповісти
вони всі на своїх фронтах.. які тюрьми, та ви що
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21.06.2022 20:02 Відповісти
Семенченко страшенно схожий на Стецька із "Сватання на Гочарівці".
Ще й такий же розумний!
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21.06.2022 20:01 Відповісти
Брехня. Конкретно на фото Стецько є копією Пець Лєксєїча.
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21.06.2022 20:07 Відповісти
Нє.
Відро Ляксєіч схожий на Колека зі старої комедії "Бей первым, Фредди!"

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21.06.2022 23:11 Відповісти
А где Ярош? Савченко? Да и все прочие Тягнибок, Тимошенко?
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21.06.2022 20:01 Відповісти
А де вся гидота Соєвого? Хоча б його синочки?
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21.06.2022 20:08 Відповісти
Чмо зелёное! Из партии ЄС Порошенка сейчас на фронте 2379 человек, и ни одного предателя!
А из партии зелёного гавна можешь сам посчитать сколько депутатов не то что на фронте - а перешло на сторону окупантов!

Так кого ты привел к власти, гавноед?
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21.06.2022 20:25 Відповісти
Чим Семенченко такий небезпечний, що до цього часу йому не винесли вирок, от "кроти" в ОП набагато небезпечніші, але вони при владі...
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21.06.2022 20:26 Відповісти
Свободу комбату Семену Семенченку ! За такий тривалий час вина Семенченка абсолютно не доказана і ветерана війни тримали під вартою незаконно !!! Його місце зараз на фронті. тому суд має задовольнити законне право та прохання Семенченка надати йому можливість захищати країну у складі ЗСУ ! Якщо наш " доблесний " суд. навіть. не бере до уваги той факт. що Семенченка бере на поруки Головне управління розвідки Міністерства оборони. то суд тим самим ПЛЮЄ на ГУР
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21.06.2022 23:45 Відповісти
 
 