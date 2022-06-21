Суд відпустив Семенченка під цілодобовий домашній арешт. ГУР просило відпустити його на війну
Київський апеляційний суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити командира батальйону "Донбас" боронити Україну.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на рішення суду, озвучене на засіданні 21 червня, листи начальника ГУР Кирила Буданова до Київського апеляційного та Шевченківського районного судів, передає Цензор.НЕТ.
13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка.
У листах ішлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".
Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання.
Голова ГУР також вказав, що Семенченко звинувачується у злочинах, які не пов'язані з загрозою життю та здоров'ю громадян, і його провину не доведено.
Більшість обвинувачених у цій справі виконують обов’язок по обороні України зі зброєю в руках в офіційних підрозділах, наголосив Буданов
Він додав, що родина Семенченка перебуває в Києві, а сам політик і боєць готовий повернутися до розгляду справи після закінчення воєнного стану.
Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до складу підрозділів ЗСУ з метою оборони держав, бо вважає, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності.
ГУР обіцяє у випадку звільнення Семенченка з-під варти проконтролювати, щоб він прибув до військової частини і далі на фронт, а після закінчення бойових дій готове гарантувати участь Семенченка у судових процесах.
Київський апеляційний суд ухвалив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка і звільнити його під цілодобовий домашній арешт.
На нього поклали обов’язки прибувати на вимогу суд й утриматися від спілкування зі свідками.
Повне рішення суду буде оприлюднено 23 червня.
Термін дії ухвали – 60 днів, до 19 серпня 2022 року.
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Это точно такой же бедоносец как и криворогий вовочка, только скрывавшийся в рашке от подозрения в убийсте в Крыму в 90-х
А такие как я сцали и будут сцать тебе в рот, чмо каломойское
Семенченко: Я на волі. Закликаю вступати до нашого штурмового загону Джерело:
26.02.22 22:44
Скоріш за все, навіть в армії не служив
У листах ішлося, що Семенченко "має високі організаційні якості, успішно діяв як командир підрозділу, керував та безпосередньо організовував оборону населених пунктів та територій", тож "зараз його організаторські здібності принесуть користь країні та обороні".
Буданов зазначив, що Семенченко неодноразово заявляв про бажання взяти участь в обороні держави, а верховний головнокомандувач Володимир Зеленський допускав залучення до оборони держави досвідчених бійців, які перебувають під вартою чи відбувають покарання. Джерело:
Я ні за , ні проти Семенченка ...
Але хоче воювати , "відповідальні органи" просять , то автомат йому у руки !
Тим більше , що вже має відповідний досвід !
Та судова влада - незалежна ...
Незалежна навіть від здорового глузду
Я уверена, что, если прошерстить места предварительного заключения, то найдётся достаточно воинов, не имеющих явных доказательств вины. Почему только один Семенченко, который рвался воевать, есть и другие(дело Шеремета), те, которых назначили виновными. Есть пословица"рыбка заванивается с головы". Ищите врагов в ОП, в Прокуратуре, в СБУ. Сведения имеются. А то ловите
невиновную мелочь для отчётности. С вашей глупостью только с Безуглой в бой ходить!
Ще й такий же розумний!
Відро Ляксєіч схожий на Колека зі старої комедії "Бей первым, Фредди!"
А из партии зелёного гавна можешь сам посчитать сколько депутатов не то что на фронте - а перешло на сторону окупантов!
Так кого ты привел к власти, гавноед?