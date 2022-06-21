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Новости Война
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Работаем над освобождением защитников Мариуполя, - Зеленский

азовсталь

Украинские власти работают над возвращением защитников Мариуполя. Этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они руководят этим процессом. Будем ожидать результаты", – отметил Зеленский.

Он отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.

"Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме как на словах, мы ничего не знаем", – сказал президент, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Мариуполь (5706) военнослужащие (6102) Азов (790) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+30
Вас від його відосів ще не тошнить?
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21.06.2022 18:32
+22
"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", - сказав президент -короче гідрант не в курсі і нічого не знає він знав тільки надати наказ "евакуюватися"до орків
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21.06.2022 18:31
+19
Відос покажи як ви працюєте.
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21.06.2022 18:28
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Відос покажи як ви працюєте.
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21.06.2022 18:28 Ответить
Вас від його відосів ще не тошнить?
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21.06.2022 18:32 Ответить
Не тошнить, не дивився жодного.
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21.06.2022 18:50 Ответить
Там нема що дивитись.
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21.06.2022 21:00 Ответить
золотой ти человєк!!!!! я думав я один такий))))
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22.06.2022 00:06 Ответить
"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", - сказав президент -короче гідрант не в курсі і нічого не знає він знав тільки надати наказ "евакуюватися"до орків
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21.06.2022 18:31 Ответить
главнокомандующий легитимный
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21.06.2022 22:25 Ответить
До дописувачів форуму: Не називайте Зе головнокомандувачем. Головнокомандувач у нас Залужний, і нащо йому все це чуже лайно? Зе в нас "верховний", як цю "надбудову" підігнати до звичаїв форумного спілкування - хай кожний вирішує сам. Я би користувалась скороченням "в.головнокомандувач" або "вголовнокомандувач".
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21.06.2022 23:21 Ответить
это твой "косяк"(если так можно назвать предательство) Зеля, тебе его и исправлять.
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21.06.2022 18:32 Ответить
Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов'язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки Джерело: https://censor.net/ua/n3349350

Все ясно?
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21.06.2022 18:32 Ответить
Єрмака запропонуй
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21.06.2022 18:34 Ответить
ага.. от раптом над здачею перестали працювати і почали над звільненням..
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21.06.2022 18:35 Ответить
в лефориово хлопці, їм пожиттєве та розстріли касапи готують - чому нічого не знаєш?
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21.06.2022 18:37 Ответить
Зеленський же казав що це евакуація і їх одразу обміняють 😪
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21.06.2022 18:46 Ответить
Ти вже попрацював, дай спокій
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21.06.2022 18:47 Ответить
Відколи у військових Статутах появилася команда "здаватися"? Зеля, ти колись будеш відповідати за всю свою погань.
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21.06.2022 18:48 Ответить
Сначала отдавали а теперь стараются. Ох и аукнется вам слуги каломыйского эта история с азовцами….. Азовцы и сдача юга это всё звенья одной цепи…. Кто ответит а бубочка???
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21.06.2022 18:51 Ответить
а що, північ не здавали? Що, до Оболоні орки не доходили? А що, в Гостомелі їх не було?
Та вони, зелені гниди, здали Україну... Тільки зараз невідомо, який Бог допоміг нам їх з півночі прогнати...
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21.06.2022 19:54 Ответить
Вірим в ЗСУ, кращого захисника в України небуде.
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21.06.2022 21:04 Ответить
Боря і Йосип , ну і Дуда... Свята Трійця!
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22.06.2022 00:07 Ответить
Чуваки ..окромя постучать на Пианнинке голым членом ниче ни магу..зуб даю...
Ленкой клянуся...
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21.06.2022 18:56 Ответить
Зеленський не дивився фільм "Врятувати рядового Раяна"
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21.06.2022 19:06 Ответить
kak to neveritsa , esli chestno.
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21.06.2022 19:07 Ответить
Якщо можно було цього сіпатого разом із дєрьмаком обміняти на Азов а на його місце справжнього президента України
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21.06.2022 19:08 Ответить
Треба відповідну петицію створити!
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21.06.2022 19:14 Ответить
Я би Джонсонюку запропонувала. Він дядько рисковий. За рік в ВБ все може статися (нівроку!), то може - до нас ?😑😉
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21.06.2022 23:29 Ответить
Здихався і заспокоївся... Що з ними, де вони, як вони - ми не знаємо, то розвідка хай займається, а нам не до них!
Доречі, сьогодні три населених пункти Тошківку, Підлісне і Мирну Долину на Луганщині орки все ж таки зайняли (((((
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21.06.2022 19:41 Ответить
Зе намекает что такой же сценарий ожидается с Азотом. Тоесть окружение и сдача в плен. Затем как он любит говорить "упорные героические" переговоры по освобождению воинов из плена. Он уже стал специалистом по этой сфере..
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21.06.2022 19:51 Ответить
Так то ж був калідор для виходу по домовленностям, не полон? Не?
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21.06.2022 19:51 Ответить
А Бубачка носить браслєтікі?
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21.06.2022 20:12 Ответить
у него конечностей не хватит, чтобы поместились имена всех людей которых он предал.
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21.06.2022 20:31 Ответить
валодя у тебе текст якось по-дебільному написаний, так тобі полонених ніхто не віддасть.
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21.06.2022 21:02 Ответить
Если бы они остались в Мариуполе их бы все равно всех убили рано или поздно.Спасти могло только наступление в кротчайшее время.А наступления пока не предвидится на Мариуполь. Сдались в плен ,там тоже многих убьют или дадут пожизненное ....Жаль ребят.Для меня они все герои в полном окружении воевать практически 3 месяца и бить врага...Героям Слава!!!Их можно выменять только на ценный груз к примеру кадыровцев .Но это нужно много пленных кадыровцев...
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21.06.2022 21:36 Ответить
Треба цілеспрямовано полювати на кадирівців.
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21.06.2022 23:31 Ответить
Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки Джерело:

Вова! Так працює ГУР, а ти **** тільки відосики записуєш. Для *********** така "робота" звична.
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21.06.2022 22:57 Ответить
Якщо само Янелох взяло під контроль, то все буде ,,добре,,
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22.06.2022 01:11 Ответить
 
 