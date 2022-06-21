Работаем над освобождением защитников Мариуполя, - Зеленский
Украинские власти работают над возвращением защитников Мариуполя. Этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они руководят этим процессом. Будем ожидать результаты", – отметил Зеленский.
Он отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.
"Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме как на словах, мы ничего не знаем", – сказал президент, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.
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Та вони, зелені гниди, здали Україну... Тільки зараз невідомо, який Бог допоміг нам їх з півночі прогнати...
Ленкой клянуся...
Доречі, сьогодні три населених пункти Тошківку, Підлісне і Мирну Долину на Луганщині орки все ж таки зайняли (((((
Вова! Так працює ГУР, а ти **** тільки відосики записуєш. Для *********** така "робота" звична.