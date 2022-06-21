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Новини Війна
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Працюємо над звільненням захисників Маріуполя, - Зеленський

азовсталь

Українська влада працює над повернення захисників Маріуполя. Цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Люксембурга Ксав'є Бетелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо. Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.

"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", - сказав президент, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Маріуполь (3224) військовослужбовці (4709) Азов (774) Азовсталь (442)


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Топ коментарі
+30
Вас від його відосів ще не тошнить?
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21.06.2022 18:32
+22
"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", - сказав президент -короче гідрант не в курсі і нічого не знає він знав тільки надати наказ "евакуюватися"до орків
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21.06.2022 18:31
+19
Відос покажи як ви працюєте.
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21.06.2022 18:28
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21.06.2022 18:28 Відповісти
Вас від його відосів ще не тошнить?
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21.06.2022 18:32 Відповісти
Не тошнить, не дивився жодного.
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21.06.2022 18:50 Відповісти
Там нема що дивитись.
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21.06.2022 21:00 Відповісти
золотой ти человєк!!!!! я думав я один такий))))
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22.06.2022 00:06 Відповісти
"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", - сказав президент -короче гідрант не в курсі і нічого не знає він знав тільки надати наказ "евакуюватися"до орків
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21.06.2022 18:31 Відповісти
главнокомандующий легитимный
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21.06.2022 22:25 Відповісти
До дописувачів форуму: Не називайте Зе головнокомандувачем. Головнокомандувач у нас Залужний, і нащо йому все це чуже лайно? Зе в нас "верховний", як цю "надбудову" підігнати до звичаїв форумного спілкування - хай кожний вирішує сам. Я би користувалась скороченням "в.головнокомандувач" або "вголовнокомандувач".
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21.06.2022 23:21 Відповісти
это твой "косяк"(если так можно назвать предательство) Зеля, тебе его и исправлять.
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21.06.2022 18:32 Відповісти
Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов'язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки Джерело: https://censor.net/ua/n3349350

Все ясно?
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21.06.2022 18:32 Відповісти
Єрмака запропонуй
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21.06.2022 18:34 Відповісти
ага.. от раптом над здачею перестали працювати і почали над звільненням..
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21.06.2022 18:35 Відповісти
в лефориово хлопці, їм пожиттєве та розстріли касапи готують - чому нічого не знаєш?
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21.06.2022 18:37 Відповісти
Зеленський же казав що це евакуація і їх одразу обміняють 😪
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21.06.2022 18:46 Відповісти
Ти вже попрацював, дай спокій
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21.06.2022 18:47 Відповісти
Відколи у військових Статутах появилася команда "здаватися"? Зеля, ти колись будеш відповідати за всю свою погань.
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21.06.2022 18:48 Відповісти
Сначала отдавали а теперь стараются. Ох и аукнется вам слуги каломыйского эта история с азовцами….. Азовцы и сдача юга это всё звенья одной цепи…. Кто ответит а бубочка???
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21.06.2022 18:51 Відповісти
а що, північ не здавали? Що, до Оболоні орки не доходили? А що, в Гостомелі їх не було?
Та вони, зелені гниди, здали Україну... Тільки зараз невідомо, який Бог допоміг нам їх з півночі прогнати...
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21.06.2022 19:54 Відповісти
Вірим в ЗСУ, кращого захисника в України небуде.
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21.06.2022 21:04 Відповісти
Боря і Йосип , ну і Дуда... Свята Трійця!
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22.06.2022 00:07 Відповісти
Чуваки ..окромя постучать на Пианнинке голым членом ниче ни магу..зуб даю...
Ленкой клянуся...
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21.06.2022 18:56 Відповісти
Зеленський не дивився фільм "Врятувати рядового Раяна"
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21.06.2022 19:06 Відповісти
kak to neveritsa , esli chestno.
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21.06.2022 19:07 Відповісти
Якщо можно було цього сіпатого разом із дєрьмаком обміняти на Азов а на його місце справжнього президента України
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21.06.2022 19:08 Відповісти
Треба відповідну петицію створити!
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21.06.2022 19:14 Відповісти
Я би Джонсонюку запропонувала. Він дядько рисковий. За рік в ВБ все може статися (нівроку!), то може - до нас ?😑😉
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21.06.2022 23:29 Відповісти
Здихався і заспокоївся... Що з ними, де вони, як вони - ми не знаємо, то розвідка хай займається, а нам не до них!
Доречі, сьогодні три населених пункти Тошківку, Підлісне і Мирну Долину на Луганщині орки все ж таки зайняли (((((
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21.06.2022 19:41 Відповісти
Зе намекает что такой же сценарий ожидается с Азотом. Тоесть окружение и сдача в плен. Затем как он любит говорить "упорные героические" переговоры по освобождению воинов из плена. Он уже стал специалистом по этой сфере..
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21.06.2022 19:51 Відповісти
Так то ж був калідор для виходу по домовленностям, не полон? Не?
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21.06.2022 19:51 Відповісти
А Бубачка носить браслєтікі?
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21.06.2022 20:12 Відповісти
у него конечностей не хватит, чтобы поместились имена всех людей которых он предал.
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21.06.2022 20:31 Відповісти
валодя у тебе текст якось по-дебільному написаний, так тобі полонених ніхто не віддасть.
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21.06.2022 21:02 Відповісти
Если бы они остались в Мариуполе их бы все равно всех убили рано или поздно.Спасти могло только наступление в кротчайшее время.А наступления пока не предвидится на Мариуполь. Сдались в плен ,там тоже многих убьют или дадут пожизненное ....Жаль ребят.Для меня они все герои в полном окружении воевать практически 3 месяца и бить врага...Героям Слава!!!Их можно выменять только на ценный груз к примеру кадыровцев .Но это нужно много пленных кадыровцев...
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21.06.2022 21:36 Відповісти
Треба цілеспрямовано полювати на кадирівців.
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21.06.2022 23:31 Відповісти
Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки Джерело:

Вова! Так працює ГУР, а ти **** тільки відосики записуєш. Для *********** така "робота" звична.
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21.06.2022 22:57 Відповісти
Якщо само Янелох взяло під контроль, то все буде ,,добре,,
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22.06.2022 01:11 Відповісти
 
 