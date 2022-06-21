Працюємо над звільненням захисників Маріуполя, - Зеленський
Українська влада працює над повернення захисників Маріуполя. Цим процесом керує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Люксембурга Ксав'є Бетелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Багато деталей не зможу сказати. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дійсно виконали обіцянки. Ми в це не тільки віримо. Ми працюємо, але вся робота відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Вони керують цим процесом. Будемо очікувати результати", - зазначив Зеленський.
Він наголосив на необхідності швидкого вирішення цього питання, оскільки втрачений час негативно впливає на українських захисників, особливо поранених.
"Що відбувається з ними конкретно зараз, яку допомогу їм надають, окрім на словах, ми нічого не знаємо", - сказав президент, зазначивши, що українська розвідка знає більше деталей.
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Та вони, зелені гниди, здали Україну... Тільки зараз невідомо, який Бог допоміг нам їх з півночі прогнати...
Ленкой клянуся...
Доречі, сьогодні три населених пункти Тошківку, Підлісне і Мирну Долину на Луганщині орки все ж таки зайняли (((((
Вова! Так працює ГУР, а ти **** тільки відосики записуєш. Для *********** така "робота" звична.