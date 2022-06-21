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Новости Война
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Российские оккупанты изолировали Дергачевскую громаду на Харьковщине: запретили людям звонить по телефону родным и ограничили передвижение, - председатель Задоренко

рф

В Дергачевской громаде, граничащей с Харьковом, российские захватчики запретили жителям звонить по телефону родным и ввели ограничения на передвижение по населенным пунктам, людям не хватает продуктов, также нет лекарств.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, которой мы владеем, в оккупированных населенных пунктах Дергачевщины люди находятся почти в полной изоляции. Оккупанты ввели строгие ограничения на передвижение, запрещают местным жителям звонить по телефону своим родным и близким, не обеспечивают людей продовольствием и медикаментами. Жители Казачелопанского, Проходовского и Токаровского округов живут в реалиях гуманитарной катастрофы", – сообщил Задоренко.

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По его данным, за прошедшие сутки вражеская армия наносила артиллерийские удары по городу Дергачи, селам Безруки, Слатино, Прудянка, Русская Лозовая, Питомник. Также оккупанты били из танков и других видов тяжелого оружия по Прудянке, Цуповке, Дементеевке. Информация о погибших или раненых к руководству громады не поступала.

оккупация (10119) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+2
не Дергачі а Дергачівській громада, це як район раніше і окуповані там окремі населенні пункти
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21.06.2022 19:37
+1
Площа Дергачівської териториальної громади - 544 квадратних км. Населення - 44 000. Частина Дергачівської громади, починаючи з 24.02.22. перебуває в тимчасовій окупації москальськими свінособакамі. Місто Харків то є місто Харків, він не окупований, а Дергачівська громада то є харківська область, деякі райони якої визволені аж до самого кордону з москальським непотребом, Але ще є райони харківської області, які, нажаль, тимчасово окуповані, в їхньому числі є частина земель Дергачівської громади. Що тут, нахєр, "незрозумілого"??
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21.06.2022 19:45
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не поняв Дергачі ж під самим Харковом...А казали що Харків звільнили аж до кордону з рихфи ...
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21.06.2022 19:30 Ответить
не Дергачі а Дергачівській громада, це як район раніше і окуповані там окремі населенні пункти
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21.06.2022 19:37 Ответить
А почитати статтю і на карту подивитись - слабО ?
Три перелічених округи - прикордонні, вони поки ще під орками і ті за них серйозно вчепились.
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21.06.2022 19:39 Ответить
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21.06.2022 19:43 Ответить
Я був у Дергачах і районі ,Вася..
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21.06.2022 19:55 Ответить
divno...tak oni okruzhili tam gorod? poluchaetsa ani uzhe sever zahvatili ?
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21.06.2022 19:39 Ответить
Те населённые пункты, которые названы находятся по трассе е 105 возле самой российской границы почти
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21.06.2022 20:37 Ответить
Площа Дергачівської териториальної громади - 544 квадратних км. Населення - 44 000. Частина Дергачівської громади, починаючи з 24.02.22. перебуває в тимчасовій окупації москальськими свінособакамі. Місто Харків то є місто Харків, він не окупований, а Дергачівська громада то є харківська область, деякі райони якої визволені аж до самого кордону з москальським непотребом, Але ще є райони харківської області, які, нажаль, тимчасово окуповані, в їхньому числі є частина земель Дергачівської громади. Що тут, нахєр, "незрозумілого"??
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21.06.2022 19:45 Ответить
В Мелитополе для сирийцев, приехавших воевать за рашистов, оставили послания (фото)

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21.06.2022 19:37 Ответить
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21.06.2022 19:39 Ответить
Два слова - кацапи здохніть, тут не треба співати маразматичну пісеньку "Геть з України москаль некрасивий".
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21.06.2022 22:37 Ответить
 
 