Российские оккупанты изолировали Дергачевскую громаду на Харьковщине: запретили людям звонить по телефону родным и ограничили передвижение, - председатель Задоренко

В Дергачевской громаде, граничащей с Харьковом, российские захватчики запретили жителям звонить по телефону родным и ввели ограничения на передвижение по населенным пунктам, людям не хватает продуктов, также нет лекарств.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"По информации, которой мы владеем, в оккупированных населенных пунктах Дергачевщины люди находятся почти в полной изоляции. Оккупанты ввели строгие ограничения на передвижение, запрещают местным жителям звонить по телефону своим родным и близким, не обеспечивают людей продовольствием и медикаментами. Жители Казачелопанского, Проходовского и Токаровского округов живут в реалиях гуманитарной катастрофы", – сообщил Задоренко.

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По его данным, за прошедшие сутки вражеская армия наносила артиллерийские удары по городу Дергачи, селам Безруки, Слатино, Прудянка, Русская Лозовая, Питомник. Также оккупанты били из танков и других видов тяжелого оружия по Прудянке, Цуповке, Дементеевке. Информация о погибших или раненых к руководству громады не поступала.