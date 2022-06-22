858 1
Враг обстрелял из минометов Эсманскую и Новослободскую громады на Сумщине, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Обстрелы Сумщины с территории РФ продолжаются.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую громады. Зафиксировано 20 прилетов.
"Жертв и разрушений предварительно нет", – добавляет Живицкий.
Он также уточнил, что во время вчерашних обстрелов Краснопольской громады ранены шесть человек.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты с помощью дронов-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду в Сумской области, 4 человека ранены, - ОВА. ФОТО
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5 копійок
показать весь комментарий22.06.2022 09:34 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...