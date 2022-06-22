Враг обстрелял из минометов Эсманскую и Новослободскую громады на Сумщине, - Живицкий

Обстрелы Сумщины с территории РФ продолжаются.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью и утром враг обстреливал из минометов Эсманскую и Новослободскую громады. Зафиксировано 20 прилетов.

"Жертв и разрушений предварительно нет", – добавляет Живицкий.

Он также уточнил, что во время вчерашних обстрелов Краснопольской громады ранены шесть человек.

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