Россия собирается перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений, - разведка Великобритании

Армия страны-захватчика терпит на Донбассе большие потери. Скорее всего она готовится к попытке развернуть там большое количество резервных подразделений.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Его авторы отмечают, что продолжаются сильные обстрелы, поскольку Россия пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта, - напоминают британские разведчики.

Однако были обнародованы данные о потерях сил группировки "ДНР". По состоянию на 16 июня сочли 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.

"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе", - говорится в сообщении.

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По данным британской разведки, высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой.

"С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны", – отметили в министерстве.