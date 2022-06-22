Россия собирается перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений, - разведка Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Армия страны-захватчика терпит на Донбассе большие потери. Скорее всего она готовится к попытке развернуть там большое количество резервных подразделений.
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Его авторы отмечают, что продолжаются сильные обстрелы, поскольку Россия пытается охватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.
Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта, - напоминают британские разведчики.
Однако были обнародованы данные о потерях сил группировки "ДНР". По состоянию на 16 июня сочли 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.
"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% ее первоначальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, высока вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой.
"С обеих сторон способность формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, вероятно, становится все более важной для исхода войны", – отметили в министерстве.
Пожалуйста, подождите...
У бункері сидить божевільний параноїк, дивиться на карту і ставить генералам завдання, що до такої дати таке місто має бути взято.
Генерали розуміють, що цей наказ фізично виконати неможливо, але трясуться за свою дупу і тому спускають у війська наказ, який виконати неможливо .
У військах полковники і майори тремтять за свою дупу не менше, і тому з бадьорим криком - "В атаку", женуть живу масу на кулемети.
В результаті місто або буде взяте або не взяте, але гора трупів біля нього - це обов'язково
Стариков пускать нам в дело!"
(А С Пушкин "Сказка о золотом петушке")
але як ВЧАСНО підлетів Джонсон....і
дав стусана квартальним....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!