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Для защиты домовладений украинцам нужно разрешить использовать оружие, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Глава МВД Денис Монастырский выступает за законное владение короткоствольным оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью Bloomberg.
"Это основание для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты, то есть пистолеты, дома... Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", - отметил Монастырский.
По словам главы МВД, законное владение короткоствольным оружием "было бы мерой пресечения в ожидании резкого послевоенного роста преступности".
"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – сказал Монастырский.
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+38 Mr Vice President
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+16 user009
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+11 Autorare Autorare
показать весь комментарий22.06.2022 12:06
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Пожалуйста, подождите...
Но не скрытно носить.
А как ружье в сейфе.....
Вряд ли грабители будут великодушны подождать пока вы за ним сбегаете.
Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
Але судова система на 99 відсотків цей закон не використовує або спотворює його !!!
самий кращий закон про зброю в США.
зайшов на чужу територію без дозволу, отримай кулю....
ЯКщо такими речами займається міність мвс -знай тебе лохають
@mykolayovych45
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2 год
якщо проаналізувати і подивитися на сьогоднішню карту бойових дій, найгірша ситуація в місцях так званого розведення, чим ворог активно користується. це ж треба було додуматися в односторонньому порядку відійти назад і розмінувати підходи до своїх позицій
стаття 3 та 28 Конституції
Ніхто нам не дозволить ходити зі зброєю,тілько дома в сейфі та будемо купувати тілько в одному мусорському магазині за ціною Польского корча.
Но хранить его в сейфах.
А вот про короткоствол для ношения на улице пан Монастырский ничего не говорит. Походу "лукавит".
Цивильные убийства наиболее массово производятся автомобилями, в ДТП. То может запретим автомобили ????
Вот такая реальная помощь от мусоров в защите.
Жодної копійки нікому "на лапу" не давав.