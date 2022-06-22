РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8473 посетителя онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине
6 337 50
оружие (9370) Монастырский (332)

Для защиты домовладений украинцам нужно разрешить использовать оружие, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Глава МВД Денис Монастырский выступает за законное владение короткоствольным оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью Bloomberg.

"Это основание для меня считать, что можно позволить покупать и хранить пистолеты, то есть пистолеты, дома... Послевоенный призыв сдать оружие не будет услышан, поскольку большинство украинцев по-прежнему будут чувствовать себя в опасности", - отметил Монастырский.

По словам главы МВД, законное владение короткоствольным оружием "было бы мерой пресечения в ожидании резкого послевоенного роста преступности".

"Безусловно, для защиты своих домов мирным жителям нужно разрешить использовать оружие", – сказал Монастырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский расчет болгарского СПГ-9 "Warrior" уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+38
Перший крок який треба зробити, це створення нормального закону про самозахист. Адже зброю зараз можливо купити та законно нею володіти, а от захищатись нею майже не мають права.
Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
показать весь комментарий
22.06.2022 11:50
+16
сдай свои кухонные ножи, а то вдруг зарежешь кого-то
показать весь комментарий
22.06.2022 12:17
+11
Мвс не має права щось дозволять або заборонять ! Вони виконавча влада, заборонять або дозволять може Закон який виносять на голосування в ВР

ЯКщо такими речами займається міність мвс -знай тебе лохають
показать весь комментарий
22.06.2022 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І де? Вже проголосували чі пустили по великому колу ?
показать весь комментарий
22.06.2022 11:48 Ответить
Полностью поддерживаю!
показать весь комментарий
22.06.2022 11:49 Ответить
Читайте внимательно....
Но не скрытно носить.
А как ружье в сейфе.....
Вряд ли грабители будут великодушны подождать пока вы за ним сбегаете.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:20 Ответить
Перший крок який треба зробити, це створення нормального закону про самозахист. Адже зброю зараз можливо купити та законно нею володіти, а от захищатись нею майже не мають права.
Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
показать весь комментарий
22.06.2022 11:50 Ответить
+5
показать весь комментарий
22.06.2022 12:19 Ответить
В нас вже Є, можливо найліпший закон про самозахист на теренах Європи!!!
Але судова система на 99 відсотків цей закон не використовує або спотворює його !!!
показать весь комментарий
22.06.2022 12:44 Ответить
і 98% застосувавших зброю при захисті себе чи родини чи свої власності отримують конкретні сроки...
самий кращий закон про зброю в США.
зайшов на чужу територію без дозволу, отримай кулю....
показать весь комментарий
22.06.2022 13:14 Ответить
Да щененачасi. Как бы маразматично это небыло но у нас власть до сих пор боится больше своих людей чем рашистских окупантов. А сколько было бы спасено жизней если бы еще в 2014 разрешили людям вооружиться и за все эти годы выработать рынок оружия и набыть элементарных навыков и правил пользования оружием. А не как сейчас давать в руки автомат тому кто никогда его не держал и отправлять на фронт. Это все равно что отправить 5-ти летнего ребенка на кухню и заставить варить борщ.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:51 Ответить
как раз время всем перестреляться
показать весь комментарий
22.06.2022 11:51 Ответить
вже усі перепорізалися ??
показать весь комментарий
22.06.2022 12:20 Ответить
Наши мусора могут такую аферу провернуть: разрешить короткостволы, народ ломанется скупать все что есть. а когда все все скупят, а кто-то хорошо наварится, мусора могут объявить что передумали, и начать изымать оружие, на "ответственное хранение". Схожие ситуации в этой стране были.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:54 Ответить
Мвс не має права щось дозволять або заборонять ! Вони виконавча влада, заборонять або дозволять може Закон який виносять на голосування в ВР

ЯКщо такими речами займається міність мвс -знай тебе лохають
показать весь комментарий
22.06.2022 12:06 Ответить
"Неначасі бо всі всіх перестріляють." - класика хоплофобії.
показать весь комментарий
22.06.2022 11:55 Ответить
Скоріш хохлохолопії
показать весь комментарий
22.06.2022 13:48 Ответить
крок_за_кроком

@mykolayovych45

·
2 год

якщо проаналізувати і подивитися на сьогоднішню карту бойових дій, найгірша ситуація в місцях так званого розведення, чим ворог активно користується. це ж треба було додуматися в односторонньому порядку відійти назад і розмінувати підходи до своїх позицій
показать весь комментарий
22.06.2022 11:55 Ответить
Брехня и наглая. Под Авдеевкой очень долго оккупант прорывался, под Золотым фронт не прорван до сих пор.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:45 Ответить
Зараз в країні дуже важко з роботою, людина намагається діточкам на цукерки наколядувати а Ви заважаєте.
показать весь комментарий
22.06.2022 14:29 Ответить
Мастера піару! Де подання законопректу у ВР ? Нема і не буде а якщо хтось і подасть такий законопроект то першими хто буде його блокувати будуть МВС .
показать весь комментарий
22.06.2022 11:57 Ответить
Есть выход. У народа во время войны только. Сходить к арсеналам самим. А потом взявши оружие, предложить парламенту узаконить к 4 дня. И не минутой позже. Уверен--- даже к2 дня уложатся. А если нет, так и пусть--- ведь война и враг уже в нашем доме. Победителей не судят!
показать весь комментарий
22.06.2022 12:11 Ответить
тільки цього ще нам не вистачало !!
показать весь комментарий
22.06.2022 12:22 Ответить
какие то клоуны или негодяи при власти. не разрешают людям защищать свою жизнь. гнать таких надо драной метлой
показать весь комментарий
22.06.2022 12:03 Ответить
Не домівок ! А житття здоров'я честі та гідності найвищої соціальної цінності !

стаття 3 та 28 Конституції
показать весь комментарий
22.06.2022 12:03 Ответить
праильно, мудрому нариду видать зброю... вони перестреляют друг друга, тогда русне и воевать не прийдется
показать весь комментарий
22.06.2022 12:04 Ответить
сдай свои кухонные ножи, а то вдруг зарежешь кого-то
показать весь комментарий
22.06.2022 12:17 Ответить
дійсно ... великі кухонні ножі часто навіть у руки брати страшно ...
показать весь комментарий
22.06.2022 12:24 Ответить
молотки (в т.ч. і кухонні) та викрутки також; а сокири то вже жах... Автомобіль ж взагалі -- зброя масового винищення. Вбиває не зброя, а люди; зброя лише є інструментом, а ним може стати ледь не будь-що при наявності відповідного бажання.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:31 Ответить
Зброя вже е! Немає короткостволу.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:33 Ответить
В нынешней ситуации, короткоствол нужен будет только для того, чтобы застрелиться, когда к тебе в хату будет ломиться стадо рашистов. Нынче нужен автомат, как минимум.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:09 Ответить
Нарезное полуавтоматическое оружие и сейчас можно свободно купить. Ну, да, только одиночными стреляет, но это для обученного стрелка не играет роли. А необученному в руки автомат давать - бред.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:50 Ответить
"було б запобіжним заходом в очікуванні різкого повоєнного зростання злочинності". В очікуванні потрібно посилити боротьбу зі злочинністю, а не уповати, що громадяни самі себе будуть захищати. Будуть, але це вже не ваша справа. Ви робіть свою.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:16 Ответить
Не домівок.. а гідності..і зброю треба носити..а не ховати в шухляди.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:25 Ответить
Щоб це право не залишилося декларативним, важливою є ЕКОНОМІЧНА доступність зброї для пересічного українця; її ціна має бути адекватною щодо собівартості виготовлення. Перед розпадом СРСР балансова вартість АК-74 у військах становила приблизно 60 рублів (при десь в 3 рази більшій середній зарплатні тоді в країні) - саме ця вартість, наприклад, використовувалася для штрафних стягнень при псуванні зброї. Зазначена пропорція між вартістю зброї і середніми доходами присутня приблизно і в ******** США. В Україні ж зараз цінова політика щодо зброї відносить її до предметів розкоші (з божевільною рентабельністю), адже навіть "напівіграшка-пугач" під безпороховий патрон Флобера коштує ледь не середньомісячну зарплатню.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:34 Ответить
РАБАМ ЗБРОЮ НЕ МОЖНА ДАВАТИ. Все це піар від Чорта. Глок до війни коштував 37 тис. грн з курсом 27грн-$ тобто 1300 баксів при ціні у 500$ це собі купити, потім купити ще державі один та сверху 300 баксів податків щоб МЕНІ бляха дозволили захищати своє життя без посередників у вигляді мусорів.
Ніхто нам не дозволить ходити зі зброєю,тілько дома в сейфі та будемо купувати тілько в одному мусорському магазині за ціною Польского корча.
показать весь комментарий
22.06.2022 12:43 Ответить
Для начала нужно принять закон что хозяин всегда прав в применении оружия для защиты если не доказано обратное. Сейчас же законы на стороне преступников и хозяин как идиот должен доказывать что он прав а не преступник который к нему залез с ножом, мол водички захотел попить и хлеба нарезать
показать весь комментарий
22.06.2022 12:48 Ответить
Для начала НАЙДИТЕ И ПОЧИТАЙТЕ эти законы. Они на стороне жертвы. Но вот СУДЫ, они практически всегда на стороне нападающего !!!!
показать весь комментарий
22.06.2022 12:51 Ответить
Шото крутит министр. Подменяет понятия. "Домівки" можно защищать и сейчас. Длинностволом.
Но хранить его в сейфах.
А вот про короткоствол для ношения на улице пан Монастырский ничего не говорит. Походу "лукавит".
показать весь комментарий
22.06.2022 12:48 Ответить
Реєструвати вбивство злодія не має сенсу бо з 1917 року всі закони на стороні злочинців. Війна показала що зареєстрована зброя робить власника обєктом нападу окупантів бо бази даних власників зброї "чомусь" для них доступні. Лише незареєстрована зброя гарантує Вам захист від злочинних посягань і можливість активного спротиву окупації. Озброюйтесь і не переймайтесь "страшилками" корумпованих депутатів з нагородними "стєчкіними" (коля Тіщенко), "глоками" (Пашинський) і "автоматами томсона" (яценюк) - їм захист гарантовано державними структурами, а у нас, пересічних" порятунок справа особиста...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:40 Ответить
ха-ха три раза, длинноствол нужно достать из сейфа, собрать (у меня сейф 95см, а ружье в собраном состоянии 130см), отпереть отделение с патронами, зарядить, и только потом "защищать"
показать весь комментарий
22.06.2022 15:51 Ответить
Кстати. Тем, шо кричат--не готовы, поубиваем друг друга:
Цивильные убийства наиболее массово производятся автомобилями, в ДТП. То может запретим автомобили ????
показать весь комментарий
22.06.2022 12:50 Ответить
Неделю назад в Киеве ко мне доколупался пьяный сосед, завязалась драка. Я ему набил харю, скрутил, вызвал пилицию, чтобы они дальше ним занимались, а не я. Прилетели быстро, но не захотели с чуваком возиться, уговорили меня под его честное слово, что больше бушевать не будет, не писать заявление. А вечером он с тесаком ломился к соседям, перепутал квартиры, меня убивать. Соседи вызвали ментов, те приехали, звонили к нему в двери, он просто не открыл, и они уехали. Не выломали дверь, не провели обезвреживание, а просто, ****, уехали. Ну, не получилось, ****. Мне и ему повезло, что я в гостях был, и остался там ночевать из-за комендантского часа. Если бы я его увидел с тесаком на пороге квартиры, я бы стрелял. У меня есть зарегистрированное оружие. Он был бы мертвым, а меня бы судили с неизвестным результатом.
Вот такая реальная помощь от мусоров в защите.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:01 Ответить
Вот так, разрешат домивку защищать, может за одно и жизнь свою спасешь...
показать весь комментарий
22.06.2022 13:17 Ответить
Опять купувати, когда вы нажретесь, идет война, стоит вопрос о нашем сопротивлении тварям, можете хотя бы сейчас документально оформить и бесплатно выдать пистолеты людям у которых уже есть разрешения на охотничье оружие.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:18 Ответить
Це перший міністр МВС з головою !!!! Нарешті Ненька дочекалась.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:45 Ответить
зменьшити тільки вимоги щодо придбання та зберігання
показать весь комментарий
22.06.2022 14:10 Ответить
Може пан міністер зараз замість балачок та побрехеньок подивиться своїм "государєвим оком",як у підконтрольний йому дозвільній системі "працюють",Може в інших містах все добре,ну Полтава це просто капець...,бланків зеленок та книжечок їм бідолашним не вистачає,навантаження дуже велике,от і чекайте свого дозволу на придбання місяць-два,а потім книжечку ще місяць.#Денис Монастирський напевно цьго не знає)))),та кляті хабарники та нероби ховаються від керівників)))
показать весь комментарий
22.06.2022 15:01 Ответить
Справа не відсутності бланків, просто дозвільна система побудована з метою годування очільників МВС, вона просто зроблена джерелом налічмана.
показать весь комментарий
22.06.2022 15:29 Ответить
Чотири роки тому купував рушницю, минулого року переоформлював. "Зеленку" видали в той же день коли приніс усі документи, а от посвідчення я чекав майже два місяці. Минулого року поставити підпис у посвідчення зайняло близько двох тижнів, бо підписує виключно голова обласної дозвільної, мабуть раз на тиждень і то не кожного тижня.
Жодної копійки нікому "на лапу" не давав.
показать весь комментарий
22.06.2022 16:04 Ответить
та досить вже обговорювати - потрібно чи не потрібно - підготуйте законопроект і педайте у ВР, нехай там обговорюють і тоді будемо знати вартість ваших слів
показать весь комментарий
22.06.2022 15:22 Ответить
Щось в лісі здохло, адже саме МВС землю копитом рило, щоб не дозволяти народу користування короткостволами. Тепер би, ще в пакеті нормальний закон про самозахист!
показать весь комментарий
22.06.2022 15:27 Ответить
 
 