Для захисту домівок українцям потрібно дозволити використовувати зброю, - Монастирський

Глава МВС Денис Монастирський виступає за законне володіння короткоствольною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Це є підставою для мене вважати, що можна дозволити купувати та зберігати пістолети, тобто пістолети, вдома. ... Післявоєнний заклик здати зброю не буде почутий, оскільки більшість українців, як і раніше, почуватимуться в небезпеці", - зазначив Монастирський.

За словами очільника МВС, законне володіння короткоствольною зброєю "було б запобіжним заходом в очікуванні різкого повоєнного зростання злочинності".

"Безумовно, для захисту своїх домівок мирним жителям потрібно дозволити використовувати зброю", - сказав Монастирський.

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