Для захисту домівок українцям потрібно дозволити використовувати зброю, - Монастирський
Глава МВС Денис Монастирський виступає за законне володіння короткоствольною зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Це є підставою для мене вважати, що можна дозволити купувати та зберігати пістолети, тобто пістолети, вдома. ... Післявоєнний заклик здати зброю не буде почутий, оскільки більшість українців, як і раніше, почуватимуться в небезпеці", - зазначив Монастирський.
За словами очільника МВС, законне володіння короткоствольною зброєю "було б запобіжним заходом в очікуванні різкого повоєнного зростання злочинності".
"Безумовно, для захисту своїх домівок мирним жителям потрібно дозволити використовувати зброю", - сказав Монастирський.
Топ коментарі
+38 Mr Vice President
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+16 user009
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+11 Ksenia VB
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Но не скрытно носить.
А как ружье в сейфе.....
Вряд ли грабители будут великодушны подождать пока вы за ним сбегаете.
Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
Але судова система на 99 відсотків цей закон не використовує або спотворює його !!!
самий кращий закон про зброю в США.
зайшов на чужу територію без дозволу, отримай кулю....
ЯКщо такими речами займається міність мвс -знай тебе лохають
@mykolayovych45
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https://mobile.twitter.com/mykolayovych45/status/1539499828962525186 2 год
якщо проаналізувати і подивитися на сьогоднішню карту бойових дій, найгірша ситуація в місцях так званого розведення, чим ворог активно користується. це ж треба було додуматися в односторонньому порядку відійти назад і розмінувати підходи до своїх позицій
стаття 3 та 28 Конституції
Ніхто нам не дозволить ходити зі зброєю,тілько дома в сейфі та будемо купувати тілько в одному мусорському магазині за ціною Польского корча.
Но хранить его в сейфах.
А вот про короткоствол для ношения на улице пан Монастырский ничего не говорит. Походу "лукавит".
Цивильные убийства наиболее массово производятся автомобилями, в ДТП. То может запретим автомобили ????
Вот такая реальная помощь от мусоров в защите.
Жодної копійки нікому "на лапу" не давав.