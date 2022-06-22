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Для захисту домівок українцям потрібно дозволити використовувати зброю, - Монастирський

убийство,оружие,пистолет

Глава МВС Денис Монастирський виступає за законне володіння короткоствольною зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Це є підставою для мене вважати, що можна дозволити купувати та зберігати пістолети, тобто пістолети, вдома. ... Післявоєнний заклик здати зброю не буде почутий, оскільки більшість українців, як і раніше, почуватимуться в небезпеці", - зазначив Монастирський.

За словами очільника МВС, законне володіння короткоствольною зброєю "було б запобіжним заходом в очікуванні різкого повоєнного зростання злочинності".

"Безумовно, для захисту своїх домівок мирним жителям потрібно дозволити використовувати зброю", - сказав Монастирський.

Також читайте: Якщо ми не отримаємо зброї - воюватимемо лопатами, тому що це війна за наше існування, - Кулеба

Автор: 

зброя (7438) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+38
Перший крок який треба зробити, це створення нормального закону про самозахист. Адже зброю зараз можливо купити та законно нею володіти, а от захищатись нею майже не мають права.
Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
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22.06.2022 11:50
+16
сдай свои кухонные ножи, а то вдруг зарежешь кого-то
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22.06.2022 12:17
+11
крок_за_кроком

@mykolayovych45

·
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45/status/1539499828962525186 2 год

якщо проаналізувати і подивитися на сьогоднішню карту бойових дій, найгірша ситуація в місцях так званого розведення, чим ворог активно користується. це ж треба було додуматися в односторонньому порядку відійти назад і розмінувати підходи до своїх позицій
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22.06.2022 11:55
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І де? Вже проголосували чі пустили по великому колу ?
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22.06.2022 11:48 Відповісти
Полностью поддерживаю!
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22.06.2022 11:49 Відповісти
Читайте внимательно....
Но не скрытно носить.
А как ружье в сейфе.....
Вряд ли грабители будут великодушны подождать пока вы за ним сбегаете.
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22.06.2022 13:20 Відповісти
Перший крок який треба зробити, це створення нормального закону про самозахист. Адже зброю зараз можливо купити та законно нею володіти, а от захищатись нею майже не мають права.
Бюдь який бандюк що заліз до тебе, на багато більше захищенний законом ніж людина яка захищае себе, своїх близьких та своє майно
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22.06.2022 11:50 Відповісти
+5
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22.06.2022 12:19 Відповісти
В нас вже Є, можливо найліпший закон про самозахист на теренах Європи!!!
Але судова система на 99 відсотків цей закон не використовує або спотворює його !!!
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22.06.2022 12:44 Відповісти
і 98% застосувавших зброю при захисті себе чи родини чи свої власності отримують конкретні сроки...
самий кращий закон про зброю в США.
зайшов на чужу територію без дозволу, отримай кулю....
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22.06.2022 13:14 Відповісти
Да щененачасi. Как бы маразматично это небыло но у нас власть до сих пор боится больше своих людей чем рашистских окупантов. А сколько было бы спасено жизней если бы еще в 2014 разрешили людям вооружиться и за все эти годы выработать рынок оружия и набыть элементарных навыков и правил пользования оружием. А не как сейчас давать в руки автомат тому кто никогда его не держал и отправлять на фронт. Это все равно что отправить 5-ти летнего ребенка на кухню и заставить варить борщ.
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22.06.2022 11:51 Відповісти
как раз время всем перестреляться
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22.06.2022 11:51 Відповісти
вже усі перепорізалися ??
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22.06.2022 12:20 Відповісти
Наши мусора могут такую аферу провернуть: разрешить короткостволы, народ ломанется скупать все что есть. а когда все все скупят, а кто-то хорошо наварится, мусора могут объявить что передумали, и начать изымать оружие, на "ответственное хранение". Схожие ситуации в этой стране были.
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22.06.2022 11:54 Відповісти
Мвс не має права щось дозволять або заборонять ! Вони виконавча влада, заборонять або дозволять може Закон який виносять на голосування в ВР

ЯКщо такими речами займається міність мвс -знай тебе лохають
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22.06.2022 12:06 Відповісти
"Неначасі бо всі всіх перестріляють." - класика хоплофобії.
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Скоріш хохлохолопії
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22.06.2022 13:48 Відповісти
крок_за_кроком

@mykolayovych45

·
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45/status/1539499828962525186 2 год

якщо проаналізувати і подивитися на сьогоднішню карту бойових дій, найгірша ситуація в місцях так званого розведення, чим ворог активно користується. це ж треба було додуматися в односторонньому порядку відійти назад і розмінувати підходи до своїх позицій
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Брехня и наглая. Под Авдеевкой очень долго оккупант прорывался, под Золотым фронт не прорван до сих пор.
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22.06.2022 12:45 Відповісти
Зараз в країні дуже важко з роботою, людина намагається діточкам на цукерки наколядувати а Ви заважаєте.
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22.06.2022 14:29 Відповісти
Мастера піару! Де подання законопректу у ВР ? Нема і не буде а якщо хтось і подасть такий законопроект то першими хто буде його блокувати будуть МВС .
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22.06.2022 11:57 Відповісти
Есть выход. У народа во время войны только. Сходить к арсеналам самим. А потом взявши оружие, предложить парламенту узаконить к 4 дня. И не минутой позже. Уверен--- даже к2 дня уложатся. А если нет, так и пусть--- ведь война и враг уже в нашем доме. Победителей не судят!
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22.06.2022 12:11 Відповісти
тільки цього ще нам не вистачало !!
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22.06.2022 12:22 Відповісти
какие то клоуны или негодяи при власти. не разрешают людям защищать свою жизнь. гнать таких надо драной метлой
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22.06.2022 12:03 Відповісти
Не домівок ! А житття здоров'я честі та гідності найвищої соціальної цінності !

стаття 3 та 28 Конституції
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22.06.2022 12:03 Відповісти
праильно, мудрому нариду видать зброю... вони перестреляют друг друга, тогда русне и воевать не прийдется
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22.06.2022 12:04 Відповісти
сдай свои кухонные ножи, а то вдруг зарежешь кого-то
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22.06.2022 12:17 Відповісти
дійсно ... великі кухонні ножі часто навіть у руки брати страшно ...
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22.06.2022 12:24 Відповісти
молотки (в т.ч. і кухонні) та викрутки також; а сокири то вже жах... Автомобіль ж взагалі -- зброя масового винищення. Вбиває не зброя, а люди; зброя лише є інструментом, а ним може стати ледь не будь-що при наявності відповідного бажання.
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22.06.2022 12:31 Відповісти
Зброя вже е! Немає короткостволу.
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22.06.2022 12:33 Відповісти
В нынешней ситуации, короткоствол нужен будет только для того, чтобы застрелиться, когда к тебе в хату будет ломиться стадо рашистов. Нынче нужен автомат, как минимум.
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22.06.2022 12:09 Відповісти
Нарезное полуавтоматическое оружие и сейчас можно свободно купить. Ну, да, только одиночными стреляет, но это для обученного стрелка не играет роли. А необученному в руки автомат давать - бред.
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22.06.2022 12:50 Відповісти
"було б запобіжним заходом в очікуванні різкого повоєнного зростання злочинності". В очікуванні потрібно посилити боротьбу зі злочинністю, а не уповати, що громадяни самі себе будуть захищати. Будуть, але це вже не ваша справа. Ви робіть свою.
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22.06.2022 12:16 Відповісти
Не домівок.. а гідності..і зброю треба носити..а не ховати в шухляди.
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22.06.2022 12:25 Відповісти
Щоб це право не залишилося декларативним, важливою є ЕКОНОМІЧНА доступність зброї для пересічного українця; її ціна має бути адекватною щодо собівартості виготовлення. Перед розпадом СРСР балансова вартість АК-74 у військах становила приблизно 60 рублів (при десь в 3 рази більшій середній зарплатні тоді в країні) - саме ця вартість, наприклад, використовувалася для штрафних стягнень при псуванні зброї. Зазначена пропорція між вартістю зброї і середніми доходами присутня приблизно і в ******** США. В Україні ж зараз цінова політика щодо зброї відносить її до предметів розкоші (з божевільною рентабельністю), адже навіть "напівіграшка-пугач" під безпороховий патрон Флобера коштує ледь не середньомісячну зарплатню.
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22.06.2022 12:34 Відповісти
РАБАМ ЗБРОЮ НЕ МОЖНА ДАВАТИ. Все це піар від Чорта. Глок до війни коштував 37 тис. грн з курсом 27грн-$ тобто 1300 баксів при ціні у 500$ це собі купити, потім купити ще державі один та сверху 300 баксів податків щоб МЕНІ бляха дозволили захищати своє життя без посередників у вигляді мусорів.
Ніхто нам не дозволить ходити зі зброєю,тілько дома в сейфі та будемо купувати тілько в одному мусорському магазині за ціною Польского корча.
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22.06.2022 12:43 Відповісти
Для начала нужно принять закон что хозяин всегда прав в применении оружия для защиты если не доказано обратное. Сейчас же законы на стороне преступников и хозяин как идиот должен доказывать что он прав а не преступник который к нему залез с ножом, мол водички захотел попить и хлеба нарезать
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22.06.2022 12:48 Відповісти
Для начала НАЙДИТЕ И ПОЧИТАЙТЕ эти законы. Они на стороне жертвы. Но вот СУДЫ, они практически всегда на стороне нападающего !!!!
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22.06.2022 12:51 Відповісти
Шото крутит министр. Подменяет понятия. "Домівки" можно защищать и сейчас. Длинностволом.
Но хранить его в сейфах.
А вот про короткоствол для ношения на улице пан Монастырский ничего не говорит. Походу "лукавит".
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22.06.2022 12:48 Відповісти
Реєструвати вбивство злодія не має сенсу бо з 1917 року всі закони на стороні злочинців. Війна показала що зареєстрована зброя робить власника обєктом нападу окупантів бо бази даних власників зброї "чомусь" для них доступні. Лише незареєстрована зброя гарантує Вам захист від злочинних посягань і можливість активного спротиву окупації. Озброюйтесь і не переймайтесь "страшилками" корумпованих депутатів з нагородними "стєчкіними" (коля Тіщенко), "глоками" (Пашинський) і "автоматами томсона" (яценюк) - їм захист гарантовано державними структурами, а у нас, пересічних" порятунок справа особиста...
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22.06.2022 13:40 Відповісти
ха-ха три раза, длинноствол нужно достать из сейфа, собрать (у меня сейф 95см, а ружье в собраном состоянии 130см), отпереть отделение с патронами, зарядить, и только потом "защищать"
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22.06.2022 15:51 Відповісти
Кстати. Тем, шо кричат--не готовы, поубиваем друг друга:
Цивильные убийства наиболее массово производятся автомобилями, в ДТП. То может запретим автомобили ????
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22.06.2022 12:50 Відповісти
Неделю назад в Киеве ко мне доколупался пьяный сосед, завязалась драка. Я ему набил харю, скрутил, вызвал пилицию, чтобы они дальше ним занимались, а не я. Прилетели быстро, но не захотели с чуваком возиться, уговорили меня под его честное слово, что больше бушевать не будет, не писать заявление. А вечером он с тесаком ломился к соседям, перепутал квартиры, меня убивать. Соседи вызвали ментов, те приехали, звонили к нему в двери, он просто не открыл, и они уехали. Не выломали дверь, не провели обезвреживание, а просто, ****, уехали. Ну, не получилось, ****. Мне и ему повезло, что я в гостях был, и остался там ночевать из-за комендантского часа. Если бы я его увидел с тесаком на пороге квартиры, я бы стрелял. У меня есть зарегистрированное оружие. Он был бы мертвым, а меня бы судили с неизвестным результатом.
Вот такая реальная помощь от мусоров в защите.
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22.06.2022 13:01 Відповісти
Вот так, разрешат домивку защищать, может за одно и жизнь свою спасешь...
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22.06.2022 13:17 Відповісти
Опять купувати, когда вы нажретесь, идет война, стоит вопрос о нашем сопротивлении тварям, можете хотя бы сейчас документально оформить и бесплатно выдать пистолеты людям у которых уже есть разрешения на охотничье оружие.
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22.06.2022 13:18 Відповісти
Це перший міністр МВС з головою !!!! Нарешті Ненька дочекалась.
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22.06.2022 13:45 Відповісти
зменьшити тільки вимоги щодо придбання та зберігання
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22.06.2022 14:10 Відповісти
Може пан міністер зараз замість балачок та побрехеньок подивиться своїм "государєвим оком",як у підконтрольний йому дозвільній системі "працюють",Може в інших містах все добре,ну Полтава це просто капець...,бланків зеленок та книжечок їм бідолашним не вистачає,навантаження дуже велике,от і чекайте свого дозволу на придбання місяць-два,а потім книжечку ще місяць.#Денис Монастирський напевно цьго не знає)))),та кляті хабарники та нероби ховаються від керівників)))
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22.06.2022 15:01 Відповісти
Справа не відсутності бланків, просто дозвільна система побудована з метою годування очільників МВС, вона просто зроблена джерелом налічмана.
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22.06.2022 15:29 Відповісти
Чотири роки тому купував рушницю, минулого року переоформлював. "Зеленку" видали в той же день коли приніс усі документи, а от посвідчення я чекав майже два місяці. Минулого року поставити підпис у посвідчення зайняло близько двох тижнів, бо підписує виключно голова обласної дозвільної, мабуть раз на тиждень і то не кожного тижня.
Жодної копійки нікому "на лапу" не давав.
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22.06.2022 16:04 Відповісти
та досить вже обговорювати - потрібно чи не потрібно - підготуйте законопроект і педайте у ВР, нехай там обговорюють і тоді будемо знати вартість ваших слів
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22.06.2022 15:22 Відповісти
Щось в лісі здохло, адже саме МВС землю копитом рило, щоб не дозволяти народу користування короткостволами. Тепер би, ще в пакеті нормальний закон про самозахист!
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22.06.2022 15:27 Відповісти
 
 