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Учебный год в украинских школах может начаться не 1 сентября, - закон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,вб,дніпропетровщина

Верховная Рада во время военного положения остановила действие ряда положений законов относительно общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

В частности, во время действия военного положения может быть изменена продолжительность учебного года, даты его начала и окончания.

Таким образом, учебный год не обязательно начинается 1 сентября и продлится 175 дней, отмечает Суспільне.

Также читайте: Местные власти могут организовывать обучение школьников в учреждениях культуры, - МОН

Также принятый депутатами закон №7325 изменил требования к максимальному количеству учащихся в классе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
продовжуйте навчання онлайн. це безпечніше і вже стало звичним для багатьох
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22.06.2022 14:09
+3
яке навчання у школах. адже у школах відсутні бомбосховища. тому хто буде відповідати за безпеку дітей у школах !
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22.06.2022 14:11
+2
А шо там з сіллю? Нагреблись? А вона тепер по 12 гривень за кіло і її валом.
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22.06.2022 13:53
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А шо там з сіллю? Нагреблись? А вона тепер по 12 гривень за кіло і її валом.
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22.06.2022 13:53 Ответить
в моєму місті 12.90
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22.06.2022 13:59 Ответить
а причому тут сіль до навчального року
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22.06.2022 13:56 Ответить
Це я питаю у панікерів.
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22.06.2022 14:02 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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04.07.2022 13:11 Ответить
Ну вот как вы можете гадать на кофейной гуще в военное время. Завтра мы отвоюем Херсон, а послезавтра пойдём на Крым.или завтра он розобьет мой родной Кривбасс. Какие к черту прогнозы?
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22.06.2022 14:01 Ответить
між іншим, до вересня ще карантин, якщо хто забув.., а взагалі, коли війна, то не факт, що за 2 місяці ситуація покращиться.., тому-пішла дитина до школи, а батьки вдома тремтять??Кому це потрібно??
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22.06.2022 14:05 Ответить
продовжуйте навчання онлайн. це безпечніше і вже стало звичним для багатьох
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22.06.2022 14:09 Ответить
яке навчання у школах. адже у школах відсутні бомбосховища. тому хто буде відповідати за безпеку дітей у школах !
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22.06.2022 14:11 Ответить
Навчайте дітей самостійно, напевно гірше від цього не буде.
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22.06.2022 14:14 Ответить
Треба з 1 серпня, хай дітки вчаться!
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22.06.2022 14:34 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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04.07.2022 13:07 Ответить
 
 