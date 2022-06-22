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Учебный год в украинских школах может начаться не 1 сентября, - закон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада во время военного положения остановила действие ряда положений законов относительно общего среднего образования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
В частности, во время действия военного положения может быть изменена продолжительность учебного года, даты его начала и окончания.
Таким образом, учебный год не обязательно начинается 1 сентября и продлится 175 дней, отмечает Суспільне.
Также принятый депутатами закон №7325 изменил требования к максимальному количеству учащихся в классе.
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