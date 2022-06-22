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Навчальний рік в українських школах може початися не 1 вересня, - закон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,вб,дніпропетровщина

Верховна Рада на час воєнного стану зупинила дію низки положень законів щодо загальної середньої освіти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Зокрема, під час дії воєнного стану може бути змінена тривалість навчального року, дати його початку й закінчення.

Таким чином навчальний рік не обов’язково починатиметься 1 вересня і триватиме 175 днів, зауважує Суспільне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада може організовувати навчання школярів у закладах культури, - МОН

Також ухвалений депутатами закон №7325 змінив вимоги до максимальної кількості учнів у класі.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
продовжуйте навчання онлайн. це безпечніше і вже стало звичним для багатьох
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22.06.2022 14:09
+3
яке навчання у школах. адже у школах відсутні бомбосховища. тому хто буде відповідати за безпеку дітей у школах !
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22.06.2022 14:11
+2
А шо там з сіллю? Нагреблись? А вона тепер по 12 гривень за кіло і її валом.
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22.06.2022 13:53
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А шо там з сіллю? Нагреблись? А вона тепер по 12 гривень за кіло і її валом.
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22.06.2022 13:53 Відповісти
в моєму місті 12.90
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22.06.2022 13:59 Відповісти
а причому тут сіль до навчального року
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22.06.2022 13:56 Відповісти
Це я питаю у панікерів.
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22.06.2022 14:02 Відповісти
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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04.07.2022 13:11 Відповісти
Ну вот как вы можете гадать на кофейной гуще в военное время. Завтра мы отвоюем Херсон, а послезавтра пойдём на Крым.или завтра он розобьет мой родной Кривбасс. Какие к черту прогнозы?
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22.06.2022 14:01 Відповісти
між іншим, до вересня ще карантин, якщо хто забув.., а взагалі, коли війна, то не факт, що за 2 місяці ситуація покращиться.., тому-пішла дитина до школи, а батьки вдома тремтять??Кому це потрібно??
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22.06.2022 14:05 Відповісти
продовжуйте навчання онлайн. це безпечніше і вже стало звичним для багатьох
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22.06.2022 14:09 Відповісти
яке навчання у школах. адже у школах відсутні бомбосховища. тому хто буде відповідати за безпеку дітей у школах !
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22.06.2022 14:11 Відповісти
Навчайте дітей самостійно, напевно гірше від цього не буде.
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22.06.2022 14:14 Відповісти
Треба з 1 серпня, хай дітки вчаться!
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22.06.2022 14:34 Відповісти
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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04.07.2022 13:07 Відповісти
 
 