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Навчальний рік в українських школах може початися не 1 вересня, - закон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховна Рада на час воєнного стану зупинила дію низки положень законів щодо загальної середньої освіти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Зокрема, під час дії воєнного стану може бути змінена тривалість навчального року, дати його початку й закінчення.
Таким чином навчальний рік не обов’язково починатиметься 1 вересня і триватиме 175 днів, зауважує Суспільне.
Також ухвалений депутатами закон №7325 змінив вимоги до максимальної кількості учнів у класі.
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