Финляндия заявила о готовности воевать с Россией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Так что страна готова воевать, если это произойдет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами обороны Финляндии генерала Тимо Кивинена, которого цитирует Reuters.
"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине – ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кивинен.
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Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающее значение имеет мотивация финнов. Он добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.
Напомним, что российская сторона неоднократно выступала с резкими заявлениями в адрес Финляндии на фоне ее стремления вступить в НАТО.
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Суцільний говнет!
Сармат --> армат --> мат.
Україна буде в НАТО як би кацапи та малороси не пручались бо так записано в конституції.
Если вспомнить, что в стране около 5 миллионов бюджетников, а за оманского было отдано примерно столько голосов избирателей, то...
Все виды новейшего вооружения, включая и авиацию, большинство местного производства, но главное флот. По разным оценкам 3-4-5 место среди военных флотов мира.
Ща сранье полететь из соловья
Check out Finland's civil defense shelters, designed to protect citizens from attacks
... Особовий склад - близько 34230 осіб (+130), близько 500 полонених
Вместе с тем в сентябре 2012 года Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своём докладе отмечал, что Финляндия должна усилить борьбу с дискриминацией русскоязычных (так же, как сомалийцев и цыган) в первую очередь в области трудоустройства[4]. Согласно некоторым оценкам, среди коренных жителей Финляндии якобы наблюдается заметная неприязнь по отношению к русскоязычным[6].
Як там співає бувший друг Путна - Ползет Козлодоев, мокри его брюки. он стар и хочет в сортир. А він ще розказує, що я ще ого го го.