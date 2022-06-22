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Финляндия заявила о готовности воевать с Россией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

финляндия,фінляндія

Финляндия десятилетиями готовилась к возможному российскому нападению. Так что страна готова воевать, если это произойдет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Силами обороны Финляндии генерала Тимо Кивинена, которого цитирует Reuters.

"Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине – ред.), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации", - заявил Кивинен.

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Генерал также подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающее значение имеет мотивация финнов. Он  добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

Напомним, что российская сторона неоднократно выступала с резкими заявлениями в адрес Финляндии на фоне ее стремления вступить в НАТО.

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Топ комментарии
+73
Головне - не в економіці, а в людях, які ******* свою країну і вважають себе її ГРОМАДЯНАМИ, а не "населенням"! Саме ці громадяни і створили здорову економіку і суспільство!
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22.06.2022 15:23
+52
Когда здоровая экономика то люди успевают и асфальт и ракеты
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22.06.2022 15:19
+48
Вот! Такими и должны быть заявления военного руководства всех стран находящихся вблизи варваров. А не сюсюканья слышимые от многих представителей НАТО.
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22.06.2022 15:21
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Когда здоровая экономика то люди успевают и асфальт и ракеты
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22.06.2022 15:19 Ответить
Головне - не в економіці, а в людях, які ******* свою країну і вважають себе її ГРОМАДЯНАМИ, а не "населенням"! Саме ці громадяни і створили здорову економіку і суспільство!
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22.06.2022 15:23 Ответить
Кто ж спорит. Нам до этого идти ещё лет двести.
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22.06.2022 15:35 Ответить
нет уж, вам на кацапии это и через 1000 лет не светит
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22.06.2022 15:39 Ответить
К радним бірьозкам, манькє в готовності встрєчать в сарає, ну і боярой, як же без неї
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22.06.2022 16:55 Ответить
І спілкуються на рідній мові , хоча теж були окуповані рускіми нелюдами .
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22.06.2022 16:09 Ответить
у нас третина "населення" колоборанти та прагнучі "русского міра", навіть ті хто лишився без житла повторюють "ва всем вінавати ВСУ". То правда що треба когось як вітхозавітний Мойсей, що водив народ 40 рік по пустелі доки не помер останній бувший раб...
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22.06.2022 15:35 Ответить
Уже далеко не треть, процентов 5-10, но сути не сильно меняет. Если чел не способен видеть причинно-следственные связи и винит ВСУ в войне, то тут уже ничем не поможешь...
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22.06.2022 15:39 Ответить
рядом живуть переселенці з Харкова, молода сімя, задва місяці жодного разу не привітались. сидять на лавці біля будинку і курять. А в гртожитку поселили 20 сімей донецьких. І шо ? Лихие времена. Повний набор.Пянки,б...во, мордобой,пишуть заяви в поліцію,їх знають по іменам, алкоголь і все такое. а ОДИН Є РЕКОДИСТОМ. 12 ХОДОК. Всі говорять на старотатарській мові, і все дивуються, откуда деньги. Прийшла весна, дебоші на вулиці, бо тепло.
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22.06.2022 19:08 Ответить
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22.06.2022 22:03 Ответить
Шо ето такое ? Прийшли в гості, випили, хотіли побити господаря, той наваляв парам "патріотів"
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22.06.2022 23:47 Ответить
Реально видел в Днепре таких харьковчан, которые говорили что ВСУ их дом ******, но удрали в сторону Днепра, а не за поребрик.
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22.06.2022 15:39 Ответить
Таких тварюк повно.Тікають на Захід,а гівном поливають Україну. Менталітет кацапа.Таким треба зразу рихтувати табло і гнати сцяними тряпками назад в мордор!
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22.06.2022 16:20 Ответить
Коли немає корупції, то люди встигають і асфальт, і ракети.
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22.06.2022 16:04 Ответить
То финнам просто повезло, что у них нет "95 квартала".
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22.06.2022 18:26 Ответить
У вас на пар@ше ні економіки, ні ракет!
Суцільний говнет!
Сармат --> армат --> мат.
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22.06.2022 17:45 Ответить
Так тоді ж на онуків не вистачить...
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27.06.2022 21:42 Ответить
Вот там пусть русня и демилитаризуется, раз воевать и умирать охота, а то напала на слабых и безоружных мирных граждан
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22.06.2022 15:19 Ответить
***** "гениальный" стратег!
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22.06.2022 15:20 Ответить
***** старый маразматик, он уже пожил, и ему пох сколько там погибнет хоть росиян, хоть европейцев. Пока чекнутый с компанией у руля с ядерной кнопкой в кармане, смешно очень очень мало
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22.06.2022 15:38 Ответить
Вот! Такими и должны быть заявления военного руководства всех стран находящихся вблизи варваров. А не сюсюканья слышимые от многих представителей НАТО.
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22.06.2022 15:21 Ответить
Оце мужні люди. Респект.
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22.06.2022 15:24 Ответить
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22.06.2022 15:42 Ответить
Бо то ФІНИ(без приставки угро-орбан)!
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22.06.2022 17:37 Ответить
Ти своїм поганим кацапо-Дермаковсько-Падаляковським ротом НАТО не торкайся.

Україна буде в НАТО як би кацапи та малороси не пручались бо так записано в конституції.
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22.06.2022 19:01 Ответить
Можем повторить 1939 год))))
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22.06.2022 15:22 Ответить
Фінам-черговий респект...
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22.06.2022 15:25 Ответить
ще один народ побратим! Слава Фінляндії!!!
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22.06.2022 15:27 Ответить
Не завадило б відкрити ще один фронт!Разом бити кацапів веселіше!
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22.06.2022 15:29 Ответить
Як усі сусіди "*******" росіюшку😡
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22.06.2022 15:29 Ответить
так фашизм же...при фашизмі ніколи не буде рівноваги в усіх країнах Світу.
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22.06.2022 15:49 Ответить
ох чекаю і не можу дочекатись, коли монголоїдів понуть їбашити звідусіль

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22.06.2022 15:30 Ответить
кто бы сомневался,ведь у вас нет такого
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22.06.2022 15:30 Ответить
у нас большой процент совкопитеков и поклонников руцкого мира, вот и наголосовали, результат...
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22.06.2022 15:34 Ответить
думаю, ошибаетесь, львиную долю "наголосовавших" составили те, кто Порохом был отлучен от кормушки, а именно прокуроры, таможня, военные, менты, многие бюджетники и практически все представители органов власти и госслужащие.
Если вспомнить, что в стране около 5 миллионов бюджетников, а за оманского было отдано примерно столько голосов избирателей, то...
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22.06.2022 15:44 Ответить
Серед усіх верств населення є дебіли . А бюджетники це ж не тільки якісь конторські щурі , а і лікарі , і поліцейські , і освітяни ... А от чомусь найбілше зебілів якраз серед дрібних торгашів і таксистів .
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22.06.2022 16:15 Ответить
И *********
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22.06.2022 16:12 Ответить
Краïна здоровоï людини.
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22.06.2022 15:30 Ответить
куди дінешся
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22.06.2022 15:30 Ответить
Вот что значит в стране есть президент. Здраво и адекватно оценивал риски вторжения России, и ЗАРАНЕЕ Годами готовились к возможной войне! У нас тоже есть Боневтик, который годами искал мир в глазах путина, и бюджет тратил не на армию а на велике крадивництво
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22.06.2022 15:31 Ответить
може и так, но тогда ты плотил одну платежку за газ, а щас две, а БУДЕШ платить ТРИ !
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22.06.2022 15:41 Ответить
У першу чергу - ставка на власні сили, потенціал і волю свого народу, силу власної армії готовність власної господарки. А не зиркати по боках куди би прихилити свою "бідну головоньку", чи всидіти с... на кількох базарах.
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22.06.2022 15:35 Ответить
Енола Гей вже свіжопофарбована. Готуйтесь москалі.
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22.06.2022 15:35 Ответить
чого ждати. вже по ленінграду для початку можете лупанути.
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22.06.2022 15:39 Ответить
І повернути собі загарбане кацапами. Наприклад, фінське місто Viipuri, яке лаптьожніки називають чомусь Виборгом.

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22.06.2022 18:00 Ответить
Суомі плюс
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22.06.2022 15:39 Ответить
Ну все!! Шас насыпется гавна из унитаза!!! "Лошадка" скажет иго го, как это иго го!!! "Ершик" репу почешит - как это они могли, как этот такое сказать ротом?? "Пьяный димон" с айфона что то зачитает!!! ну и далее по спиську!!!
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22.06.2022 15:43 Ответить
Фіни готувалися до війни, а ми асфальт клали чи ложили і до шашликів готувалися.
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22.06.2022 15:43 Ответить
Трохи асхвальту клали, левову частку виділених на дороги (і не тільки на дороги) грошей розкладали по валізах, на потреби людей і державу - клали. Яка багата українська мова!
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22.06.2022 16:43 Ответить
А японцы?
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22.06.2022 15:46 Ответить
250.000 регулярного состава, до 400.000 резервистов.
Все виды новейшего вооружения, включая и авиацию, большинство местного производства, но главное флот. По разным оценкам 3-4-5 место среди военных флотов мира.
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22.06.2022 15:55 Ответить
от і добре
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22.06.2022 15:50 Ответить
Очень сомневаюсь, что руцкие свиньи отважатся напасть на Финляндию. Зассут.
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22.06.2022 15:51 Ответить
Правильно лише в однині - ху@ло. ********** нічого не вирішують, не знають, не планують. ніколи.
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22.06.2022 16:03 Ответить
Смішні ці фіни - замість того, щоб шар за шаром нарощувати асфальт, вони зміцнювли свою оборону!
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22.06.2022 15:55 Ответить
можем повторить
Ща сранье полететь из соловья
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22.06.2022 15:55 Ответить
І вони не брешуть. Фінські бомбосховища
Check out Finland's civil defense shelters, designed to protect citizens from attacks
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22.06.2022 15:56 Ответить
а вони що дороги не асфальтували.....та мабуть ще 95 кварталу в них немає...
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22.06.2022 16:08 Ответить
Финны , а слабо вам повторить рекорд по уничтожению роССиянских орков в количестве 150 тысяч за три месяца ?
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22.06.2022 16:13 Ответить
Втрати російської армії в УкраїніДжерело: Міністерство оборони України22.06.2022

... Особовий склад - близько 34230 осіб (+130), близько 500 полонених
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22.06.2022 23:19 Ответить
Кацапы не нападут на финнов. Они нападают только на слабых. Вывод напрашивается сам - если Украина хочет выжить, она должна быть сильной.
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22.06.2022 16:17 Ответить
А як кацапи підуть на фінів, де немає "русскоязичних"? Хто їм буде зливати координати, коли там немає московської церкви і проросійських партій, таких як ОПЗЖ, шарія, опоблоку, "слуг народу"?
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22.06.2022 16:48 Ответить
Руське в Финляндии как собак нерезаных. Из тех кто сильно ********* великую расеюна расстоянии и хают финнов на чем свет стоит
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22.06.2022 17:04 Ответить
Депортируют, рука не дрогнет! Тем более, что подавляющая часть "***********" там на птичьих правах.
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22.06.2022 18:14 Ответить
Дякую, не знав!
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22.06.2022 18:30 Ответить
Русские в Финляндии (фин. Suomen venäläiset, швед. Finlandsryssar) - третья по величине этническая община страны после финнов и шведов численностью более 84 тыс. чел (по оценке 2020 года[1]) или 1 % населения страны[2].
Вместе с тем в сентябре 2012 года Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своём докладе отмечал, что Финляндия должна усилить борьбу с дискриминацией русскоязычных (так же, как сомалийцев и цыган) в первую очередь в области трудоустройства[4]. Согласно некоторым оценкам, среди коренных жителей Финляндии якобы наблюдается заметная неприязнь по отношению к русскоязычным[6].
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22.06.2022 19:10 Ответить
https://fb.watch/dCs5_LyqMp/
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22.06.2022 16:48 Ответить
Вже і невеликі країни рашку не бояться. Який же ж все-таки геніальний стратег цей *****. Довів країну до того, що всі ржуть і плюють на неї.
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22.06.2022 17:16 Ответить
Респект финам! Поджарят грязную жопу рашистскому мидведику.
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22.06.2022 20:03 Ответить
за них США и Англия вписались без всякого НАТО. Так что можно быть храбрыми.
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22.06.2022 23:13 Ответить
Вольдемар не рискне напасти ні на Фінляндію ні на Литву. Фіни йому наваляють, нема чого говорити, там і шведи допоможуть. Не хватить в них пенду, і орди "подустали и крепко".А як некрасимо вийшло з казахами. Запросили, щоб наваляти в прямому ефірі, щоб колінця затряслись, навіть на спільняк ритку боброїдку запросити взяти інтервью. А шо було далі ? сміх тай годі. Всі кому не ліньки тягнуть Акелу яка промахнулась. за хвоста і заходяться від веселощів.
Як там співає бувший друг Путна - Ползет Козлодоев, мокри его брюки. он стар и хочет в сортир. А він ще розказує, що я ще ого го го.
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22.06.2022 23:55 Ответить
 
 