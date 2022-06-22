Фінляндія заявила про готовність воювати з Росією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Фінляндія десятиліттями готувалася до можливого російського нападу. Тож країна готова воювати, якщо це станеться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами оборони Фінляндії, генерала Тімо Ківінена, якого цитує Reuters.
"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні, - ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації", - заявив Ківінен.
Генерал також підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальною є мотивація фінів і додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.
Нагадаємо, що російська сторона неодноразово виступала з різкими заявами в бік Фінляндії на тлі її прагнення вступити до НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Суцільний говнет!
Сармат --> армат --> мат.
Україна буде в НАТО як би кацапи та малороси не пручались бо так записано в конституції.
Если вспомнить, что в стране около 5 миллионов бюджетников, а за оманского было отдано примерно столько голосов избирателей, то...
Все виды новейшего вооружения, включая и авиацию, большинство местного производства, но главное флот. По разным оценкам 3-4-5 место среди военных флотов мира.
Ща сранье полететь из соловья
Check out Finland's civil defense shelters, designed to protect citizens from attacks
... Особовий склад - близько 34230 осіб (+130), близько 500 полонених
Вместе с тем в сентябре 2012 года Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своём докладе отмечал, что Финляндия должна усилить борьбу с дискриминацией русскоязычных (так же, как сомалийцев и цыган) в первую очередь в области трудоустройства[4]. Согласно некоторым оценкам, среди коренных жителей Финляндии якобы наблюдается заметная неприязнь по отношению к русскоязычным[6].
Як там співає бувший друг Путна - Ползет Козлодоев, мокри его брюки. он стар и хочет в сортир. А він ще розказує, що я ще ого го го.