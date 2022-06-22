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Фінляндія заявила про готовність воювати з Росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

финляндия,фінляндія

Фінляндія десятиліттями готувалася до можливого російського нападу. Тож країна готова воювати, якщо це станеться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами оборони Фінляндії, генерала Тімо Ківінена, якого цитує Reuters.

"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні, - ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації", - заявив Ківінен.

Читайте також: НАТО сумнівається у здатності Росії атакувати Швецію і Фінляндію

Генерал також підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальною є мотивація фінів і додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.

Нагадаємо, що російська сторона неодноразово виступала з різкими заявами в бік Фінляндії на тлі її прагнення вступити до НАТО. 

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Топ коментарі
+73
Головне - не в економіці, а в людях, які ******* свою країну і вважають себе її ГРОМАДЯНАМИ, а не "населенням"! Саме ці громадяни і створили здорову економіку і суспільство!
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22.06.2022 15:23
+52
Когда здоровая экономика то люди успевают и асфальт и ракеты
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22.06.2022 15:19
+48
Вот! Такими и должны быть заявления военного руководства всех стран находящихся вблизи варваров. А не сюсюканья слышимые от многих представителей НАТО.
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22.06.2022 15:21
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Когда здоровая экономика то люди успевают и асфальт и ракеты
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22.06.2022 15:19 Відповісти
Головне - не в економіці, а в людях, які ******* свою країну і вважають себе її ГРОМАДЯНАМИ, а не "населенням"! Саме ці громадяни і створили здорову економіку і суспільство!
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22.06.2022 15:23 Відповісти
Кто ж спорит. Нам до этого идти ещё лет двести.
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22.06.2022 15:35 Відповісти
нет уж, вам на кацапии это и через 1000 лет не светит
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22.06.2022 15:39 Відповісти
К радним бірьозкам, манькє в готовності встрєчать в сарає, ну і боярой, як же без неї
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22.06.2022 16:55 Відповісти
І спілкуються на рідній мові , хоча теж були окуповані рускіми нелюдами .
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22.06.2022 16:09 Відповісти
у нас третина "населення" колоборанти та прагнучі "русского міра", навіть ті хто лишився без житла повторюють "ва всем вінавати ВСУ". То правда що треба когось як вітхозавітний Мойсей, що водив народ 40 рік по пустелі доки не помер останній бувший раб...
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22.06.2022 15:35 Відповісти
Уже далеко не треть, процентов 5-10, но сути не сильно меняет. Если чел не способен видеть причинно-следственные связи и винит ВСУ в войне, то тут уже ничем не поможешь...
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22.06.2022 15:39 Відповісти
рядом живуть переселенці з Харкова, молода сімя, задва місяці жодного разу не привітались. сидять на лавці біля будинку і курять. А в гртожитку поселили 20 сімей донецьких. І шо ? Лихие времена. Повний набор.Пянки,б...во, мордобой,пишуть заяви в поліцію,їх знають по іменам, алкоголь і все такое. а ОДИН Є РЕКОДИСТОМ. 12 ХОДОК. Всі говорять на старотатарській мові, і все дивуються, откуда деньги. Прийшла весна, дебоші на вулиці, бо тепло.
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22.06.2022 19:08 Відповісти
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22.06.2022 22:03 Відповісти
Шо ето такое ? Прийшли в гості, випили, хотіли побити господаря, той наваляв парам "патріотів"
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22.06.2022 23:47 Відповісти
Реально видел в Днепре таких харьковчан, которые говорили что ВСУ их дом ******, но удрали в сторону Днепра, а не за поребрик.
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22.06.2022 15:39 Відповісти
Таких тварюк повно.Тікають на Захід,а гівном поливають Україну. Менталітет кацапа.Таким треба зразу рихтувати табло і гнати сцяними тряпками назад в мордор!
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22.06.2022 16:20 Відповісти
Коли немає корупції, то люди встигають і асфальт, і ракети.
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22.06.2022 16:04 Відповісти
То финнам просто повезло, что у них нет "95 квартала".
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22.06.2022 18:26 Відповісти
У вас на пар@ше ні економіки, ні ракет!
Суцільний говнет!
Сармат --> армат --> мат.
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22.06.2022 17:45 Відповісти
Так тоді ж на онуків не вистачить...
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27.06.2022 21:42 Відповісти
Вот там пусть русня и демилитаризуется, раз воевать и умирать охота, а то напала на слабых и безоружных мирных граждан
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22.06.2022 15:19 Відповісти
***** "гениальный" стратег!
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22.06.2022 15:20 Відповісти
***** старый маразматик, он уже пожил, и ему пох сколько там погибнет хоть росиян, хоть европейцев. Пока чекнутый с компанией у руля с ядерной кнопкой в кармане, смешно очень очень мало
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22.06.2022 15:38 Відповісти
Вот! Такими и должны быть заявления военного руководства всех стран находящихся вблизи варваров. А не сюсюканья слышимые от многих представителей НАТО.
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22.06.2022 15:21 Відповісти
Оце мужні люди. Респект.
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22.06.2022 15:24 Відповісти
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22.06.2022 15:42 Відповісти
Бо то ФІНИ(без приставки угро-орбан)!
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22.06.2022 17:37 Відповісти
Ти своїм поганим кацапо-Дермаковсько-Падаляковським ротом НАТО не торкайся.

Україна буде в НАТО як би кацапи та малороси не пручались бо так записано в конституції.
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22.06.2022 19:01 Відповісти
Можем повторить 1939 год))))
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22.06.2022 15:22 Відповісти
Фінам-черговий респект...
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22.06.2022 15:25 Відповісти
ще один народ побратим! Слава Фінляндії!!!
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22.06.2022 15:27 Відповісти
Не завадило б відкрити ще один фронт!Разом бити кацапів веселіше!
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22.06.2022 15:29 Відповісти
Як усі сусіди "*******" росіюшку😡
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22.06.2022 15:29 Відповісти
так фашизм же...при фашизмі ніколи не буде рівноваги в усіх країнах Світу.
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22.06.2022 15:49 Відповісти
ох чекаю і не можу дочекатись, коли монголоїдів понуть їбашити звідусіль

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22.06.2022 15:30 Відповісти
кто бы сомневался,ведь у вас нет такого
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22.06.2022 15:30 Відповісти
у нас большой процент совкопитеков и поклонников руцкого мира, вот и наголосовали, результат...
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22.06.2022 15:34 Відповісти
думаю, ошибаетесь, львиную долю "наголосовавших" составили те, кто Порохом был отлучен от кормушки, а именно прокуроры, таможня, военные, менты, многие бюджетники и практически все представители органов власти и госслужащие.
Если вспомнить, что в стране около 5 миллионов бюджетников, а за оманского было отдано примерно столько голосов избирателей, то...
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22.06.2022 15:44 Відповісти
Серед усіх верств населення є дебіли . А бюджетники це ж не тільки якісь конторські щурі , а і лікарі , і поліцейські , і освітяни ... А от чомусь найбілше зебілів якраз серед дрібних торгашів і таксистів .
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22.06.2022 16:15 Відповісти
И *********
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22.06.2022 16:12 Відповісти
Краïна здоровоï людини.
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22.06.2022 15:30 Відповісти
куди дінешся
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22.06.2022 15:30 Відповісти
Вот что значит в стране есть президент. Здраво и адекватно оценивал риски вторжения России, и ЗАРАНЕЕ Годами готовились к возможной войне! У нас тоже есть Боневтик, который годами искал мир в глазах путина, и бюджет тратил не на армию а на велике крадивництво
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22.06.2022 15:31 Відповісти
може и так, но тогда ты плотил одну платежку за газ, а щас две, а БУДЕШ платить ТРИ !
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22.06.2022 15:41 Відповісти
У першу чергу - ставка на власні сили, потенціал і волю свого народу, силу власної армії готовність власної господарки. А не зиркати по боках куди би прихилити свою "бідну головоньку", чи всидіти с... на кількох базарах.
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22.06.2022 15:35 Відповісти
Енола Гей вже свіжопофарбована. Готуйтесь москалі.
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22.06.2022 15:35 Відповісти
чого ждати. вже по ленінграду для початку можете лупанути.
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22.06.2022 15:39 Відповісти
І повернути собі загарбане кацапами. Наприклад, фінське місто Viipuri, яке лаптьожніки називають чомусь Виборгом.

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22.06.2022 18:00 Відповісти
Суомі плюс
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22.06.2022 15:39 Відповісти
Ну все!! Шас насыпется гавна из унитаза!!! "Лошадка" скажет иго го, как это иго го!!! "Ершик" репу почешит - как это они могли, как этот такое сказать ротом?? "Пьяный димон" с айфона что то зачитает!!! ну и далее по спиську!!!
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22.06.2022 15:43 Відповісти
Фіни готувалися до війни, а ми асфальт клали чи ложили і до шашликів готувалися.
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22.06.2022 15:43 Відповісти
Трохи асхвальту клали, левову частку виділених на дороги (і не тільки на дороги) грошей розкладали по валізах, на потреби людей і державу - клали. Яка багата українська мова!
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22.06.2022 16:43 Відповісти
А японцы?
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22.06.2022 15:46 Відповісти
250.000 регулярного состава, до 400.000 резервистов.
Все виды новейшего вооружения, включая и авиацию, большинство местного производства, но главное флот. По разным оценкам 3-4-5 место среди военных флотов мира.
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22.06.2022 15:55 Відповісти
от і добре
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22.06.2022 15:50 Відповісти
Очень сомневаюсь, что руцкие свиньи отважатся напасть на Финляндию. Зассут.
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22.06.2022 15:51 Відповісти
Правильно лише в однині - ху@ло. ********** нічого не вирішують, не знають, не планують. ніколи.
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22.06.2022 16:03 Відповісти
Смішні ці фіни - замість того, щоб шар за шаром нарощувати асфальт, вони зміцнювли свою оборону!
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22.06.2022 15:55 Відповісти
можем повторить
Ща сранье полететь из соловья
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22.06.2022 15:55 Відповісти
І вони не брешуть. Фінські бомбосховища
Check out Finland's civil defense shelters, designed to protect citizens from attacks
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22.06.2022 15:56 Відповісти
а вони що дороги не асфальтували.....та мабуть ще 95 кварталу в них немає...
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22.06.2022 16:08 Відповісти
Финны , а слабо вам повторить рекорд по уничтожению роССиянских орков в количестве 150 тысяч за три месяца ?
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22.06.2022 16:13 Відповісти
Втрати російської армії в УкраїніДжерело: Міністерство оборони України22.06.2022

... Особовий склад - близько 34230 осіб (+130), близько 500 полонених
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22.06.2022 23:19 Відповісти
Кацапы не нападут на финнов. Они нападают только на слабых. Вывод напрашивается сам - если Украина хочет выжить, она должна быть сильной.
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22.06.2022 16:17 Відповісти
А як кацапи підуть на фінів, де немає "русскоязичних"? Хто їм буде зливати координати, коли там немає московської церкви і проросійських партій, таких як ОПЗЖ, шарія, опоблоку, "слуг народу"?
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22.06.2022 16:48 Відповісти
Руське в Финляндии как собак нерезаных. Из тех кто сильно ********* великую расеюна расстоянии и хают финнов на чем свет стоит
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22.06.2022 17:04 Відповісти
Депортируют, рука не дрогнет! Тем более, что подавляющая часть "***********" там на птичьих правах.
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22.06.2022 18:14 Відповісти
Дякую, не знав!
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22.06.2022 18:30 Відповісти
Русские в Финляндии (фин. Suomen venäläiset, швед. Finlandsryssar) - третья по величине этническая община страны после финнов и шведов численностью более 84 тыс. чел (по оценке 2020 года[1]) или 1 % населения страны[2].
Вместе с тем в сентябре 2012 года Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своём докладе отмечал, что Финляндия должна усилить борьбу с дискриминацией русскоязычных (так же, как сомалийцев и цыган) в первую очередь в области трудоустройства[4]. Согласно некоторым оценкам, среди коренных жителей Финляндии якобы наблюдается заметная неприязнь по отношению к русскоязычным[6].
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22.06.2022 19:10 Відповісти
https://fb.watch/dCs5_LyqMp/
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22.06.2022 16:48 Відповісти
Вже і невеликі країни рашку не бояться. Який же ж все-таки геніальний стратег цей *****. Довів країну до того, що всі ржуть і плюють на неї.
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22.06.2022 17:16 Відповісти
Респект финам! Поджарят грязную жопу рашистскому мидведику.
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22.06.2022 20:03 Відповісти
за них США и Англия вписались без всякого НАТО. Так что можно быть храбрыми.
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22.06.2022 23:13 Відповісти
Вольдемар не рискне напасти ні на Фінляндію ні на Литву. Фіни йому наваляють, нема чого говорити, там і шведи допоможуть. Не хватить в них пенду, і орди "подустали и крепко".А як некрасимо вийшло з казахами. Запросили, щоб наваляти в прямому ефірі, щоб колінця затряслись, навіть на спільняк ритку боброїдку запросити взяти інтервью. А шо було далі ? сміх тай годі. Всі кому не ліньки тягнуть Акелу яка промахнулась. за хвоста і заходяться від веселощів.
Як там співає бувший друг Путна - Ползет Козлодоев, мокри его брюки. он стар и хочет в сортир. А він ще розказує, що я ще ого го го.
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22.06.2022 23:55 Відповісти
 
 