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Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков, - Мотузяник
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Беларусь расположила рядом с границами с Украиной деревянные танки. Проводит мероприятия для демонстрации своего присутствия.
Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил Мотузяник.
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+27 Serg Serg 94650416
показать весь комментарий22.06.2022 15:33
+22 ПравдаЛюбка
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+16 Aleksey NotBad
показать весь комментарий22.06.2022 15:33
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Може це не для України вистава, а для Уйла?
Теперь ***** прикажет натуральные поставить.Да и по шапке еще даст.
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Как англичане в ВМВ сделали!
В любом случае если нападение и будет, то по очевиднейшей схеме: сначала провокация с самострелом какого-то завода, который итак разваливался от старости без ремонта и был более неработоспособным, чуть что и трупов подкинут, им не жалко, а затем кацапы заградотрядом погонят эту армию на убой или отвлечение внимания. Конечно же там будет ФСБшный заградотряд, даже сомнений нет.
Краще "дерев"яні пакети" розміщуйте для своєї армії