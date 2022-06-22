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Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мотузяник

Беларусь расположила рядом с границами с Украиной деревянные танки. Проводит мероприятия для демонстрации своего присутствия.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", - заявил Мотузяник.

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Топ комментарии
+27
бульбофюрер решил прогнать понты
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22.06.2022 15:33
+22
.
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22.06.2022 15:43
+16
***#@н картофельный, не задолбался на путлерлвской дудке играть?
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22.06.2022 15:33
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бульбофюрер решил прогнать понты
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22.06.2022 15:33 Ответить
***#@н картофельный, не задолбался на путлерлвской дудке играть?
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22.06.2022 15:33 Ответить
Это не дудка...
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22.06.2022 16:23 Ответить
Флейта?
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22.06.2022 16:27 Ответить
І розміщує реактивні бульбомети.
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22.06.2022 15:33 Ответить
А якби не розбомбили колону власної техніки під Михайло-Коцюбинським, то могли-б поставить справжні!
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22.06.2022 15:35 Ответить
Ну і навіщо ви їх палите?
Може це не для України вистава, а для Уйла?
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22.06.2022 15:37 Ответить
***** ***** око не виклює ))
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22.06.2022 15:48 Ответить
Похоже на то...
Теперь ***** прикажет натуральные поставить.Да и по шапке еще даст.
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22.06.2022 16:04 Ответить
в очко
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22.06.2022 16:39 Ответить
лупанути би їм туди полінами
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22.06.2022 15:39 Ответить
І літакі із гівна і палок.
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22.06.2022 15:39 Ответить
А поміж танками - солом'яні "бійці" на палках. Щось Лука мудрує...
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22.06.2022 19:47 Ответить
Муляжів воїнів з муляжами "Джавелінів" буде достатньо для відсічі бульбофюреру.
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22.06.2022 15:42 Ответить
будуть бульбами стріляти
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22.06.2022 15:43 Ответить
.
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22.06.2022 15:43 Ответить
Войска Беларуси не перейдут границы Украины. Потому, что это будет конец для Лукашенко. Он это понимает потому и хитрит.
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22.06.2022 15:43 Ответить
А якщо й перейдуть, то білоруський батальйон ЗСУ поповниться технікою та особовим складом з Білорусі
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22.06.2022 18:49 Ответить
Это да. Раньше были надувные
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22.06.2022 15:43 Ответить
Ого. Это уже можно считать усилением вооружения?
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22.06.2022 15:50 Ответить
Раньше были надувные
********

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22.06.2022 15:52 Ответить
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22.06.2022 15:44 Ответить
Хорошо хоть не из αβна как в России.
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22.06.2022 16:11 Ответить
И вместо снарядов мешок с картохой.
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22.06.2022 15:44 Ответить
Лично я против!!!! Мне так не годится!!! Пусть сразу там свою (если она у них есть??) картоху в чипсы переводят, готовят, упаковывают (ну или как в макдаке делают, тоже пойдет!!!) и пачками нас забрасываают!!! Можно без добавок, на другое я несогласен!!! Баба яга против!!!
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22.06.2022 15:53 Ответить
Чує моя жопа великий шухер з сторони колгоспу.
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22.06.2022 15:44 Ответить
Це щось на кшталт троянського коня?
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22.06.2022 15:51 Ответить
Де ультиматум та б/я інші заходи?
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22.06.2022 15:52 Ответить
Можна было просто картохи насыпать
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22.06.2022 15:55 Ответить
Раз деревянный президент так и деревянные танки. Скоро деревянные снаряды и бульба пойдут.
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22.06.2022 15:55 Ответить
Осторожно, это секретное оружие победы Бульбофюрера- они пырскают крахмалом
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22.06.2022 16:04 Ответить
Тю. Так подожгите их.
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22.06.2022 16:09 Ответить
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22.06.2022 16:11 Ответить
Немедленно сбросить на них деревянную бомбу.

Как англичане в ВМВ сделали!
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22.06.2022 16:12 Ответить
Так їхні танки ***** вже спалив в Україні. Тепер чим багаті, тим і раді.
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22.06.2022 16:22 Ответить
який «президент» такі й танки
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22.06.2022 16:41 Ответить
не знаю, шо и сказать
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22.06.2022 16:42 Ответить
Возможно, они все ракеты-искандеры уже слили кацапам. Это ими палят из Белгорода. А у них стоят пустые установки с макетом ракеты.

В любом случае если нападение и будет, то по очевиднейшей схеме: сначала провокация с самострелом какого-то завода, который итак разваливался от старости без ремонта и был более неработоспособным, чуть что и трупов подкинут, им не жалко, а затем кацапы заградотрядом погонят эту армию на убой или отвлечение внимания. Конечно же там будет ФСБшный заградотряд, даже сомнений нет.
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22.06.2022 16:55 Ответить
Точно не картопляні?..
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22.06.2022 17:26 Ответить
Клоуни)))
Краще "дерев"яні пакети" розміщуйте для своєї армії
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22.06.2022 17:51 Ответить
Лука мастак, він завжди нові пози придумує і карти малює. У ТУТЕШНІХ вся техніка була на зьереженні. А тепер пішла на убой, ось і викручується, все хоче зосереження ЗСУ на кордоні. Якщо щось і залишилось, то готовиться для "броска к ламаншу" правда, по пластунські,
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22.06.2022 18:57 Ответить
А карта буде??
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22.06.2022 20:53 Ответить
Во время Второй мировой войны немцы, измученные авианалетами англичан, начали строить в Голландии фальшивый аэродром с деревянными самолетами. Через несколько дней прилетел всего один английский самолет и сбросил на «аэродром» всего одну бомбу. Немцы тут же перестали строить фальшивый аэродром, ведь бомба оказалась деревянной.
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22.06.2022 22:09 Ответить
 
 