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Новости Политика Украины
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Украина планирует выполнить условия ЕС по членству до конца года, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,стефанишина,стефанішина

Украинское руководство планирует выполнить основные условия Еврокомиссии по вступлению в ЕС до конца 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Семь пунктов, которые определила Еврокомиссия, они не являются абсолютно сложными или невыполненными для Украины. Каждый из них служит интересам Украины. Мы сконцентрируемся на том, чтобы их реализовать... Этот процесс мы планируем завершить к концу года", - отметила она.

По ее словам, большинство условий, которые касаются изменений в законодательстве и реализации технических заданий, удастся реализовать быстрее.

Также она добавила, что в конце 2022 года ЕК составит отчет по прогрессу Украины в выполнении главных семи пунктов.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление 23-24 июня.

Также читайте: Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС ожидаем завтра вечером-послезавтра утром, - Стефанишина

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Угу. Я подивлюсь, як бубочка призначить главою САП переможця конкурсу.
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22.06.2022 17:01
+15
бреше.
Єрмак не дасть цього зробити; а Зе його послухається.
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22.06.2022 17:00
+8
Ага. Пнизначення керівника САП вже другий рік зелені ***** саботують.
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22.06.2022 17:11
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бреше.
Єрмак не дасть цього зробити; а Зе його послухається.
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22.06.2022 17:00 Ответить
Угу. Я подивлюсь, як бубочка призначить главою САП переможця конкурсу.
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22.06.2022 17:01 Ответить
так саме, як лікар Хаус зробить операцію на серці.

колись давно суспільство поділилось на тих,0 хто розуміє, шо таке бути і шо таке грати роль
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22.06.2022 17:24 Ответить
Твои слова, да баканову в уши. Ну или коломойскому. Я х. з. Кто главнее
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22.06.2022 17:01 Ответить
Єрмак главнєє
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22.06.2022 17:25 Ответить
Та хрен там этих пи%аров розбереш(не путать с геями)
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22.06.2022 17:47 Ответить
Там вже шльондра тимошенко планує оскаржити Стамбульску конвенцію - бач це чужді нам цінності нав'язують... щось тхне ОПою, самі не захотіли зарубати, треба щоб хтось *з боку*
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22.06.2022 17:05 Ответить
о, я думал, она из ОАЭ никогда уже не вернется.

ты смотри, курва крашена почуяла где можно поживиться и на левом популизме опять поиграцца.
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22.06.2022 19:15 Ответить
Це не лівий популізм, а правий православний популізм.
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22.06.2022 20:30 Ответить
Якщо зелені виродки не виконають дорожну карту розраховану до кінця року, то Євросоюз забере в України кандидатство в ЄС. Ось і все.
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22.06.2022 17:05 Ответить
- не виконають

- не забере
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22.06.2022 17:13 Ответить
Сумна історія
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22.06.2022 17:07 Ответить
голову САП "зелена пліснява" ще 10 ть років,по рашистській вказівці буде вибирати.вона зібралася в ЄС.Мабуть вже бабломойского зібралися віддати в США.?Інакше ЄС не буде з "зеленими зв'язуватися"
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22.06.2022 17:10 Ответить
Ага. Пнизначення керівника САП вже другий рік зелені ***** саботують.
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22.06.2022 17:11 Ответить
А попередні 8 років в чому була проблема?
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22.06.2022 17:21 Ответить
насправді проблема постала лише три роки тому.
3,5роки тому в Конституцію було внесено положення про мету вступу України в НАТО і ЄС,
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22.06.2022 17:26 Ответить
якшо ти про себе питаєш - то відповідь "в голові"
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22.06.2022 18:06 Ответить
І клоун не буде переслідувати опозицію, і увімкнуть її телеканали? Щось мені здається шо статусом лише поводять по губах.
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22.06.2022 17:22 Ответить
Зелені часто самі не розуміють, коли вони брешуть.
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22.06.2022 17:24 Ответить
Был турборежим стало турбочленство ЕС
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22.06.2022 17:31 Ответить
на удивление, за последние дни было принято сразу несколько важных законов для вступления в ЕС.
И монобольшинство в данном случае сыграет положительную роль.
И как только пройдут выборы в парламент и Слуги народные потеряют большинство, то придется создавать коалицию с такими паскудами как Юлечка.
И вот тут будет ступор в законодательной работе, потому что наши гниды будут похуже чем московские воши.
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22.06.2022 19:17 Ответить
А я вважаю, що коли "СН" втратить монобільшість в Раді, то стане тільки краще.
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22.06.2022 20:34 Ответить
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22.06.2022 17:34 Ответить
І дoвбoйoби повірили. Особливо вчителі за 4000Є .
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22.06.2022 17:40 Ответить
наркоман куев
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22.06.2022 19:01 Ответить
Єрмаки, Арахамії, Венедіктові, Коломойські, Ахметові та інші кримінальні елементи покажуть цій клуші, як можна все просрати і звинуватити Порошенка!
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22.06.2022 17:41 Ответить
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ.............................😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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22.06.2022 17:42 Ответить
Сколько лет уже этим сказкам. Если хотят принимают и в НАТО и в ЕС и плевать им на всякие условия. А если просто заигрывают нет. Как с Турцией. Они даже Грузии обещают, это же полный бред.
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22.06.2022 17:46 Ответить
Ватную Турцию только в пример не приводи, ок? Им до верховенства права как до луны раком
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22.06.2022 21:44 Ответить
Сама не вірить у те, що вона несе.
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22.06.2022 18:19 Ответить
Заяви про плани. Як це відомо. Мільярд дерев, космодром, кінець контрабанді до кінця 2019 року, і т.д. А на ділі почнеться звична риторика. Ми попереду планєти всєй, підміна понять, і балабельство. Ми це вже третій рік спостерігаємо кабаре-шоу в масштабах країни.
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22.06.2022 18:55 Ответить
Бла-бла-бла!
А можна десь прочитати ці умови, там є вимога призначити керівника САП?
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22.06.2022 22:41 Ответить
Хіба на словах або на папері!!! А реально не будуть робити ні фіга!!!!
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22.06.2022 23:00 Ответить
 
 