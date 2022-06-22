Украина планирует выполнить условия ЕС по членству до конца года, - Стефанишина
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Украинское руководство планирует выполнить основные условия Еврокомиссии по вступлению в ЕС до конца 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
"Семь пунктов, которые определила Еврокомиссия, они не являются абсолютно сложными или невыполненными для Украины. Каждый из них служит интересам Украины. Мы сконцентрируемся на том, чтобы их реализовать... Этот процесс мы планируем завершить к концу года", - отметила она.
По ее словам, большинство условий, которые касаются изменений в законодательстве и реализации технических заданий, удастся реализовать быстрее.
Также она добавила, что в конце 2022 года ЕК составит отчет по прогрессу Украины в выполнении главных семи пунктов.
Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление 23-24 июня.
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Єрмак не дасть цього зробити; а Зе його послухається.
колись давно суспільство поділилось на тих,0 хто розуміє, шо таке бути і шо таке грати роль
ты смотри, курва крашена почуяла где можно поживиться и на левом популизме опять поиграцца.
- не забере
3,5роки тому в Конституцію було внесено положення про мету вступу України в НАТО і ЄС,
И монобольшинство в данном случае сыграет положительную роль.
И как только пройдут выборы в парламент и Слуги народные потеряют большинство, то придется создавать коалицию с такими паскудами как Юлечка.
И вот тут будет ступор в законодательной работе, потому что наши гниды будут похуже чем московские воши.
А можна десь прочитати ці умови, там є вимога призначити керівника САП?