Украина планирует выполнить условия ЕС по членству до конца года, - Стефанишина

Украинское руководство планирует выполнить основные условия Еврокомиссии по вступлению в ЕС до конца 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

"Семь пунктов, которые определила Еврокомиссия, они не являются абсолютно сложными или невыполненными для Украины. Каждый из них служит интересам Украины. Мы сконцентрируемся на том, чтобы их реализовать... Этот процесс мы планируем завершить к концу года", - отметила она.

По ее словам, большинство условий, которые касаются изменений в законодательстве и реализации технических заданий, удастся реализовать быстрее.

Также она добавила, что в конце 2022 года ЕК составит отчет по прогрессу Украины в выполнении главных семи пунктов.

Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация о том, что страны ЕС намерены предоставить Украине статус кандидата на вступление 23-24 июня.

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