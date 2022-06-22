УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7803 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 870 34
членство в ЄС (925) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (225)

Україна планує виконати умови ЄС щодо членства до кінця року, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ольга,стефанишина,стефанішина

Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконуваними для України. Кожен із них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.

За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призначення голови САП - умова збереження статусу кандидата на членство в ЄС, - Рада громадського контролю НАБУ

Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни ЄС мають намір надати Україні статусу кандидата на вступ 23-24 червня.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Угу. Я подивлюсь, як бубочка призначить главою САП переможця конкурсу.
показати весь коментар
22.06.2022 17:01
+15
бреше.
Єрмак не дасть цього зробити; а Зе його послухається.
показати весь коментар
22.06.2022 17:00
+8
Ага. Пнизначення керівника САП вже другий рік зелені ***** саботують.
показати весь коментар
22.06.2022 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бреше.
Єрмак не дасть цього зробити; а Зе його послухається.
показати весь коментар
22.06.2022 17:00 Відповісти
Угу. Я подивлюсь, як бубочка призначить главою САП переможця конкурсу.
показати весь коментар
22.06.2022 17:01 Відповісти
так саме, як лікар Хаус зробить операцію на серці.

колись давно суспільство поділилось на тих,0 хто розуміє, шо таке бути і шо таке грати роль
показати весь коментар
22.06.2022 17:24 Відповісти
Твои слова, да баканову в уши. Ну или коломойскому. Я х. з. Кто главнее
показати весь коментар
22.06.2022 17:01 Відповісти
Єрмак главнєє
показати весь коментар
22.06.2022 17:25 Відповісти
Та хрен там этих пи%аров розбереш(не путать с геями)
показати весь коментар
22.06.2022 17:47 Відповісти
Там вже шльондра тимошенко планує оскаржити Стамбульску конвенцію - бач це чужді нам цінності нав'язують... щось тхне ОПою, самі не захотіли зарубати, треба щоб хтось *з боку*
показати весь коментар
22.06.2022 17:05 Відповісти
о, я думал, она из ОАЭ никогда уже не вернется.

ты смотри, курва крашена почуяла где можно поживиться и на левом популизме опять поиграцца.
показати весь коментар
22.06.2022 19:15 Відповісти
Це не лівий популізм, а правий православний популізм.
показати весь коментар
22.06.2022 20:30 Відповісти
Якщо зелені виродки не виконають дорожну карту розраховану до кінця року, то Євросоюз забере в України кандидатство в ЄС. Ось і все.
показати весь коментар
22.06.2022 17:05 Відповісти
- не виконають

- не забере
показати весь коментар
22.06.2022 17:13 Відповісти
Сумна історія
показати весь коментар
22.06.2022 17:07 Відповісти
голову САП "зелена пліснява" ще 10 ть років,по рашистській вказівці буде вибирати.вона зібралася в ЄС.Мабуть вже бабломойского зібралися віддати в США.?Інакше ЄС не буде з "зеленими зв'язуватися"
показати весь коментар
22.06.2022 17:10 Відповісти
Ага. Пнизначення керівника САП вже другий рік зелені ***** саботують.
показати весь коментар
22.06.2022 17:11 Відповісти
А попередні 8 років в чому була проблема?
показати весь коментар
22.06.2022 17:21 Відповісти
насправді проблема постала лише три роки тому.
3,5роки тому в Конституцію було внесено положення про мету вступу України в НАТО і ЄС,
показати весь коментар
22.06.2022 17:26 Відповісти
якшо ти про себе питаєш - то відповідь "в голові"
показати весь коментар
22.06.2022 18:06 Відповісти
І клоун не буде переслідувати опозицію, і увімкнуть її телеканали? Щось мені здається шо статусом лише поводять по губах.
показати весь коментар
22.06.2022 17:22 Відповісти
Зелені часто самі не розуміють, коли вони брешуть.
показати весь коментар
22.06.2022 17:24 Відповісти
Был турборежим стало турбочленство ЕС
показати весь коментар
22.06.2022 17:31 Відповісти
на удивление, за последние дни было принято сразу несколько важных законов для вступления в ЕС.
И монобольшинство в данном случае сыграет положительную роль.
И как только пройдут выборы в парламент и Слуги народные потеряют большинство, то придется создавать коалицию с такими паскудами как Юлечка.
И вот тут будет ступор в законодательной работе, потому что наши гниды будут похуже чем московские воши.
показати весь коментар
22.06.2022 19:17 Відповісти
А я вважаю, що коли "СН" втратить монобільшість в Раді, то стане тільки краще.
показати весь коментар
22.06.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2022 17:34 Відповісти
І дoвбoйoби повірили. Особливо вчителі за 4000Є .
показати весь коментар
22.06.2022 17:40 Відповісти
наркоман куев
показати весь коментар
22.06.2022 19:01 Відповісти
Єрмаки, Арахамії, Венедіктові, Коломойські, Ахметові та інші кримінальні елементи покажуть цій клуші, як можна все просрати і звинуватити Порошенка!
показати весь коментар
22.06.2022 17:41 Відповісти
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ.............................😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
22.06.2022 17:42 Відповісти
Сколько лет уже этим сказкам. Если хотят принимают и в НАТО и в ЕС и плевать им на всякие условия. А если просто заигрывают нет. Как с Турцией. Они даже Грузии обещают, это же полный бред.
показати весь коментар
22.06.2022 17:46 Відповісти
Ватную Турцию только в пример не приводи, ок? Им до верховенства права как до луны раком
показати весь коментар
22.06.2022 21:44 Відповісти
Сама не вірить у те, що вона несе.
показати весь коментар
22.06.2022 18:19 Відповісти
Заяви про плани. Як це відомо. Мільярд дерев, космодром, кінець контрабанді до кінця 2019 року, і т.д. А на ділі почнеться звична риторика. Ми попереду планєти всєй, підміна понять, і балабельство. Ми це вже третій рік спостерігаємо кабаре-шоу в масштабах країни.
показати весь коментар
22.06.2022 18:55 Відповісти
Бла-бла-бла!
А можна десь прочитати ці умови, там є вимога призначити керівника САП?
показати весь коментар
22.06.2022 22:41 Відповісти
Хіба на словах або на папері!!! А реально не будуть робити ні фіга!!!!
показати весь коментар
22.06.2022 23:00 Відповісти
 
 