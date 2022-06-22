Україна планує виконати умови ЄС щодо членства до кінця року, - Стефанішина
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Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконуваними для України. Кожен із них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.
За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.
Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.
Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни ЄС мають намір надати Україні статусу кандидата на вступ 23-24 червня.
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Єрмак не дасть цього зробити; а Зе його послухається.
колись давно суспільство поділилось на тих,0 хто розуміє, шо таке бути і шо таке грати роль
ты смотри, курва крашена почуяла где можно поживиться и на левом популизме опять поиграцца.
- не забере
3,5роки тому в Конституцію було внесено положення про мету вступу України в НАТО і ЄС,
И монобольшинство в данном случае сыграет положительную роль.
И как только пройдут выборы в парламент и Слуги народные потеряют большинство, то придется создавать коалицию с такими паскудами как Юлечка.
И вот тут будет ступор в законодательной работе, потому что наши гниды будут похуже чем московские воши.
А можна десь прочитати ці умови, там є вимога призначити керівника САП?