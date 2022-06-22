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война (46506) похищение (1659) Энергодар (147) Запорожская АЭС (540) ЗАЭС (28)

Похищение людей российскими оккупантами в Энергодаре приобрело масштабы катастрофы. Их пытают током и издеваются, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлов

Одна из главных проблем города сегодня, кроме существующих гуманитарных и социальных, – стихийные массовые похищения работников ЗАЭС и местных жителей.

Об этом сказал мэр города Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В Энергодаре оккупанты продолжают похищать горожан и работников ЗАЭС, и это приобретает катастрофические масштабы", - сообщил Орлов.

Читайте: Оккупанты собираются выдавать в Энергодаре российские школьные аттестаты, - мэр Орлов

"Людей массово похищают, место нахождения части из них – неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают током и издеваются как физически, так и морально", – рассказал он и подчеркнул, что срочно необходимо на самом высоком уровне решить вопрос обмена гражданских пленных , которых похитили оккупанты.

Мэр Энергодара поблагодарил внимание, которое Компания уделяет временно оккупированному городу, в частности, в вопросах гуманитарной помощи и эвакуации семей атомщиков.
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Топ комментарии
+9
**** ти Zе, сволочі ви всі 73/43%зебіли - це все на вашій совісті!

Хоча - яка там у вас совість...
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22.06.2022 22:33
+5
А Ви чому думаєте, що полонені краще заручників? Знущаються однаково… поцікавтесь. Зрозуміло, що заручників в них скільки завгодно і обміном питання не вирішити.
Тому це вже терор…
я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.
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23.06.2022 00:14
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Правила форума Совет форумчан
**** ти Zе, сволочі ви всі 73/43%зебіли - це все на вашій совісті!

Хоча - яка там у вас совість...
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22.06.2022 22:33 Ответить
порохоботе, це на совісті всіх папередників, включаючи твого хазяїна який більше переймався розвитком свого бізнесу ніж країною, так переймався що настрочив своїх магазинів по всій Україні
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23.06.2022 06:57 Ответить
Зебил - это на твоей совести и у тебя как и у всей зеленой шоблы руки в крови за 3 года розкрадання країни.
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23.06.2022 09:36 Ответить
Бот из Банаковой нарисовался, конвертики отрабатывает
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24.06.2022 09:31 Ответить
ЗвIрI ДикI! Шо б ви видохли скорIше!
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22.06.2022 22:44 Ответить
Отже ж нелюді і долбануть то туди не можна по Енергодару.
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22.06.2022 22:44 Ответить
А навіщо викрадають, навіщо катують? Яка мета?
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22.06.2022 23:25 Ответить
Залякати.
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23.06.2022 03:42 Ответить
Це пподовжується 8 років. Те що відбувається в Мелітополі, це не новина для Криму, а в Мелітополь прибули саме росіяни з кримського угрупування
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23.06.2022 08:07 Ответить
Сразу настаивал, что успехи утырков на донбалласта из за высокой мотивации, там половина частей с ордло. Рвались в бой массово, отсюда и мстительность. А по югу половина крымчаков в составе, те же мотивы. Вслух давно говорить стоит. А бред про трёх тёток курсантов сынков, что бунтовали локальный случай.
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03.07.2022 21:48 Ответить
Цивільні - то не полоненні, то викрадені люди.
Вони просять, щоб наші з Білгорода людей на обмін набрали?
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22.06.2022 23:55 Ответить
А Ви чому думаєте, що полонені краще заручників? Знущаються однаково… поцікавтесь. Зрозуміло, що заручників в них скільки завгодно і обміном питання не вирішити.
Тому це вже терор…
я не знаю як цивілізовано це вирішити з нелюдами…
Наша влада вирішила просто - мннше розголосу, мннше проблем. Денисову зняли - ґвалтування скінчились? Це хибний шлях - така спроба була в 14 році, на сході війна, а для більшості (не в зоні боєвих дій) звичайне , не перегружене жахіттями життя, якщо особисто не зачепило. Або ти не волонтер. Зрештою не було війни, була анти терористична операція…
Ці речі не потрібно замовчувати, це повинні знати всі.
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23.06.2022 00:14 Ответить
Хіба хтось сумнівався,що після масових акцій протесту та непокори ,москалі забудуть.Та вони нагло записували все на телефони,й чекали на під'їзд відповідних органів.А місцеві ватники хіба не наводять.Шкода людей,але вмерти замордованим,то краще було вмерти з ножем в руці,вже не кажу про мисливську рушницю.Але ,після прочитаного про Охтирку,де бабушки встали на захист назви вулиці пушкіна((не знаю що й гадати.Мудрий шлях,можливо єдиний можливий для ще вільних людей,тікати через крим кудись .
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23.06.2022 00:20 Ответить
Це виборці Зе і Опи шось мені підказує
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23.06.2022 00:58 Ответить
РюZkiй мір дохне на ваших очах Панове...тому й звіріють
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23.06.2022 07:28 Ответить
 
 