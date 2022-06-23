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Оккупанты продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Российские оккупанты продолжают концентрировать силы в Северодонецке и для окружения украинских военных в районе Золотого-Горского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Орки хотят оцепить наших военных", - сообщил Гайдай.

По его словам, Лисичанск продолжает подвергаться враждебным обстрелам. "Всего за несколько дней орки нанесли катастрофические разрушения городу", - подчеркнул глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец "из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях".

Смотрите: Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+6
Вроде как наши вышли уже из Золотого и Горского.

⚡️Наші сили вийшли із Золотого і якби це дивно не звучало - це перемога

Даний факт підтвердили як і наші бійці так і московський канал, який на фоні інших не так часто бреше.

Ми казали, що є речі які ми не позначаємо або це робиться із запізненням, коли в цьому є сенс або нас це просять.

Вихід із Золотого був для нашої редакції справді валідольним, адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризлася в них і якби не жуківська трьохлінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом в тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго.

✅Чому перемога - бо немає оточення. Друга армія світу в черговий раз кидає тони техніки і купу людей на штурм позицій, досягає тактичного успіху, проте не може його реалізувати. В такі хвилини розумієш, що військове командування зовсім інакше, ніж в 2014 році і віра в ЗСУ лише росте. Хоча варто пам'ятати що ці позиції як і вихід коштували чийогось життя. Території повернуться, життя - вже ні.
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22.06.2022 23:40
+5
Тому що немає нажаль в Генштабі такого видатного полководця як ви.
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22.06.2022 23:43
+3
Есть хорошая русская поговорка: тришкин кафтан. Будут оттягивать силы на Донбасс - потеряют Мелитополь и Херсон. Дорого им обошелся Мариуполь, а Северодонецк (если вообще возьмут) будет в стократ дороже.
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22.06.2022 23:20
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Есть хорошая русская поговорка: тришкин кафтан. Будут оттягивать силы на Донбасс - потеряют Мелитополь и Херсон. Дорого им обошелся Мариуполь, а Северодонецк (если вообще возьмут) будет в стократ дороже.
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22.06.2022 23:20 Ответить
Фишка в том, что Северодонецк уже потерян. А так да.
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23.06.2022 06:50 Ответить
Как и Папасная мардвой.
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23.06.2022 09:50 Ответить
тож вирішили гинути на інших напрямках Джерело: https://censor.net/ua/n3349634

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22.06.2022 23:22 Ответить
Квартал 95 на выезде. Уроды. Посмотрите в телеграмме, что говорят наши бойцы с фронта. Там ад и смерть. А от политиков шуточки.
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22.06.2022 23:31 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц)@Shtirlitz53

13 мин

Офіційно. Увага - ФЕЙК.

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22.06.2022 23:24 Ответить
Чого ми не можемо сконцентрувати там всю арту, що Захід дав, і росхерачити всі ці БТГр орків!!!
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22.06.2022 23:36 Ответить
Тому що немає нажаль в Генштабі такого видатного полководця як ви.
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22.06.2022 23:43 Ответить
Дуже смішно!
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22.06.2022 23:47 Ответить
Зато там херасилисимусь мужеложенко.
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23.06.2022 09:51 Ответить
Вроде как наши вышли уже из Золотого и Горского.

⚡️Наші сили вийшли із Золотого і якби це дивно не звучало - це перемога

Даний факт підтвердили як і наші бійці так і московський канал, який на фоні інших не так часто бреше.

Ми казали, що є речі які ми не позначаємо або це робиться із запізненням, коли в цьому є сенс або нас це просять.

Вихід із Золотого був для нашої редакції справді валідольним, адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризлася в них і якби не жуківська трьохлінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом в тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго.

✅Чому перемога - бо немає оточення. Друга армія світу в черговий раз кидає тони техніки і купу людей на штурм позицій, досягає тактичного успіху, проте не може його реалізувати. В такі хвилини розумієш, що військове командування зовсім інакше, ніж в 2014 році і віра в ЗСУ лише росте. Хоча варто пам'ятати що ці позиції як і вихід коштували чийогось життя. Території повернуться, життя - вже ні.
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22.06.2022 23:40 Ответить
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22.06.2022 23:45 Ответить
 
 