Оккупанты продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, - Гайдай
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Российские оккупанты продолжают концентрировать силы в Северодонецке и для окружения украинских военных в районе Золотого-Горского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Орки хотят оцепить наших военных", - сообщил Гайдай.
По его словам, Лисичанск продолжает подвергаться враждебным обстрелам. "Всего за несколько дней орки нанесли катастрофические разрушения городу", - подчеркнул глава ОВА.
Также Гайдай отметил, что оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец "из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях".
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⚡️Наші сили вийшли із Золотого і якби це дивно не звучало - це перемога
Даний факт підтвердили як і наші бійці так і московський канал, який на фоні інших не так часто бреше.
Ми казали, що є речі які ми не позначаємо або це робиться із запізненням, коли в цьому є сенс або нас це просять.
Вихід із Золотого був для нашої редакції справді валідольним, адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризлася в них і якби не жуківська трьохлінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом в тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго.
✅Чому перемога - бо немає оточення. Друга армія світу в черговий раз кидає тони техніки і купу людей на штурм позицій, досягає тактичного успіху, проте не може його реалізувати. В такі хвилини розумієш, що військове командування зовсім інакше, ніж в 2014 році і віра в ЗСУ лише росте. Хоча варто пам'ятати що ці позиції як і вихід коштували чийогось життя. Території повернуться, життя - вже ні.