Оккупанты продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое, - Гайдай

Российские оккупанты продолжают концентрировать силы в Северодонецке и для окружения украинских военных в районе Золотого-Горского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Россияне продолжают стягивать резервы в Северодонецк и в направлении Тошковка-Золотое. Сейчас там продолжаются бои. Орки хотят оцепить наших военных", - сообщил Гайдай.

По его словам, Лисичанск продолжает подвергаться враждебным обстрелам. "Всего за несколько дней орки нанесли катастрофические разрушения городу", - подчеркнул глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты отказались от форсирования реки Северский Донец "из-за страха больших потерь, потому что они еще от "первой" Белогоровки не оправились, поэтому решили погибать на других направлениях".

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