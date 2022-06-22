Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте, - Гайдай

Російські окупанти продовжують концентрувати сили у Сєвєродонецьку й для оточення українських військових у районі Золотого-Гірського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Орки хочуть оточити наших військових", - повідомив Гайдай.

За його словами, Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. "Лише за декілька днів орки завдали катастрофічних руйнувань місту", - наголосив голова ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець "через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках".

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