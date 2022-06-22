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Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Російські окупанти продовжують концентрувати сили у Сєвєродонецьку й для оточення українських військових у районі Золотого-Гірського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та в напрямку Тошківка-Золоте. Нині там тривають бої. Орки хочуть оточити наших військових", - повідомив Гайдай.

За його словами, Лисичанськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів. "Лише за декілька днів орки завдали катастрофічних руйнувань місту", - наголосив голова ОВА.

Також Гайдай зазначив, що окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець "через страх великих втрат, бо вони ще від "першої" Білогорівки не оговталися, тож вирішили гинути на інших напрямках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основною метою окупантів наразі є вихід на адмінкордони Донеччини та Луганщини, - Мотузяник

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Вроде как наши вышли уже из Золотого и Горского.

⚡️Наші сили вийшли із Золотого і якби це дивно не звучало - це перемога

Даний факт підтвердили як і наші бійці так і московський канал, який на фоні інших не так часто бреше.

Ми казали, що є речі які ми не позначаємо або це робиться із запізненням, коли в цьому є сенс або нас це просять.

Вихід із Золотого був для нашої редакції справді валідольним, адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризлася в них і якби не жуківська трьохлінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом в тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго.

✅Чому перемога - бо немає оточення. Друга армія світу в черговий раз кидає тони техніки і купу людей на штурм позицій, досягає тактичного успіху, проте не може його реалізувати. В такі хвилини розумієш, що військове командування зовсім інакше, ніж в 2014 році і віра в ЗСУ лише росте. Хоча варто пам'ятати що ці позиції як і вихід коштували чийогось життя. Території повернуться, життя - вже ні.
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22.06.2022 23:40
+5
Тому що немає нажаль в Генштабі такого видатного полководця як ви.
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22.06.2022 23:43
+3
Есть хорошая русская поговорка: тришкин кафтан. Будут оттягивать силы на Донбасс - потеряют Мелитополь и Херсон. Дорого им обошелся Мариуполь, а Северодонецк (если вообще возьмут) будет в стократ дороже.
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22.06.2022 23:20
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Есть хорошая русская поговорка: тришкин кафтан. Будут оттягивать силы на Донбасс - потеряют Мелитополь и Херсон. Дорого им обошелся Мариуполь, а Северодонецк (если вообще возьмут) будет в стократ дороже.
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22.06.2022 23:20 Відповісти
Фишка в том, что Северодонецк уже потерян. А так да.
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23.06.2022 06:50 Відповісти
Как и Папасная мардвой.
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23.06.2022 09:50 Відповісти
тож вирішили гинути на інших напрямках Джерело: https://censor.net/ua/n3349634

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22.06.2022 23:22 Відповісти
Квартал 95 на выезде. Уроды. Посмотрите в телеграмме, что говорят наши бойцы с фронта. Там ад и смерть. А от политиков шуточки.
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22.06.2022 23:31 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)@Shtirlitz53

13 мин

Офіційно. Увага - ФЕЙК.

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22.06.2022 23:24 Відповісти
Чого ми не можемо сконцентрувати там всю арту, що Захід дав, і росхерачити всі ці БТГр орків!!!
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22.06.2022 23:36 Відповісти
Тому що немає нажаль в Генштабі такого видатного полководця як ви.
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22.06.2022 23:43 Відповісти
Дуже смішно!
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22.06.2022 23:47 Відповісти
Зато там херасилисимусь мужеложенко.
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23.06.2022 09:51 Відповісти
Вроде как наши вышли уже из Золотого и Горского.

⚡️Наші сили вийшли із Золотого і якби це дивно не звучало - це перемога

Даний факт підтвердили як і наші бійці так і московський канал, який на фоні інших не так часто бреше.

Ми казали, що є речі які ми не позначаємо або це робиться із запізненням, коли в цьому є сенс або нас це просять.

Вихід із Золотого був для нашої редакції справді валідольним, адже там були вигідні позиції, ХХ бригада вгризлася в них і якби не жуківська трьохлінійка московитів у Тошківці з подальшим проривом в тил гарнізону, то Золоте могло б триматися дуже довго.

✅Чому перемога - бо немає оточення. Друга армія світу в черговий раз кидає тони техніки і купу людей на штурм позицій, досягає тактичного успіху, проте не може його реалізувати. В такі хвилини розумієш, що військове командування зовсім інакше, ніж в 2014 році і віра в ЗСУ лише росте. Хоча варто пам'ятати що ці позиції як і вихід коштували чийогось життя. Території повернуться, життя - вже ні.
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22.06.2022 23:40 Відповісти
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22.06.2022 23:45 Відповісти
 
 