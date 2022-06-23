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обстрел (20073) Харьковщина (4108) Синегубов (479)

22 июня в результате вражеских обстрелов на Харьковщине погибли 7 мирных жителей, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,дснс,харківщина

В течение 22 июня российские оккупационные войска продолжали обстреливать жилые районы Харькова и населённые пункты области, что привело к новым жертвам среди мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"В с. Пришиб Изюмского района погибли пять гражданских женщин... В Чугуеве два мирных человека погибли, четверо получили ранения", - написал Синегубов.

Кроме того, в результате обстрела Немышлянского района Харькова ранены четыре человека, Балаклеи - один, Тихополье - один.

Синегубов также сообщил, что в Золочеве из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших в результате вчерашнего вражеского обстрела, следовательно, общее количество погибших после этого обстрела увеличилось до трех человек.

Глава Харьковской ОВА в очередной раз призвал жителей региона к максимальной осторожности, не находиться на улице без необходимости и за сигналов тревоги прятаться в укрытие.

Читайте: Россияне не прекращают обстрелы Харькова и области, продолжают штурмовые действия в направлении Славянска, - Синегубов
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22.06.2022 23:58 Ответить
Харків не вибачає
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23.06.2022 00:00 Ответить
 
 