Протягом 22 червня внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули 7 мирних жителів, - Синєгубов

Протягом 22 червня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти області, що призвело до нових жертв серед мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Пришиб Ізюмського району загинули п’ять цивільних жінок... У Чугуєві двоє мирних людей загинули, четверо зазнали поранень", - написав Синєгубов.

Крім того, внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова поранено чотирьох осіб, Балаклії – одну, Тихопілля – одну.

Синєгубов також повідомив, що в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу, отже, загальна кількість загиблих після цього обстрілу збільшилася до трьох людей.

Голова Харківської ОВА вкотре закликав жителів регіону до максимальної обережності, не перебувати на вулиці без нагальної потреби й за сигналів тривоги ховатися в укриття.

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