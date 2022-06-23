Россия начинает обслуживать валютный долг в рублях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании внешнего денежного долга в рублях. Мнение получателей платежей при этом не учитывается. Ранее США заблокировали эти сделки в долларах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Согласно тексту документа такие операции будут считаться выполненными независимо от мнения получателей платежей.

"С целью выполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, Российская Федерация имеет право направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в указе Путина.

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Бенефициарами этих счетов будут владельцы еврооблигаций.

Выход указа связан с скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.

Западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом РФ.

Напомним, резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с ведомыми санкциями за вторжение в Украину.

Санкции запретили западным инвесторам сделки с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния.

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Иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает производить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.