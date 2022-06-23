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Новости За рубежом
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внешний долг (48) дефолт (435) доллар (1572) Россия (91193) санкции (10609) рубль (910)

Россия начинает обслуживать валютный долг в рублях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рубль,долар

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании внешнего денежного долга в рублях. Мнение получателей платежей при этом не учитывается. Ранее США заблокировали эти сделки в долларах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Согласно тексту документа такие операции будут считаться выполненными независимо от мнения получателей платежей.

"С целью выполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, Российская Федерация имеет право направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в указе Путина.

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Бенефициарами этих счетов будут владельцы еврооблигаций.

Выход указа связан с скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.

Западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом РФ.

Напомним, резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с ведомыми санкциями за вторжение в Украину.

Санкции запретили западным инвесторам сделки с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния.

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Иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает производить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.
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Топ комментарии
+26
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23.06.2022 10:34
+23
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23.06.2022 10:28
+20
А чого не бусами, чи мушлями?
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23.06.2022 10:18
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Хай обслуговують у туалетному папері
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23.06.2022 10:17 Ответить
так ржублі це і є туалетний папір...
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23.06.2022 10:18 Ответить
рублі коштують дешевше, ніж пустий папір на якому вони надруковані!
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23.06.2022 10:23 Ответить
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23.06.2022 10:31 Ответить
А чого не бусами, чи мушлями?
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23.06.2022 10:18 Ответить
Лучше бусы )))
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23.06.2022 10:39 Ответить
Во-во..)))
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23.06.2022 11:01 Ответить
Рабами хай розплачуються. 🤣
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23.06.2022 10:21 Ответить
Мания величия.
Как у их дурдумы, которая "разрешает"
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23.06.2022 10:25 Ответить
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23.06.2022 10:34 Ответить
всередині касапії - можуть і в срублоях. На це навіть указу не потрібно
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23.06.2022 10:26 Ответить
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23.06.2022 10:28 Ответить
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23.06.2022 10:28 Ответить
Бєлка дефолтик прискакав
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23.06.2022 10:29 Ответить
Якщо гроші залишаться в кацапії і будуть працювати на зброю,то від слова дефолт ні холодно ні жарко. Їх уже скільки лякають,а вони,як осли далі пруть
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23.06.2022 10:38 Ответить
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23.06.2022 10:32 Ответить
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании внешнего денежного долга в рублях.

А почему не кедровыми орешками, или еловыми шишками?
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23.06.2022 10:34 Ответить
не велика різниця... до того ж горішки кєдра мають хоч якусь ціну...
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23.06.2022 10:45 Ответить
Седлами платить, седлами!
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23.06.2022 12:55 Ответить
Подивимось, що вдіє Захід. Бо за газ розраховуються жрублями і не писнули.
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23.06.2022 10:37 Ответить
Тому що задля безпеки громадян потрібен газ. І потрібно це розуміть. Якщо Європа почне мерзнуть і зупинить заводи ,то їй буде не до допомоги Україні.
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23.06.2022 10:42 Ответить
За газ рассчитываются, как и прописано в контракте, в Евро. Ну а мутная схемка, по которой эти Евро потом переводят в рубли - это божья роса желтого цвета в глаза кацапского лохтората.
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23.06.2022 11:08 Ответить
Бензоколонка пішла проти тих , хто друкує світові гроші)))
Таке зробив Садам Хусейн за пів року до смерті)
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23.06.2022 10:41 Ответить
А ще таке саме зробив Каддафі за пів роду до потрапляння черенка від лопати до його сраки...
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23.06.2022 13:24 Ответить
Це дуже добра новина. Запад своїми діями потроху загоняли рашку в дефолт. На мою думку в рашки достатньо бабла, щоб розрахуватися навіть в валюті (доходи від нафти та газу ніхто не відміняв). Але в кремлі сидить "геніальний стратег" та "мастер много ходов очка" і намагається взяти на понт весь світ.
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23.06.2022 10:44 Ответить
Блін , ну коли вже росіяни зрозуміють , що нинішнє керівництво веде їх не до прогресу ... А взад .
Чи в зад...
І тому його терміново треба міняти !
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23.06.2022 10:51 Ответить
Не дай Б-же кацапи це зрозуміють. Щоб в них було нормальне керівництво та їх ресурси, які б не розкрадалися, то вся Україна вже в піонерськіх галстуках марширувала.
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23.06.2022 11:36 Ответить
Сподіваюсь Європа і всі хто має хоч якісь стосунки з кремлядями нарешті усвідомлюють - відсутність найменшої залежності перед рашапідами у будь-яких сферах діяльності то є гарантія спокійного функціонування їх країн у майбутньому.
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23.06.2022 10:57 Ответить
.
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23.06.2022 11:01 Ответить
Шо.... Опять?
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23.06.2022 11:03 Ответить
Приходит кацап в публичный дом и просит:
- Мадам, я хотел бы воспользоваться услугами вашей девочки, но необычным способом.
- В таком случае я предлагаю вам Сусанну, ее ничем нельзя удивить.
Клиент поднимается в номер к Сусанне. Через некоторое время Сусанна выбегает с криком и испуганным видом:
- Нет, нет, месье, только не это!
- Чего он хочет? - спрашивает владелица публичного дома.
- Ужас, мадам! Он хочет в кредит и за рубли!
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23.06.2022 11:09 Ответить
Девочка подходит к мадам дает купюры :
- Клиент рассчитался, а что за деньги не пойму.
- Это русские деньги !
- Мадам срочно вызывайте полицию, получается меня только что изнасиловали.
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23.06.2022 11:14 Ответить
Предлагаю лучше на зимбабвийский доллар, он как то лучше срубля смотрится и всех казапов сразу сделать долларовыми миллиардерами (зимбабвийскими)
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23.06.2022 11:09 Ответить
Пісюн свій може тепер ***** підписати. Те, що ***** щось підписало, не означає, що хтось буде приймати ті срані рублі.

Тобто дефолт Роісі невідворотній. І залишилося до нього 4 дні.
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23.06.2022 11:39 Ответить
- Уф! Ну что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать!
- Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь!
- Это ещё зачем?
- А чтоб фотографию отдать!
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23.06.2022 12:15 Ответить
А шо так можно было ????
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23.06.2022 12:21 Ответить
Как там у Успенский, не донскою валютой за это платить ???
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23.06.2022 12:23 Ответить
Привіт, дефолт

До країни, у якій відбувся дефолт, усі інвестори ставляться як до прокажоного. Хоча до Оркостану вже давно так ставляться
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23.06.2022 13:13 Ответить
До дебілів не доходе
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23.06.2022 13:33 Ответить
Ему бы в дурдом, а он президентом работает
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23.06.2022 15:27 Ответить
 
 