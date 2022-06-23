Россия начинает обслуживать валютный долг в рублях
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании внешнего денежного долга в рублях. Мнение получателей платежей при этом не учитывается. Ранее США заблокировали эти сделки в долларах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
Согласно тексту документа такие операции будут считаться выполненными независимо от мнения получателей платежей.
"С целью выполнения Российской Федерацией государственных долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, Российская Федерация имеет право направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием, заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа "И", который ведется в рублях", - говорится в указе Путина.
Бенефициарами этих счетов будут владельцы еврооблигаций.
Выход указа связан с скорым истечением 30-дневного срока оплаты по долларовым евробондам. Россия еще в конце мая заявляла, что будет погашать в рублях, поскольку США заблокировали эти операции в долларах.
Западные инвесторы тогда давали понять, что в рублях оплату не примут и сочтут это дефолтом РФ.
Напомним, резервы российского Центробанка в Европе и США были заморожены в связи с ведомыми санкциями за вторжение в Украину.
Санкции запретили западным инвесторам сделки с российским Минфином, Центробанком или Фондом национального благосостояния.
Иностранные инвесторы должны будут открыть счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте. С помощью такой схемы Минфин рассчитывает производить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.
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Как у их дурдумы, которая "разрешает"
Бєлкадефолтик прискакав
А почему не кедровыми орешками, или еловыми шишками?
Таке зробив Садам Хусейн за пів року до смерті)
Чи в зад...
І тому його терміново треба міняти !
- Мадам, я хотел бы воспользоваться услугами вашей девочки, но необычным способом.
- В таком случае я предлагаю вам Сусанну, ее ничем нельзя удивить.
Клиент поднимается в номер к Сусанне. Через некоторое время Сусанна выбегает с криком и испуганным видом:
- Нет, нет, месье, только не это!
- Чего он хочет? - спрашивает владелица публичного дома.
- Ужас, мадам! Он хочет в кредит и за рубли!
- Клиент рассчитался, а что за деньги не пойму.
- Это русские деньги !
- Мадам срочно вызывайте полицию, получается меня только что изнасиловали.
Тобто дефолт Роісі невідворотній. І залишилося до нього 4 дні.
- Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь!
- Это ещё зачем?
- А чтоб фотографию отдать!
До країни, у якій відбувся дефолт, усі інвестори ставляться як до прокажоного. Хоча до Оркостану вже давно так ставляться