Росія починає обслуговувати валютний борг в рублях
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про обслуговування зовнішнього валютного боргу в рублях. Думку одержувачів платежів при цьому не враховують. Раніше США заблокували ці операції в доларах.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Згідно з текстом документа, такі операції будуть вважатися виконаними незалежно від думки одержувачів платежів.
"З метою виконання Російською Федерацією державних боргових зобов'язань, виражених в державних цінних паперах, номінальна вартість яких вказана в іноземній валюті, Російська Федерація має право направити в небанківську кредитну організацію, що є центральним депозитарієм, заяву про відкриття на ім'я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунку типу "И", який ведеться в рублях", - йдеться в указі Путіна.
Бенефіціарами цих рахунків будуть власники єврооблігацій.
Вихід указу пов'язаний зі швидким закінченням 30-денного терміну оплати за доларовими євробондами. Росія ще наприкінці травня заявляла, що буде погашати їх в рублях, оскільки США заблокували ці операції в доларах.
Західні інвестори тоді давали зрозуміти, що в рублях оплату не приймуть і вважатимуть це дефолтом РФ.
Нагадаємо, резерви російського Центробанку в Європі та США були заморожені у зв'язку з веденими санкціями за вторгнення в Україну.
Санкції заборонили західним інвесторам операції з російським Мінфіном, Центробанком або Фондом національного добробуту.
Іноземні інвестори повинні будуть відкрити рахунки в російському банку і видавати доручення на продаж валюти, щоб отримати платіж за держборгом в оригінальній валюті. За допомогою такої схеми Мінфін розраховує проводити платежі, минаючи західну розрахункову інфраструктуру.
Будь ласка, зачекайте...
Как у их дурдумы, которая "разрешает"
Бєлкадефолтик прискакав
А почему не кедровыми орешками, или еловыми шишками?
Таке зробив Садам Хусейн за пів року до смерті)
Чи в зад...
І тому його терміново треба міняти !
- Мадам, я хотел бы воспользоваться услугами вашей девочки, но необычным способом.
- В таком случае я предлагаю вам Сусанну, ее ничем нельзя удивить.
Клиент поднимается в номер к Сусанне. Через некоторое время Сусанна выбегает с криком и испуганным видом:
- Нет, нет, месье, только не это!
- Чего он хочет? - спрашивает владелица публичного дома.
- Ужас, мадам! Он хочет в кредит и за рубли!
- Клиент рассчитался, а что за деньги не пойму.
- Это русские деньги !
- Мадам срочно вызывайте полицию, получается меня только что изнасиловали.
Тобто дефолт Роісі невідворотній. І залишилося до нього 4 дні.
- Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь!
- Это ещё зачем?
- А чтоб фотографию отдать!
До країни, у якій відбувся дефолт, усі інвестори ставляться як до прокажоного. Хоча до Оркостану вже давно так ставляться