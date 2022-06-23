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Новини За кордоном
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зовнішній борг (15) дефолт (107) долар (133) Росія (47118) санкції (6827) рубль (174)

Росія починає обслуговувати валютний борг в рублях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рубль,долар

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про обслуговування зовнішнього валютного боргу в рублях. Думку одержувачів платежів при цьому не враховують. Раніше США заблокували ці операції в доларах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно з текстом документа, такі операції будуть вважатися виконаними незалежно від думки одержувачів платежів.

"З метою виконання Російською Федерацією державних боргових зобов'язань, виражених в державних цінних паперах, номінальна вартість яких вказана в іноземній валюті, Російська Федерація має право направити в небанківську кредитну організацію, що є центральним депозитарієм, заяву про відкриття на ім'я іноземного депозитарію (без особистої присутності його представника) рахунку типу "И", який ведеться в рублях", - йдеться в указі Путіна.

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Бенефіціарами цих рахунків будуть власники єврооблігацій.

Вихід указу пов'язаний зі швидким закінченням 30-денного терміну оплати за доларовими євробондами. Росія ще наприкінці травня заявляла, що буде погашати їх в рублях, оскільки США заблокували ці операції в доларах.

Західні інвестори тоді давали зрозуміти, що в рублях оплату не приймуть і вважатимуть це дефолтом РФ.

Нагадаємо, резерви російського Центробанку в Європі та США були заморожені у зв'язку з веденими санкціями за вторгнення в Україну.

Санкції заборонили західним інвесторам операції з російським Мінфіном, Центробанком або Фондом національного добробуту.

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Іноземні інвестори повинні будуть відкрити рахунки в російському банку і видавати доручення на продаж валюти, щоб отримати платіж за держборгом в оригінальній валюті. За допомогою такої схеми Мінфін розраховує проводити платежі, минаючи західну розрахункову інфраструктуру.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
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23.06.2022 10:34
+23
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23.06.2022 10:28
+20
А чого не бусами, чи мушлями?
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23.06.2022 10:18
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Хай обслуговують у туалетному папері
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23.06.2022 10:17 Відповісти
так ржублі це і є туалетний папір...
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23.06.2022 10:18 Відповісти
рублі коштують дешевше, ніж пустий папір на якому вони надруковані!
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23.06.2022 10:23 Відповісти
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23.06.2022 10:31 Відповісти
А чого не бусами, чи мушлями?
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23.06.2022 10:18 Відповісти
Лучше бусы )))
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23.06.2022 10:39 Відповісти
Во-во..)))
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23.06.2022 11:01 Відповісти
Рабами хай розплачуються. 🤣
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23.06.2022 10:21 Відповісти
Мания величия.
Как у их дурдумы, которая "разрешает"
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23.06.2022 10:25 Відповісти
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23.06.2022 10:34 Відповісти
всередині касапії - можуть і в срублоях. На це навіть указу не потрібно
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23.06.2022 10:26 Відповісти
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23.06.2022 10:28 Відповісти
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23.06.2022 10:28 Відповісти
Бєлка дефолтик прискакав
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23.06.2022 10:29 Відповісти
Якщо гроші залишаться в кацапії і будуть працювати на зброю,то від слова дефолт ні холодно ні жарко. Їх уже скільки лякають,а вони,як осли далі пруть
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23.06.2022 10:38 Відповісти
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23.06.2022 10:32 Відповісти
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживании внешнего денежного долга в рублях.

А почему не кедровыми орешками, или еловыми шишками?
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23.06.2022 10:34 Відповісти
не велика різниця... до того ж горішки кєдра мають хоч якусь ціну...
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23.06.2022 10:45 Відповісти
Седлами платить, седлами!
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23.06.2022 12:55 Відповісти
Подивимось, що вдіє Захід. Бо за газ розраховуються жрублями і не писнули.
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23.06.2022 10:37 Відповісти
Тому що задля безпеки громадян потрібен газ. І потрібно це розуміть. Якщо Європа почне мерзнуть і зупинить заводи ,то їй буде не до допомоги Україні.
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23.06.2022 10:42 Відповісти
За газ рассчитываются, как и прописано в контракте, в Евро. Ну а мутная схемка, по которой эти Евро потом переводят в рубли - это божья роса желтого цвета в глаза кацапского лохтората.
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23.06.2022 11:08 Відповісти
Бензоколонка пішла проти тих , хто друкує світові гроші)))
Таке зробив Садам Хусейн за пів року до смерті)
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23.06.2022 10:41 Відповісти
А ще таке саме зробив Каддафі за пів роду до потрапляння черенка від лопати до його сраки...
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23.06.2022 13:24 Відповісти
Це дуже добра новина. Запад своїми діями потроху загоняли рашку в дефолт. На мою думку в рашки достатньо бабла, щоб розрахуватися навіть в валюті (доходи від нафти та газу ніхто не відміняв). Але в кремлі сидить "геніальний стратег" та "мастер много ходов очка" і намагається взяти на понт весь світ.
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23.06.2022 10:44 Відповісти
Блін , ну коли вже росіяни зрозуміють , що нинішнє керівництво веде їх не до прогресу ... А взад .
Чи в зад...
І тому його терміново треба міняти !
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23.06.2022 10:51 Відповісти
Не дай Б-же кацапи це зрозуміють. Щоб в них було нормальне керівництво та їх ресурси, які б не розкрадалися, то вся Україна вже в піонерськіх галстуках марширувала.
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23.06.2022 11:36 Відповісти
Сподіваюсь Європа і всі хто має хоч якісь стосунки з кремлядями нарешті усвідомлюють - відсутність найменшої залежності перед рашапідами у будь-яких сферах діяльності то є гарантія спокійного функціонування їх країн у майбутньому.
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23.06.2022 10:57 Відповісти
.
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23.06.2022 11:01 Відповісти
Шо.... Опять?
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23.06.2022 11:03 Відповісти
Приходит кацап в публичный дом и просит:
- Мадам, я хотел бы воспользоваться услугами вашей девочки, но необычным способом.
- В таком случае я предлагаю вам Сусанну, ее ничем нельзя удивить.
Клиент поднимается в номер к Сусанне. Через некоторое время Сусанна выбегает с криком и испуганным видом:
- Нет, нет, месье, только не это!
- Чего он хочет? - спрашивает владелица публичного дома.
- Ужас, мадам! Он хочет в кредит и за рубли!
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23.06.2022 11:09 Відповісти
Девочка подходит к мадам дает купюры :
- Клиент рассчитался, а что за деньги не пойму.
- Это русские деньги !
- Мадам срочно вызывайте полицию, получается меня только что изнасиловали.
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23.06.2022 11:14 Відповісти
Предлагаю лучше на зимбабвийский доллар, он как то лучше срубля смотрится и всех казапов сразу сделать долларовыми миллиардерами (зимбабвийскими)
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23.06.2022 11:09 Відповісти
Пісюн свій може тепер ***** підписати. Те, що ***** щось підписало, не означає, що хтось буде приймати ті срані рублі.

Тобто дефолт Роісі невідворотній. І залишилося до нього 4 дні.
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23.06.2022 11:39 Відповісти
- Уф! Ну что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать!
- Это ещё что! Ты за ним ещё пол дня бегать будешь!
- Это ещё зачем?
- А чтоб фотографию отдать!
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23.06.2022 12:15 Відповісти
А шо так можно было ????
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23.06.2022 12:21 Відповісти
Как там у Успенский, не донскою валютой за это платить ???
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23.06.2022 12:23 Відповісти
Привіт, дефолт

До країни, у якій відбувся дефолт, усі інвестори ставляться як до прокажоного. Хоча до Оркостану вже давно так ставляться
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23.06.2022 13:13 Відповісти
До дебілів не доходе
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23.06.2022 13:33 Відповісти
Ему бы в дурдом, а он президентом работает
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23.06.2022 15:27 Відповісти
 
 