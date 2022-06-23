Европейский совет предоставит Украине статус государства-кандидата, - Мишель
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Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально предоставит статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы", – сказал Мишель.
17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество. В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".
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Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
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7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал
Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО
Документ поддержали депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия", а также большинство внефракционных и группа "Воля народа"
Против высказалась фракция "Оппозиционный блок".
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