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Европейский совет предоставит Украине статус государства-кандидата, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

мішель

Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза 23 июня официально предоставит статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы", – сказал Мишель.

Читайте: Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен и президентом Евросовета Мишелем

17 июня Европейская комиссия обнародовала свое заключение, в котором рекомендовала признать европейскую перспективу Украине и предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в сообщество. В проекте подготовленных выводов заседания говорится, что "Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова".
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ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО

Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337

7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал

Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
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23.06.2022 11:32 Ответить
как то пафосно звучит от них...дать кандидата прям поворот истории
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23.06.2022 11:34 Ответить
ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО И ЕС ЗАКРЕПИЛИ В КОНСТИТУЦИИ

Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО

Документ поддержали депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия", а также большинство внефракционных и группа "Воля народа"

Против высказалась фракция "Оппозиционный блок".

Слуг тогда еще не существовало в природе...

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23.06.2022 11:37 Ответить
А вчера 22 июня , видимо в честь этого,

пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.

И дата подходящая. Путину понравится
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23.06.2022 11:38 Ответить
Мишель не настоящий, это наш Шмыгаль, сейчас он под шумок быстренько Украину в ЕС примет, а когда подмену заметят будет поздно
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24.06.2022 09:51 Ответить
 
 