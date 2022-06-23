Європейська рада надасть Україні статус держави-кандидата, - Мішель
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Глава Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.
17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти. У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".
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Проект изменений в конституцию подал в сентябре 2018 года Президент Петр ПОРОШЕНКО
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47157337
7 февраля 2019 года Верховная рада приняла этот законопроект, после чего 19 февраля Порошенко его подписал
Таким образом, в преамбуле Конституции была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины
Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО
Документ поддержали депутаты из фракций БПП, "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия", а также большинство внефракционных и группа "Воля народа"
Против высказалась фракция "Оппозиционный блок".
Слуг тогда еще не существовало в природе...
пещерный суд окончательно объявил арест майна Порошенка.
И дата подходящая. Путину понравится