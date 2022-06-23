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Новости Общество
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McDonald's собирается в августе возобновить работу в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

макдональдс,mcdonald’s

McDonald's намерен возобновить работу в Украине. Первые заведения могут открыться в августе.

Об этом Forbes рассказал на условиях анонимности руководитель одного из киевских ресторанов McDonald's, передает Цензор.НЕТ.

СЕО украинского представительства сети Юлия Бадритдинова в интервью изданию не назвала точные сроки возвращения ресторанов к работе. Но рассказала, что компания работает над обновлением протоколов безопасности.

"Этот процесс, среди прочего, включает просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе является достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей. McDonald's не будет работать во время воздушных тревог", - сказала она.

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Также McDonald's планирует возобновить сеть поставок. Большинство поставщиков компании работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах, например упаковка, соки длительного хранения, соусы.

Кроме того, компания работает над тренингами по восстановлению знаний и навыков людей, а также над тренингами по работе с посттравматическим синдромом.

"Очень многие украинцы пережили реальные ужасы. И мы понимаем, что травмированные люди будут как среди наших клиентов, так и среди сотрудников. И нам нужно понимать, как будут справляться наши команды", – говорит Бадритдинова.

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В McDonald's в Украине до войны было 107 ресторанов, девять из них повреждены в результате боевых действий.
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Топ комментарии
+3
а що бало нікуда дівати? я думаю там ціни мінімум в 2 рази вище будуть, ніхто буде куплять картоплю 100 грам за 100 гривень
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23.06.2022 16:54
+2
Ну і добре,ще хтось би налагодив виробництво *********** і було б взагалі ок.
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23.06.2022 16:46
+2
Зеленые не парятся, им проще клянчить, чем свое что то делать. А так да, за 4месяца войны, можно было наладить выпуск много чего военного. Но это сложно, проще гусей щипать.
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23.06.2022 16:49
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Ну і добре,ще хтось би налагодив виробництво *********** і було б взагалі ок.
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23.06.2022 16:46 Ответить
Зеленые не парятся, им проще клянчить, чем свое что то делать. А так да, за 4месяца войны, можно было наладить выпуск много чего военного. Но это сложно, проще гусей щипать.
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23.06.2022 16:49 Ответить
И это правильно - русне нужно регулярно перед пятаком махать различными вкусняшками.
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23.06.2022 16:49 Ответить
"Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися" так вони будуть постійно зачинені, нащо відкриватися?
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23.06.2022 16:51 Ответить
це смішно в Київі кілька раз звучить сирени і всі кафе і літні майданчики працюють ніхто не звертає уваги і не тікає в погреб яка різниця між ашаном і з ще більш кількістью людей і невеликого макдональдці ашан чи сільпо не виводить людей під час тривоги і самі продавці не ховаються
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23.06.2022 16:57 Ответить
не гони - KFC всех на улицу выгоняют
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23.06.2022 17:13 Ответить
почитай внимательно я написал про ашан сильпо кафе и другие заведение не американские а там шо не украинцы работают или обслуживаються?это у американцев такие закидоны KFC или Макдоналд они особые? с безопасностью видно было как они свалили в Польшу еще до вторжения
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23.06.2022 17:53 Ответить
Ні. Коли біля Києва було гряче - Ашан і Новус запускали по 10-15 покупців. На вулиц були довжелезні черги. І тільки-но починало гупати охорона зачиняла двері і виганяли людей на вулицю.
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23.06.2022 19:37 Ответить
а що бало нікуда дівати? я думаю там ціни мінімум в 2 рази вище будуть, ніхто буде куплять картоплю 100 грам за 100 гривень
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23.06.2022 16:54 Ответить
Будуть. І по 200, і по 300
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23.06.2022 18:39 Ответить
А може вони будуть безкоштовно нужденних годувати як Адвентісти.
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23.06.2022 19:40 Ответить
Детишкам там прям как медом намазано. Так что будут.
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23.06.2022 21:13 Ответить
Хоч би відправили когось поприбирати кучі лайна біля свого головного офісу на Позняках. Нещодавно зроблений ремонт озеленення. Тепер все засохло.
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23.06.2022 17:57 Ответить
я как то по накурке 12 лет назад сожрал 2 биг мак меню и не че..нормик..))))
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23.06.2022 18:08 Ответить
Жор напал? Бывает...
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23.06.2022 21:11 Ответить
Вибух пордаків рашистів буде чути у Африці!
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23.06.2022 18:17 Ответить
Э-э-э-э нетушки "умерла так умерла" - раз дрыснули тогди звыняйтэ ибо нефиг, вот!
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23.06.2022 19:26 Ответить
 
 