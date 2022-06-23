McDonald’s збирається в серпні відновити роботу в Україні

McDonald’s має наміри відновити роботу в Україні. Перші заклади можуть відкритися в серпні.

Про це Forbes розповів на умовах анонімності керівник одного з київських ресторанів McDonald’s, інформує Цензор.НЕТ.

СЕО українського представництва мережі Юлія Бадрітдінова в інтерв’ю виданню не назвала точних строків повернення ресторанів до роботи. Але розповіла, що компанія працює над оновленням протоколів безпеки.

"Цей процес, поміж іншого, включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поруч бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися, що саме по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням та великою кількістю відвідувачів. McDonald's не буде працювати під час повітряних тривог", - сказала вона.

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Також McDonald's планує відновити мережу постачання. Більшість постачальників компанії працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закуповувати в інших регіонах чи країнах, наприклад, упаковка, соки тривалого зберігання, соуси.

Крім того, компанія працює над тренінгами з відновлення знань та навичок людей, а також над тренінгами з роботи з посттравматичним синдромом.

"Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників. І нам потрібно розуміти, як будуть справлятися наші команди", - каже Бадрітдінова.

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У McDonald's в Україні до війни було 107 ресторанів, дев'ять із них пошкоджено внаслідок бойових дій.