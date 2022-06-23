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McDonald’s збирається в серпні відновити роботу в Україні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

макдональдс,mcdonald’s

McDonald’s має наміри відновити роботу в Україні. Перші заклади можуть відкритися в серпні.

Про це Forbes розповів на умовах анонімності керівник одного з київських ресторанів McDonald’s, інформує Цензор.НЕТ.

СЕО українського представництва мережі Юлія Бадрітдінова в інтерв’ю виданню не назвала точних строків повернення ресторанів до роботи. Але розповіла, що компанія працює над оновленням протоколів безпеки.

"Цей процес, поміж іншого, включає перегляд кожної нашої локації на предмет наявності поруч бомбосховищ. Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися, що саме по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням та великою кількістю відвідувачів. McDonald's не буде працювати під час повітряних тривог", - сказала вона.

Читайте: МЗС активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається, - Кулеба

Також McDonald's планує відновити мережу постачання. Більшість постачальників компанії працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закуповувати в інших регіонах чи країнах, наприклад, упаковка, соки тривалого зберігання, соуси.

Крім того, компанія працює над тренінгами з відновлення знань та навичок людей, а також над тренінгами з роботи з посттравматичним синдромом.

"Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників. І нам потрібно розуміти, як будуть справлятися наші команди", - каже Бадрітдінова.

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У McDonald's в Україні до війни було 107 ресторанів, дев'ять із них пошкоджено внаслідок бойових дій.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
а що бало нікуда дівати? я думаю там ціни мінімум в 2 рази вище будуть, ніхто буде куплять картоплю 100 грам за 100 гривень
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23.06.2022 16:54
+2
Ну і добре,ще хтось би налагодив виробництво *********** і було б взагалі ок.
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23.06.2022 16:46
+2
Зеленые не парятся, им проще клянчить, чем свое что то делать. А так да, за 4месяца войны, можно было наладить выпуск много чего военного. Но это сложно, проще гусей щипать.
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23.06.2022 16:49
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Ну і добре,ще хтось би налагодив виробництво *********** і було б взагалі ок.
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23.06.2022 16:46 Відповісти
Зеленые не парятся, им проще клянчить, чем свое что то делать. А так да, за 4месяца войны, можно было наладить выпуск много чего военного. Но это сложно, проще гусей щипать.
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23.06.2022 16:49 Відповісти
И это правильно - русне нужно регулярно перед пятаком махать различными вкусняшками.
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23.06.2022 16:49 Відповісти
"Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново мають зачинятися" так вони будуть постійно зачинені, нащо відкриватися?
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23.06.2022 16:51 Відповісти
це смішно в Київі кілька раз звучить сирени і всі кафе і літні майданчики працюють ніхто не звертає уваги і не тікає в погреб яка різниця між ашаном і з ще більш кількістью людей і невеликого макдональдці ашан чи сільпо не виводить людей під час тривоги і самі продавці не ховаються
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23.06.2022 16:57 Відповісти
не гони - KFC всех на улицу выгоняют
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23.06.2022 17:13 Відповісти
почитай внимательно я написал про ашан сильпо кафе и другие заведение не американские а там шо не украинцы работают или обслуживаються?это у американцев такие закидоны KFC или Макдоналд они особые? с безопасностью видно было как они свалили в Польшу еще до вторжения
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23.06.2022 17:53 Відповісти
Ні. Коли біля Києва було гряче - Ашан і Новус запускали по 10-15 покупців. На вулиц були довжелезні черги. І тільки-но починало гупати охорона зачиняла двері і виганяли людей на вулицю.
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23.06.2022 19:37 Відповісти
а що бало нікуда дівати? я думаю там ціни мінімум в 2 рази вище будуть, ніхто буде куплять картоплю 100 грам за 100 гривень
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23.06.2022 16:54 Відповісти
Будуть. І по 200, і по 300
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23.06.2022 18:39 Відповісти
А може вони будуть безкоштовно нужденних годувати як Адвентісти.
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23.06.2022 19:40 Відповісти
Детишкам там прям как медом намазано. Так что будут.
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23.06.2022 21:13 Відповісти
Хоч би відправили когось поприбирати кучі лайна біля свого головного офісу на Позняках. Нещодавно зроблений ремонт озеленення. Тепер все засохло.
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23.06.2022 17:57 Відповісти
я как то по накурке 12 лет назад сожрал 2 биг мак меню и не че..нормик..))))
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23.06.2022 18:08 Відповісти
Жор напал? Бывает...
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23.06.2022 21:11 Відповісти
Вибух пордаків рашистів буде чути у Африці!
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23.06.2022 18:17 Відповісти
Э-э-э-э нетушки "умерла так умерла" - раз дрыснули тогди звыняйтэ ибо нефиг, вот!
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23.06.2022 19:26 Відповісти
 
 