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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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ПАСЕ (1642) Россия (91205) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

За сбитие самолета рейса МН17 ответственна Россия, - резолюция ПАСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

mh17

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно утвердила резолюцию о привлечении к ответственности виновных за сбитие самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", за резолюцию проголосовали 80 депутатов из 81, ни один не проголосовал против, один воздержался.

Во время голосования в сессионном зале присутствовал король Нидерландов Виллем-Александр. 198 нидерландских граждан стали жертвами атаки на самолет.

"На основании доказательств, предоставленных докладчику украинскими и нидерландскими органами власти, Ассамблея считает наиболее убедительным сценарием, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", предоставленной пророссийским вооруженным формированиям российской армией", - отмечается в резолюции ПАСЕ.

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Ассамблея не сомневается, что уголовные суды Нидерландов, Европейский суд по правам человека, Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Международный суд (ICJ) своевременно вынесут решения об уголовной ответственности обвиняемых, а также об ответственности российского государства в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и другими международными конвенциями, говорится в документе.

ПАСЕ обеспокоена, что российские власти не добросовестно сотрудничали с расследованием относительно безопасности полетов. В резолюции, в частности, отмечается: "Российские власти зашли так далеко, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду. В частности, версии, согласно которым украинский истребитель СУ25 или МиГ29 сбил MH17, были полностью опровергнуты, как и версия о том, что причиной крушения стала украинская ракета "Бук", выпущена из подконтрольной правительству территории".

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Ассамблея призвала РФ сотрудничать с расследованием и извиниться перед семьями и друзьями жертв аварии за боль и страдания, вызванные дезинформацией.
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Топ комментарии
+29
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23.06.2022 17:06
+25
Igor Trumen

@Trumen_217

·

4 ч

Верующие, кто-нибудь из Вас может объяснить, на хрена богу забирать Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова, и оставлять Путина?
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23.06.2022 16:56
+21
На основании этой резолюции, Украина может доказать в международных судах агрессию рашки по отношению к Украине, так же ее поддержку террористических организаций.
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23.06.2022 17:06
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Igor Trumen

@Trumen_217

·

4 ч

Верующие, кто-нибудь из Вас может объяснить, на хрена богу забирать Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова, и оставлять Путина?
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23.06.2022 16:56 Ответить
Тому що путін від диявола і його божевільні дії Богу не підвладні.
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23.06.2022 17:05 Ответить
Будуть в пеклі на розігріві у Кобздона виступать...
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23.06.2022 17:15 Ответить
Кобзон готовит большой концерт к прибытию важной <********* персоны!
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23.06.2022 17:30 Ответить
Ха...Да им пох.Насчет Шатунова не знаю,а Шоколадный Заяц явно нехрещеным был.
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23.06.2022 18:33 Ответить
А хто це такі?
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23.06.2022 20:52 Ответить
Пуйла залишено для найшвидшої утилізації кацапів.
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23.06.2022 21:14 Ответить
Как это они решились проголосовать?!
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23.06.2022 16:58 Ответить
Спокойно и непренужденно они проголосовали за это, ведь они возложили всю ответственность не на рашку и на попочленцев Донбабве. Цензор переврал заголовок, а ПАСЕ переврало настоящего виновника, так как за БУКом сидели не попочленцы, а пуйловые человечки, а рашка им якобы только передала БУК, а Боинг не сбивала. Прекрасный пример манипуляции как со стороны ПАСЕ, так и со стороны Цензора.
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23.06.2022 19:51 Ответить
Вы про исполнителей. Они, скорее, про организаторов.
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23.06.2022 20:14 Ответить
И исполнители и организатором является рашистская федерастия. Цензор и ПАСЕ сманипулировали и по сути переврали, - ПАСЕ говорит что Боинг якобы сбили попочленцы Донбабве, а Цензор это преподносит как будто это рашку обвинили за сбитие Боинга. И ПАСЕ и Цензор держит нас за дебилов, так как одни говорят о каких-то мифических попочленцах Донбабве, а Цензор выдает это за перемогу, что типа какие же ПАСЕ красавцы, возложили ответственность на рашку.
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23.06.2022 23:11 Ответить
Во-первых, сепаратисты не мифические, а вполне себе реальные, с именами-фамилиями. Во-вторых, обвинение армии РФ в предоставлении БУКа для сепаратистов, это и есть обвинение руководства РФ.
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24.06.2022 10:02 Ответить
і шо ? та пофіг їм на ваші резолюції
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23.06.2022 17:00 Ответить
Що значить "вибачитись"?!
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23.06.2022 17:01 Ответить
вибачитись за брехню...
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23.06.2022 17:05 Ответить
А відповідати за злочин?!
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23.06.2022 17:13 Ответить
Аж обидно
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23.06.2022 17:01 Ответить
Боже, они просят этих ****** извинится.
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23.06.2022 17:02 Ответить
извиниться за ложь! за брехню и манипуляции
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23.06.2022 17:06 Ответить
Извинится просили родственники погибших. А судам извинения по барабану.
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23.06.2022 19:08 Ответить
вісім років макіяж лиця путіну робили,нарешті зрозуміли ,що ***** воно нідочого..
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23.06.2022 17:03 Ответить
Та в них там з десяток запасних є в загашнику.
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23.06.2022 18:29 Ответить
"Асамблея закликала РФ співпрацювати з розслідуванням та вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією"
- это они "жестко" с ними, кацапами-людоедами, поступили - извиниться заставляют.. ну, прогресс, что хоть решились не выплачивать Рашке ущерб за поломаную об самолёт ракету "Бука"..(((
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23.06.2022 17:03 Ответить
8 років думали
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23.06.2022 17:04 Ответить
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23.06.2022 17:06 Ответить
На основании этой резолюции, Украина может доказать в международных судах агрессию рашки по отношению к Украине, так же ее поддержку террористических организаций.
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23.06.2022 17:06 Ответить
та что там "международные суды"

бери выше

в самом ООН теперь можно выступить с заявлением о подозрении что паРашка агрессию совершает!

(пока суд лет через 80 не вынесет решения, то это только "подозрение")

из тебя, пионер, настоящий ООНовец на окладе вырастет.
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23.06.2022 17:17 Ответить
Вісім років встановлювали те, що було ясно в перший же день
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23.06.2022 17:17 Ответить
Ранее не документированная потеря украинских ВВС - штурмовик Су-24М, который совершил аварийную посадку на ранних этапах войны, предположительно в Полтавской области. Оба пилота выжили.

https://twitter.com/i/status/1539926975975985154
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23.06.2022 17:17 Ответить
Ну, и что дальше ? Ждите ответа Пескова или Медведева.
Рф не признаёт ни какие международные суды и резолюции ,хоть ООН.
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23.06.2022 17:19 Ответить
РФ может признавать или не признавать что угодно. ридически ООН и международные суды стоят НАД юрисдикцией РФ. Так что своим непризнанием они могут подтерется. Очень скоро они все будут невыездные
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23.06.2022 19:10 Ответить
ПАРЄ не вимагає знищити-покарати головного винуватця і замовника цього злочина х#йла, а просто РФ має вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією, це п#здец х#йло напевно рже аж плаче
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23.06.2022 17:21 Ответить
Цікаво, що про це думають громадяни Нідерландів і родичі загиблих.
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23.06.2022 17:46 Ответить
Родичі загиблих почнуть подавати позови проти рашки. До речі, уряду Малайзії пуйло щось забашляло, тому в Малайзії до рашки претензій немає, там навіть полюбили рашку і її пуйла.
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24.06.2022 03:16 Ответить
Это нужно отнести к сказке 8 лет дамбили Бамбас и убивали детей. Комадовал расчетом Гиркин - гражданин рашки, управляли расчетом граждане рашки, бук приволокли с рашки.
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23.06.2022 17:21 Ответить
Вот вам и алея ангелов на Данбассе - сами убили и делают из себя святых
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23.06.2022 17:22 Ответить
И как они собираются судить террористов???Типа пригласят Гиркина и он с радостью приедит???
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23.06.2022 17:22 Ответить
Это вам не басманный суд. Кропотливая работа требует времени, внимания и терпения.
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23.06.2022 19:11 Ответить
господи, кому эти призывы покаяться и извинится..., это маньяки, убийцы и мародеры, их надо уничтожать, забирать у них все виды оружия, а потом тех, кто останутся обнести высоким забором и рвом с крокодилами..., чтоб он там пожрали друга, а потом только выдохнуть с облегчением...
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23.06.2022 17:37 Ответить
Призывы покаятся и извинится были озвучены родственниками погибших. Это частная инициатива, а не официальная позиция суда или международного права.
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23.06.2022 19:13 Ответить
уже після Бучі якто по...уй на Боїнг тут міста руйнуються півмільйонні
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23.06.2022 17:41 Ответить
Опять юлят , *****. Всем с первых минут понятно - что сбили рezzкие, убили находившихся на борту детей и женщин, гражданских. И За это их надо карать деньгами и обьявить убийцами в очередной раз. Чтобы не изображали виноватых,
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23.06.2022 17:56 Ответить
"Стало понятно" может сказать обыватель.

Но не судья и не прокурор гаагского или лондонского суда.
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23.06.2022 19:23 Ответить
Кому это интересно, толку то 0
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23.06.2022 18:04 Ответить
Толку 0 ?
Просто вы ожидаете толк сейчас и здесь. И не понимаете как работают законы на Западе.
Это только вам кажется, что это просто бессмысленная резолюция.
На самом деле все это в итоге приведет к тому, что РФ будет объявлена страной-террористом.

У нас по Карабаху было 4 резолюции ООН которые НЕ выполнялись армянами в течении 30 лет.
Никто ничего не делал, весь Запад все эти 30 лет ничего не предпринял кроме этих 4х резолюций.
И вы можете сказать, что никакого толку от этих резолюций по Карабаху не было. Но на самом деле...

На самом деле, когда мы в Карабахе начали войну и стали возвращать наши земли 2 года назад,
весь Запад встал на уши и выражал озабоченность, призывал к прекращению огня и к мирным переговорам,
и лепетал, лепетал, лепетал на деньги армянской диаспоры, НО!

НО, благодаря резолюциям ООН весь Запад ничего нам (Азербайджану) не мог сделать.
Не было наложено ни одной санкции на Азербайджан, не было применено ни одного органичения.
Хотя армяне (и кстати русккие) кричали что Азрбайджан это агрессор, напал на "Арцах".

Кричали-кричали, но Западу было ПОХ на все эти крики.

Потому что ООН и международное право, было на стороне Азербайджана.

Так и здесь. Сейчас толку может и 0, как вам кажется на первый взгляд. Но на долгой дистанции....
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23.06.2022 19:22 Ответить
Ок. А если бы Армения напала на вас, Запад что-то бы предпринял, кроме очередной озабоченности? Ответ на этот вопрос, я думаю, ясен. Посему, ваши доводы неубедительны. Кроме того, не забывайте, что мир имеет дело с бензоколонкой, от которой многие зависят. К тому же с ядерной державой. И достать виновников, в сколь-нибудь ближайшее время, не представляется возможным.
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23.06.2022 19:36 Ответить
Так я и говорю, что именно так и было. Когда армяне 30 лет назад напали на нас, Запад ничего не сделал. Только выразил озабоченность, призвал к мирному урегулированию, и выпустил аж целых 4 резолюции ГА ООН. В которых было черным по белому сказано, что армяне являются агрессорами и оккупантами, что они ОБЯЗАНЫ вывести свои войска с азербайджанских территорий. Армяне все эти 30 лет отказывались выполнять эти резолюции. И им за это ничего со стороны Запада не было. Никаких наказаний, никаких санкций применено не было. До тех пор, пока мы не выбили их нахрен оттуда грубой силой. И вот тут, Запад возможно и хотел бы помочь армянам вооружениями, и остановить войну. Но не мог. Запад даже не мог послать Армении вооружение. Именно, и только, благодаря этим самым резолюциям ГА ООН, которые черным по белому определяли армян как оккупантов и агрессоров на всеобщепризнанной территории Азербайджана. Ваши "днр" и "лнр" мы у нас тут видели 30 лет. Или вы думаете, армяне сами Карабах завоевывали? Послушайте рассказ Невзорова про смелого (или храброго) не помню азербайджанца. Он там рассказывает о тех самых "псковских десантниках" которые 30 лет назад армянам Карабах помогали оккупировать. Так что не надо относится легкомысленно к подобным конвенциям или рехзолюциям. Суть в том, что международное право выполняется странами ДОБРОВОЛЬНО и именно по этому нет никаких механизмов для наказания нарушителей. Эти механизмы (например санкции) придумываются ad-hoc в зависимости от ситуации и страны. В данном случае, действительно трудно из-за того, что РФ это огромная страна с ядерным оружием. Но это не меняет принципов.
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23.06.2022 19:52 Ответить
А достать виновников в какой-то момент будет очень легко. Во-первых, все семьи находятся заложниками на Западе. Во-вторых, после поражения в войне, скорее всего Россию поставят перед выбором: снятие санкций в обмен на демилитаризацию, денюклеризацию, денацификацию, освобождение всех политических заключенных, передачу всех преступников для судов над ними, рассекречивание архивов etc etc etc
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23.06.2022 19:57 Ответить
Боюсь, с такими расскладами не многие ее преодолеют
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23.06.2022 20:19 Ответить
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.06.2022 18:29 Ответить
и шо ванькам будет ...опять запретят газ себе куплять....,,,,,,,,,,,,????
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23.06.2022 18:32 Ответить
Статус срана-террорист это не абы-как, а ого-го!
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23.06.2022 19:05 Ответить
Тут треба розуміти, що ця резолюція, як і будь-які інші резолюції ПАРЄ, не несе обов'язкового характеру, не створює для держав-членів обов'язку її дотримуватися і взагалі як-небудь з нею рахуватися.
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23.06.2022 19:06 Ответить
Резолюція - основа для подання позоаів до рашки від кожного потерпілого і від компанії, як матеріальних так і матеріальних збитків.
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23.06.2022 19:31 Ответить
Ну ответственна и что??? ЧТО дальше?? 8 лет разговоров не о чем!!! Уже и глубокую озабоченность выразили, и обеспокоенность и еще хер знает что, и толку?? Жуйте слюни дальше!!! Один треп!
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23.06.2022 23:12 Ответить
Докази того, що рф є державою-спонсором тероризму наводить державне ЗМІ США "Голос Америки":
Зокрема, як аргументи для визнання рф державою, яка підтримує тероризм, сенатори Конгресу США наполягають врахувати такі факти:
-✔️ за вказівкою ***** уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
-✔️ за наказом ***** уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- ✔️ дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення надзвичайно значної кількості ні в чому не винних людей, жінок та дітей;
- ✔️ з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів і терористів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів на Донбасі;
- ✔️ з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, вона завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, здійснюючи напади на цивільні ринки, медичні установи та школи;
-✔️ уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- ✔️ за даними Дослідницької служби Конгресу США, РФ сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців (так,і як група Вагнера), у спробі «дешевим і негативним способом змінити законнобрані влади недружніх для РФ країн»;
- ✔️ Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- ✔️ Міністерство фінансів США визначає групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних. цивільних осіб»;
- ✔️ у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- ✔️ 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- ✔️ 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- ✔️ Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, у тому числі будучи основним постачальником зброї та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- ✔️ 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «я не маю жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- ✔️ за вказівкою ***** РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невибіркові обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- ✔️ Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб і намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні.

Відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які будуть ефективними у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні проект резолюції комітету Сенату США по міжнародним справам про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм, сенатор Грем зазначив, що «Путін - терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таке визначення... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Аналогічна двопартійна резолюція, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, була внесена 12 травня до Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Джо Вілсоном та конгресменом-демократом Тедом Лью.
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24.06.2022 08:58 Ответить
 
 