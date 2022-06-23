За збиття літака рейсу МН17 відповідальна Росія, - резолюція ПАРЄ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно затвердила резолюцію про притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, внаслідок чого загинули 298 людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", за резолюцію проголосували 80 депутатів із 81, жоден не проголосував проти, один утримався.
Під час голосування у сесійній залі був присутній король Нідерландів Віллем-Олександр. 198 нідерландських громадян стали жертвами атаки на літак.
"На підставі доказів, наданих доповідачеві українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найбільш переконливим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією", - зазначається в резолюції ПАРЄ.
Асамблея не сумнівається, що кримінальні суди Нідерландів, Європейський суд з прав людини, Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) та Міжнародний суд (ICJ) своєчасно винесуть рішення щодо кримінальної відповідальності обвинувачених, а також щодо відповідальності російської держави за Європейською конвенцією з прав людини та іншими міжнародними конвенціями, йдеться в документі.
ПАРЄ стурбована, що російська влада не сумлінно співпрацювала з розслідуванням щодо безпеки польотів. У резолюції, зокрема, зазначається: "Російська влада пішла так далеко, що представила сфальсифіковані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду. Зокрема, версії, згідно з якими український винищувач СУ25 або МіГ29 збив MH17, були повністю спростовані, як і версія про те, що причиною катастрофи стала українська ракета "Бук", випущена з підконтрольної уряду території".
Асамблея закликала РФ співпрацювати з розслідуванням та вибачитися перед родинами та друзями жертв аварії за біль і страждання, спричинені дезінформацією.
Будь ласка, зачекайте...
@Trumen_217
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4 ч
Верующие, кто-нибудь из Вас может объяснить, на хрена богу забирать Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова, и оставлять Путина?
- это они "жестко" с ними, кацапами-людоедами, поступили - извиниться заставляют.. ну, прогресс, что хоть решились не выплачивать Рашке ущерб за поломаную об самолёт ракету "Бука"..(((
бери выше
в самом ООН теперь можно выступить с заявлением о подозрении что паРашка агрессию совершает!
(пока суд лет через 80 не вынесет решения, то это только "подозрение")
из тебя, пионер, настоящий ООНовец на окладе вырастет.
https://twitter.com/i/status/1539926975975985154
Рф не признаёт ни какие международные суды и резолюции ,хоть ООН.
Но не судья и не прокурор гаагского или лондонского суда.
Просто вы ожидаете толк сейчас и здесь. И не понимаете как работают законы на Западе.
Это только вам кажется, что это просто бессмысленная резолюция.
На самом деле все это в итоге приведет к тому, что РФ будет объявлена страной-террористом.
У нас по Карабаху было 4 резолюции ООН которые НЕ выполнялись армянами в течении 30 лет.
Никто ничего не делал, весь Запад все эти 30 лет ничего не предпринял кроме этих 4х резолюций.
И вы можете сказать, что никакого толку от этих резолюций по Карабаху не было. Но на самом деле...
На самом деле, когда мы в Карабахе начали войну и стали возвращать наши земли 2 года назад,
весь Запад встал на уши и выражал озабоченность, призывал к прекращению огня и к мирным переговорам,
и лепетал, лепетал, лепетал на деньги армянской диаспоры, НО!
НО, благодаря резолюциям ООН весь Запад ничего нам (Азербайджану) не мог сделать.
Не было наложено ни одной санкции на Азербайджан, не было применено ни одного органичения.
Хотя армяне (и кстати русккие) кричали что Азрбайджан это агрессор, напал на "Арцах".
Кричали-кричали, но Западу было ПОХ на все эти крики.
Потому что ООН и международное право, было на стороне Азербайджана.
Так и здесь. Сейчас толку может и 0, как вам кажется на первый взгляд. Но на долгой дистанции....
Зокрема, як аргументи для визнання рф державою, яка підтримує тероризм, сенатори Конгресу США наполягають врахувати такі факти:
-✔️ за вказівкою ***** уряд РФ заохочував і продовжує заохочувати акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів та національних держав;
-✔️ за наказом ***** уряд РФ розпочав кампанію терору, застосовуючи грубу силу проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни;
- ✔️ дії уряду РФ проти цивільних центрів, таких як Грозний, столиця Чечні, призвели до загибелі або поранення надзвичайно значної кількості ні в чому не винних людей, жінок та дітей;
- ✔️ з 2014 року уряд РФ підтримує сепаратистів і терористів, які здійснюють акти насильства проти українських мирних жителів на Донбасі;
- ✔️ з моменту вступу РФ у громадянську війну в Сирії в 2015 році, вона завдавала ударів по ні в чому не винним громадянам Сирії, здійснюючи напади на цивільні ринки, медичні установи та школи;
-✔️ уряд РФ надає матеріальну підтримку Сирії, країні, яка нині вважається державою-спонсором тероризму, який використовувався проти сирійського народу;
- ✔️ за даними Дослідницької служби Конгресу США, РФ сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців (так,і як група Вагнера), у спробі «дешевим і негативним способом змінити законнобрані влади недружніх для РФ країн»;
- ✔️ Група Вагнера співпрацює з Міністерством оборони РФ для підтримки цілей зовнішньої політики Російської Федерації;
- ✔️ Міністерство фінансів США визначає групу Вагнера як «маріонеткові сили Міністерства оборони Росії» і вважає, що «діяльність групи Вагнера в інших країнах, включаючи Україну, Сирію, Судан та Лівію, створила загрозу безпеці та підбурює до насильства щодо ні в чому не винних. цивільних осіб»;
- ✔️ у лютому 2022 року повідомлялося, що понад 400 російських найманців із групи Вагнера було відправлено до Києва, з наказом Кремля вбити президента Володимира Зеленського та членів уряду України;
- ✔️ 14 березня 2022 року чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі Збігнєв Рау заявив, що дії уряду РФ в Україні проти безневинних цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури є «державним тероризмом»;
- ✔️ 17 березня 2022 року президент Володимир Зеленський закликав світ визнати РФ терористичною державою;
- ✔️ Верховна Рада України звернулася до Конгресу із закликом до Державного департаменту визнати РФ державою-спонсором тероризму, зазначивши, що «Російська Федерація протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та терористичні організації, у тому числі будучи основним постачальником зброї та підтримки терористів на Близькому Сході та в Латинській Америці, організації актів міжнародного тероризму, включаючи отруєння сім'ї Скрипалів у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, збиття цивільного малайзійського авіалайнера та інші терористичні акти»;
- ✔️ 27 квітня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив перед Конгресом, що «я не маю жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ»;
- ✔️ за вказівкою ***** РФ вчиняла, і продовжує вчиняти військові злочини, спрямовуючи та санкціонуючи невибіркові обстріли цивільних центрів у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі незліченної кількості ні в чому не винних чоловіків, жінок та дітей;
- ✔️ Збройні сили РФ скоїли численні масові страти безневинних цивільних осіб і намагалися приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні.
Відповідаючи на запитання про визнання РФ державою-спонсором тероризму, представник Держдепартаменту заявив, що «ми збираємося розглянути всі можливі варіанти - варіанти, доступні нам за законом, варіанти, які будуть ефективними у притягненні Росії до відповідальності - і якщо інструмент доступний і ефективний, ми без вагань скористаємося ним».
Представляючи у травні проект резолюції комітету Сенату США по міжнародним справам про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм, сенатор Грем зазначив, що «Путін - терорист, і путінська Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Путінська Росія заслуговує на таке визначення... Ми також даємо зрозуміти російському народу, що ми боремося з Путіним, і поки він є вашим лідером, займаючись подібною діяльністю, ви будете ізольовані на світовій арені».
Аналогічна двопартійна резолюція, в якій пропонується визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, була внесена 12 травня до Комітету із закордонних справ Палати представників конгресменом-республіканцем Джо Вілсоном та конгресменом-демократом Тедом Лью.