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У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17

mh17

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі рейсу "Малайзійських авіаліній", збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Twitter Об’єднаної міжнародної групи з кримінального розслідування щодо MH17.

"Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року", - сказано в повідомленні. Також прикріплено посилання на сайт, де можна ознайомитись з точкою зору прокурорів у справі MH17.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct

— JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про авіакатастрофу MH17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Дивіться також: "Помста за MH17": Напис на одному зі снарядів, які поставили в Україну Нідерланди. ФОТО

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Нідерланди (1553) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+15
После того, как эти гандоны штопаные отказались поддержать вступление Украины в ЕС, их "приговор" относительно виновных в сбитии самолёта может быть и таким:
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10.06.2022 16:51
+9
Смешнюни!!! "У листопаді або грудні" И шо вы их по итогу в тюрьму посадите?? Или глубокую озабоченность выразите??? Или еще какое нибудь словоблудие придумаете??Все как то ближе и ближе к северно корейскому правосудию склоняюсь, иначе все это треп, и не более!!!
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10.06.2022 16:45
+6
Вы уверены что это произойдет? Я нет.
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10.06.2022 16:49
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У листопаді або грудні? Це щоб кацапів до Гааги всього раз виклакати і назавжди?
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10.06.2022 16:38 Відповісти
Вы уверены что это произойдет? Я нет.
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10.06.2022 16:49 Відповісти
Смешнюни!!! "У листопаді або грудні" И шо вы их по итогу в тюрьму посадите?? Или глубокую озабоченность выразите??? Или еще какое нибудь словоблудие придумаете??Все как то ближе и ближе к северно корейскому правосудию склоняюсь, иначе все это треп, и не более!!!
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10.06.2022 16:45 Відповісти
Якщо засуджені не будуть видані немитою, то це є підставою для накладання на неї додаткових санкцій.
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10.06.2022 16:59 Відповісти
П*ять країн зможуть арештовувати майно рф за кордоном. Все підряд ... Якщо рф не почне виконувати вирок суду.
Це якщо вирок суду буде по суті, а не вода.
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10.06.2022 19:28 Відповісти
А наші ще не відкликали позов, як це зробили за окупацію Криму? Хтось слідкує за їх діями, бо одні здають півдні, а інші по-тихому справи, де Україна позивач?
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10.06.2022 16:46 Відповісти
Там немає ніякого позову України. Постраждали не громадяни України, а громадяни Нідерландів, Австралії та інших країн, літак належав малайзійській компанії.
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10.06.2022 17:02 Відповісти
та ні шановний пане, там є позов і України, бо це сталося на їх території. Там є позлов і країн тих громадян, які загинули і мав би бути позов країни, у чиїй власності літак, але пуйло з малазійцями домовилися.
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10.06.2022 22:01 Відповісти
Оце вони з датою прикольно зробили, теж на двох стільцях, щоб якщо-що сказати, що попри усы докази це украхнцы збили лайнер
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10.06.2022 16:47 Відповісти
После того, как эти гандоны штопаные отказались поддержать вступление Украины в ЕС, их "приговор" относительно виновных в сбитии самолёта может быть и таким:
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10.06.2022 16:51 Відповісти
и крымское золото себе присвоили, типа разбираются, чье оно
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10.06.2022 16:56 Відповісти
По-перше - суд і уряд Нідерландів - це, все ж таки, РІЗНІ РЕЧІ. По-друге - постраждалими є, переважно, громадяни Нідерландів, отже, саме перед ними у суду є моральний обов'язок.
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10.06.2022 17:06 Відповісти
Перед Зинкой у них моральний обов'язок...
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10.06.2022 17:23 Відповісти
УЙ ТОБІ, рашист!
Після 24 лютого, рішення суду взагалі на 100500% передбачуване і НЕ на вашу користь.
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10.06.2022 16:57 Відповісти
Не надо свинособаке отвечать. Эта срань за каждый ответ бабло получает, как я понимаю. Просто в спам.
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10.06.2022 17:01 Відповісти
А які в українців сподівання? Хіба в результаті збиття МН-17 постраждав хоча б один громадянин України?
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10.06.2022 17:08 Відповісти
рф визнається країною-агресором і терористом
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10.06.2022 19:30 Відповісти
Мля, ці західні суди такі ПОВІЛЬНІ!
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10.06.2022 16:56 Відповісти
Нидерланды будут ждать победителя в войне. Если победит Рашка - решения суда не будет никогда.
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10.06.2022 16:57 Відповісти
Война не закончится в єтом году!
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10.06.2022 17:02 Відповісти
Перманентная война будет длиться до конца путинского режима и всей его шоблы, типа патрушевых и димонов.
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10.06.2022 17:10 Відповісти
Це, більше, ЇХНЯ проблема, бо загинули, переважно, ЇХНІ громадяни, жоден українець при цьому не постраждав.
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10.06.2022 17:11 Відповісти
Як там проживає осногвний свідок Цемах? Це Порошенко його обміняв на таксиста? Чи можливо це зробив хтось інший і чекає нормального рішення для росії?
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10.06.2022 16:58 Відповісти
Цемах не является "основньім свидетелем" .
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10.06.2022 17:10 Відповісти
звичайно вже не являється, то там мабуть були ті інші, які підозрюються? Звичайно ні, бо вони не затримані, а цей був затриманий і були б світові відосіки присутності його в судових баталіях, а так він звичайно не основний свідок, бо його Боневтік віддав пуйлу, щоб не солити расєї. І це не тільки цей випадок, куди не подивись то Боневтік скрізь діяв не на користь України, а ворога. Наприклад моряки катерів, де міжнародний трибунал виніш рішення на користь України і відпустити їх, навіть дату вказав. А що зробив Боневтік? А він їх обміняв і порушив справу проти них і Верховного головнокомандувача України, а не ворога, який їх розстрілював. По "вагнерівцях", по позову України за анексію Криму, по другому позову до Газпрому на 11 мільярдів та інше, все Володя вирішив чомусь на користь росії, а тут всередині, всі рішення на користь Бені.
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10.06.2022 22:06 Відповісти
та нормально поживает. Лучше, чем наш статус кандидата в члены ЕС.
Сменил фамилию по программе защиты свидетелей, для изменения внешности зубы вставил, избу дали а Верхней **********... спасибо галанцам, жизнь наладилась.
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10.06.2022 17:15 Відповісти
І шо - судебный процесс завершился вничью?
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10.06.2022 16:59 Відповісти
И по итогу судебного заседания, забив косячки и покурив, решили не давать одобрения на кандидатство Украины при вступлении в ЕС,
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10.06.2022 17:01 Відповісти
Ти хоча й замаскувався під британським прапором, але кацапізм з тебе так і лізе. Яким чином СУД може мати стосунок до уряду Нідерландів?
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10.06.2022 17:15 Відповісти
Довго вони тягнуть кота за яйця той судовий процес
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10.06.2022 17:13 Відповісти
Для нас головне - це те, що у судовому засіданні ВЖЕ була доведена непричетність України до збиття літака, і, навпроти, доведена причетність немитої. А кінцеве оформлення вироку - це моральний обов'язок суду перед громадянами, переважно, Нідерландів, чиї рідні загинули.
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10.06.2022 17:20 Відповісти
У тупіна скоро щелепа зі сміху репне від вашого суду.
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10.06.2022 17:31 Відповісти
Нидергланды уже показали из чего они сделаны.
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10.06.2022 18:44 Відповісти
Дивний суд. Судять якихось шісток. А хто дав наказ командиру частини з Курська відправити Бук з екіпажем? Знаючи російські реалії - всі дороги ведуть в кремль до Путіна але слідство та суд Нідерландів не має мужності це визнати. Все рівно покараний ніхто не буде так хоча б назвіть злочинця.
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10.06.2022 18:49 Відповісти
этот суд клоунада. судят пешек, и даже для этих пешек приговор будет заочный. потрачена куча денег, масса народа занималась херней, а результат пшик. вот так они относятся к памяти погибших граждан.
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10.06.2022 19:54 Відповісти
 
 