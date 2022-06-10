РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8001 посетитель онлайн
Новости За рубежом
10 636 36
авиакатастрофа (1659) Нидерланды (1383) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

mh17

В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении. Также прикреплены ссылки на сайт, где можно ознакомиться с точкой зрения прокуроров по делу MH17.

Читайте: Прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу об авиакатастрофе MH17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, на то время - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 г. в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

Также читайте: Нидерландские прокуроры отвергли все версии защиты "альтернативных версий" уничтожения боинга МН17
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
После того, как эти гандоны штопаные отказались поддержать вступление Украины в ЕС, их "приговор" относительно виновных в сбитии самолёта может быть и таким:
показать весь комментарий
10.06.2022 16:51
+9
Смешнюни!!! "У листопаді або грудні" И шо вы их по итогу в тюрьму посадите?? Или глубокую озабоченность выразите??? Или еще какое нибудь словоблудие придумаете??Все как то ближе и ближе к северно корейскому правосудию склоняюсь, иначе все это треп, и не более!!!
показать весь комментарий
10.06.2022 16:45
+6
Вы уверены что это произойдет? Я нет.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У листопаді або грудні? Це щоб кацапів до Гааги всього раз виклакати і назавжди?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:38 Ответить
Вы уверены что это произойдет? Я нет.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:49 Ответить
Смешнюни!!! "У листопаді або грудні" И шо вы их по итогу в тюрьму посадите?? Или глубокую озабоченность выразите??? Или еще какое нибудь словоблудие придумаете??Все как то ближе и ближе к северно корейскому правосудию склоняюсь, иначе все это треп, и не более!!!
показать весь комментарий
10.06.2022 16:45 Ответить
Якщо засуджені не будуть видані немитою, то це є підставою для накладання на неї додаткових санкцій.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:59 Ответить
П*ять країн зможуть арештовувати майно рф за кордоном. Все підряд ... Якщо рф не почне виконувати вирок суду.
Це якщо вирок суду буде по суті, а не вода.
показать весь комментарий
10.06.2022 19:28 Ответить
А наші ще не відкликали позов, як це зробили за окупацію Криму? Хтось слідкує за їх діями, бо одні здають півдні, а інші по-тихому справи, де Україна позивач?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:46 Ответить
Там немає ніякого позову України. Постраждали не громадяни України, а громадяни Нідерландів, Австралії та інших країн, літак належав малайзійській компанії.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:02 Ответить
та ні шановний пане, там є позов і України, бо це сталося на їх території. Там є позлов і країн тих громадян, які загинули і мав би бути позов країни, у чиїй власності літак, але пуйло з малазійцями домовилися.
показать весь комментарий
10.06.2022 22:01 Ответить
Оце вони з датою прикольно зробили, теж на двох стільцях, щоб якщо-що сказати, що попри усы докази це украхнцы збили лайнер
показать весь комментарий
10.06.2022 16:47 Ответить
После того, как эти гандоны штопаные отказались поддержать вступление Украины в ЕС, их "приговор" относительно виновных в сбитии самолёта может быть и таким:
показать весь комментарий
10.06.2022 16:51 Ответить
и крымское золото себе присвоили, типа разбираются, чье оно
показать весь комментарий
10.06.2022 16:56 Ответить
По-перше - суд і уряд Нідерландів - це, все ж таки, РІЗНІ РЕЧІ. По-друге - постраждалими є, переважно, громадяни Нідерландів, отже, саме перед ними у суду є моральний обов'язок.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:06 Ответить
Перед Зинкой у них моральний обов'язок...
показать весь комментарий
10.06.2022 17:23 Ответить
УЙ ТОБІ, рашист!
Після 24 лютого, рішення суду взагалі на 100500% передбачуване і НЕ на вашу користь.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:57 Ответить
Не надо свинособаке отвечать. Эта срань за каждый ответ бабло получает, как я понимаю. Просто в спам.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:01 Ответить
А які в українців сподівання? Хіба в результаті збиття МН-17 постраждав хоча б один громадянин України?
показать весь комментарий
10.06.2022 17:08 Ответить
рф визнається країною-агресором і терористом
показать весь комментарий
10.06.2022 19:30 Ответить
Мля, ці західні суди такі ПОВІЛЬНІ!
показать весь комментарий
10.06.2022 16:56 Ответить
Нидерланды будут ждать победителя в войне. Если победит Рашка - решения суда не будет никогда.
показать весь комментарий
10.06.2022 16:57 Ответить
Война не закончится в єтом году!
показать весь комментарий
10.06.2022 17:02 Ответить
Перманентная война будет длиться до конца путинского режима и всей его шоблы, типа патрушевых и димонов.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:10 Ответить
Це, більше, ЇХНЯ проблема, бо загинули, переважно, ЇХНІ громадяни, жоден українець при цьому не постраждав.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:11 Ответить
Як там проживає осногвний свідок Цемах? Це Порошенко його обміняв на таксиста? Чи можливо це зробив хтось інший і чекає нормального рішення для росії?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:58 Ответить
Цемах не является "основньім свидетелем" .
показать весь комментарий
10.06.2022 17:10 Ответить
звичайно вже не являється, то там мабуть були ті інші, які підозрюються? Звичайно ні, бо вони не затримані, а цей був затриманий і були б світові відосіки присутності його в судових баталіях, а так він звичайно не основний свідок, бо його Боневтік віддав пуйлу, щоб не солити расєї. І це не тільки цей випадок, куди не подивись то Боневтік скрізь діяв не на користь України, а ворога. Наприклад моряки катерів, де міжнародний трибунал виніш рішення на користь України і відпустити їх, навіть дату вказав. А що зробив Боневтік? А він їх обміняв і порушив справу проти них і Верховного головнокомандувача України, а не ворога, який їх розстрілював. По "вагнерівцях", по позову України за анексію Криму, по другому позову до Газпрому на 11 мільярдів та інше, все Володя вирішив чомусь на користь росії, а тут всередині, всі рішення на користь Бені.
показать весь комментарий
10.06.2022 22:06 Ответить
та нормально поживает. Лучше, чем наш статус кандидата в члены ЕС.
Сменил фамилию по программе защиты свидетелей, для изменения внешности зубы вставил, избу дали а Верхней **********... спасибо галанцам, жизнь наладилась.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:15 Ответить
І шо - судебный процесс завершился вничью?
показать весь комментарий
10.06.2022 16:59 Ответить
И по итогу судебного заседания, забив косячки и покурив, решили не давать одобрения на кандидатство Украины при вступлении в ЕС,
показать весь комментарий
10.06.2022 17:01 Ответить
Ти хоча й замаскувався під британським прапором, але кацапізм з тебе так і лізе. Яким чином СУД може мати стосунок до уряду Нідерландів?
показать весь комментарий
10.06.2022 17:15 Ответить
Довго вони тягнуть кота за яйця той судовий процес
показать весь комментарий
10.06.2022 17:13 Ответить
Для нас головне - це те, що у судовому засіданні ВЖЕ була доведена непричетність України до збиття літака, і, навпроти, доведена причетність немитої. А кінцеве оформлення вироку - це моральний обов'язок суду перед громадянами, переважно, Нідерландів, чиї рідні загинули.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:20 Ответить
У тупіна скоро щелепа зі сміху репне від вашого суду.
показать весь комментарий
10.06.2022 17:31 Ответить
Нидергланды уже показали из чего они сделаны.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:44 Ответить
Дивний суд. Судять якихось шісток. А хто дав наказ командиру частини з Курська відправити Бук з екіпажем? Знаючи російські реалії - всі дороги ведуть в кремль до Путіна але слідство та суд Нідерландів не має мужності це визнати. Все рівно покараний ніхто не буде так хоча б назвіть злочинця.
показать весь комментарий
10.06.2022 18:49 Ответить
этот суд клоунада. судят пешек, и даже для этих пешек приговор будет заочный. потрачена куча денег, масса народа занималась херней, а результат пшик. вот так они относятся к памяти погибших граждан.
показать весь комментарий
10.06.2022 19:54 Ответить
 
 