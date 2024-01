В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17

В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", - говорится в сообщении. Также прикреплены ссылки на сайт, где можно ознакомиться с точкой зрения прокуроров по делу MH17.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct