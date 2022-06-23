Страны-партнеры жестко контролируют распределение и использование предоставленного оружия, - Минобороны

Международные партнеры жестко контролируют процесс распределения и использования оружия, предоставляемого Украине, и в следующий раз помощи не будет, если Украина не будет выполнять свои обязательства.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Система контроля существует очень жесткая, и если мы не выполняем обязательства по распределению и использованию этого оружия, оно просто не будет поступать в следующий раз. Кроме того, эти системы контроля созданы в соответствии со всеми требованиями ЕС. Если мы говорим о США, то в соответствии с их требованиями. Поэтому крайне важно: если вы слышите даже от тех спикеров, которые против путина и за Украину, но начинают разрушать наш имидж как надежного партнера-потребителя оружия, вы должны понимать, что это - российская диверсия", - сказала Маляр.

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Она отметила, что неоднократно разные люди обнародовали информацию о тех или иных заключенных договоренностях или планах поставки тех или иных видов вооружения, а затем это срывалось.

У нас в начале полномасштабного вторжения действительно срывались контракты, поэтому мы должны это осознавать. Нашему обществу сейчас очень сложно сделать выбор между жаждой быть информированными и возможностью подождать, пока все будет реализовано и официально сообщено. Поэтому мы очень сдержанны в этом (информировании о поставках оружия. — Ред.), потому что Россия пытается всячески помешать", - сказала Маляр.

Она отметила, что неоднократно фиксировались факты подачи Россией искаженной информации об использовании оружия в Украине через аффилированных к ней спикеров, блогеров, лидеров мнений, имеющих много подписчиков и пользующихся определенным доверием в Украине.