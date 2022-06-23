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Страны-партнеры жестко контролируют распределение и использование предоставленного оружия, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр,ганна

Международные партнеры жестко контролируют процесс распределения и использования оружия, предоставляемого Украине, и в следующий раз помощи не будет, если Украина не будет выполнять свои обязательства.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Система контроля существует очень жесткая, и если мы не выполняем обязательства по распределению и использованию этого оружия, оно просто не будет поступать в следующий раз. Кроме того, эти системы контроля созданы в соответствии со всеми требованиями ЕС. Если мы говорим о США, то в соответствии с их требованиями. Поэтому крайне важно: если вы слышите даже от тех спикеров, которые против путина и за Украину, но начинают разрушать наш имидж как надежного партнера-потребителя оружия, вы должны понимать, что это - российская диверсия", - сказала Маляр.

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Она отметила, что неоднократно разные люди обнародовали информацию о тех или иных заключенных договоренностях или планах поставки тех или иных видов вооружения, а затем это срывалось.

У нас в начале полномасштабного вторжения действительно срывались контракты, поэтому мы должны это осознавать. Нашему обществу сейчас очень сложно сделать выбор между жаждой быть информированными и возможностью подождать, пока все будет реализовано и официально сообщено. Поэтому мы очень сдержанны в этом (информировании о поставках оружия. — Ред.), потому что Россия пытается всячески помешать", - сказала Маляр.

Она отметила, что неоднократно фиксировались факты подачи Россией искаженной информации об использовании оружия в Украине через аффилированных к ней спикеров, блогеров, лидеров мнений, имеющих много подписчиков и пользующихся определенным доверием в Украине.
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Топ комментарии
+41
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23.06.2022 17:59
+39
Бо вони наскрізь бачать зеленського та компанію.
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23.06.2022 17:56
+37
Русні *****:

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23.06.2022 18:02
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Бо вони наскрізь бачать зеленського та компанію.
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23.06.2022 17:56 Ответить
🤣🤣🤣
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23.06.2022 18:01 Ответить
та їм пох місцеві павуки в банці, вони вже раз в 1991 році без війни совок зруйнували, а ******** і поряд з совком не стояла. це нам відбитися від ординців потрібно.
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23.06.2022 18:03 Ответить
И потому ездят к нему, оказывают военную помощь, рейтинг Зеленского один из самых высоких в мире, его зовут выступать во всех важных мероприятиях. Таблойды постят его фото регулярно... . Видимо вы правы, если бы не президент хер бы что дали. Или я вас не правильно понял?
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23.06.2022 18:03 Ответить
Ото лизнув так лизнув
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23.06.2022 18:10 Ответить
Ризиковано лизнув! Ледве мова не застрягла... 😱
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23.06.2022 20:07 Ответить
По перше, зброю дають Україні, а не жменці шахраїв.
По друге, рейтинг Зеленського, це виключно, заслуга народу України, бо для жителів США та Європи, він президент воюючої країни!
І можеш бути впевнений, якби десь в Лондоні чи Вашингтоні, детально розклали по полицям, хто такі Єрмак, Татаров, Тищенко, та інше лайно з оточення Зеленського, згадали б цитати про «Країну-проститутку» і озвучили всі скандали за три роки, справи йшли б інакше.
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23.06.2022 18:25 Ответить
Дают оружие не благодаря Зе, а вопреки , неужели не понятно ?

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23.06.2022 18:59 Ответить
Запитання на логіку його популярність на заході нам допомагає чи ні? Ви ще скажіть якби він втік нічого би не змінилося.
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23.06.2022 19:44 Ответить
Я впевнений, що змінилося б. На краще.
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23.06.2022 20:01 Ответить
Ти дибіл. Країні в якої тікає влада ніхто важкої зброї не дає. Русня на це розраховувала, в нашому випадку перетнулися різні події. Те що він не втік це дуже важливо.
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23.06.2022 20:10 Ответить
Зараз вирішальною є не чиясь популярність - військові профі чудово розуміють, що розпочалася гаряча стадія глобальної війни, а це вже стратегія, а не політичні іграшки. Тому підтримують Україну, а не якусь персону. Йдеться про виживання цивілізації - а можливо, й людства і взагалі біологічного життя на глобусі.
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23.06.2022 20:11 Ответить
Дядя,ти Д урак?
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25.06.2022 20:04 Ответить
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23.06.2022 17:59 Ответить
Русні *****:

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23.06.2022 18:02 Ответить
Ґатлінґ теж незле))) Але ж то НЕНАЇДА!!! . Хоча для москаля можна й треба!!!
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23.06.2022 18:10 Ответить
Для москаля не шкода. Головне, щоб набоїв була достатня кількість.
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23.06.2022 19:50 Ответить
Додай опцію "русня дуже далеко" Там має бути ХОРОША ракета.😎
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23.06.2022 18:07 Ответить
І ще "русня дуже далеко, а вітри не в наш бік":

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23.06.2022 19:55 Ответить
На жаль, завдяки обертанню Землі, вітри частіше дмухають зі сходу на захід. Тому радіацію з європейської частини рашки понесе на саму Європу, та й нас не омине.
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24.06.2022 04:16 Ответить
‼️‼️Министерство обороны могло бы предложить странам НАТО проводить работЫ военным врачам на територии Украины . ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ НА ВОЙНЕ
ТАК ЖЕ можно было бы предложить студентам медикам из ЕС работать медсёстрами и медбратьями в украинских военных госпиталях
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23.06.2022 18:00 Ответить
Так, слушно! То є практика медицини катастроф в екстремальних умовах...
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23.06.2022 18:38 Ответить
А з полоненими кацапами можна проводити цікаві досліди у стилі доктора Йозефа Менгеле...

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23.06.2022 20:23 Ответить
ну що там розподіляти? 1 гаубицю на 3 фронти, або 555 снарядів на 2 гаубиці..., або як зараз "частину" HIMARS на всіх охочих...
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23.06.2022 18:02 Ответить
каски, бронежелеты, сухпайки, аптечки, стрелковое оружие и боеприпасы к ним..... все это очень хорошо к грязным ручатам прилипает.....
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23.06.2022 19:28 Ответить
Ну, насипала, так насипала! Тепер подоляки з арєстовічами пають повні городи каміння! 😊 Воно і правильно! То справді афілійовані з кацапами рупори.
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23.06.2022 18:05 Ответить
Одягніть на Зєлєнського собачий ошийник з електрошоком і приставте наглядача з Британії. І тоді все буде "ОК"!
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23.06.2022 18:06 Ответить
... маляр незаглядуй на росію,що вони кажуть, твоє діло боронить країну.
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23.06.2022 18:07 Ответить
А що,в когось є сумніви?!
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23.06.2022 18:10 Ответить
Це зрозуміло. Яка нічого не розуміє. Слова підбирай "між жагою бути поінформованими і можливістю почекати" смертей наших дітей, людей і захисників.
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23.06.2022 18:12 Ответить
Разве это новость? Про это неоднократно были заявления западных политиков и военных. Очередное пустое выступление "заместителя". Какое убожество...
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23.06.2022 18:13 Ответить
що чути, що відомо стосовно конкретики посту пропарашинського політика-жабоїда Режиса де Кастелино: «...Два французских самоходных орудия CAESAR были захвачены русскими целыми и невредимыми. В настоящее время они находятся на заводе "Уралвагонзавод" для изучения методом обратного инжиниринга.»?????
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23.06.2022 18:13 Ответить
Поки про це гутарять лише .sru
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23.06.2022 18:55 Ответить
при том шо указывают, типо парашная мса-с получше будет.
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23.06.2022 19:16 Ответить
Думаю фейк.
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23.06.2022 18:57 Ответить
Ганна Маляр спеціально переносить наголос на використання зброї з контролю за її розподілом та можливого крадіжки постачання подвійного призначення як це вже було місяць тому. Вона хоче сказати що Захід буде проти використання зброї по цілям що знаходяться за перебриком. Тобто Зеля боїться відрізати собі шлях до тих перемовин, коли він із Путлером домовиться десь посередині.
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23.06.2022 18:28 Ответить
.... если вы слышите даже от тех спикеров, которые против путина и за Украину, но начинают разрушать наш имидж как надежного партнера-потребителя оружия, вы должны понимать, что это - российская диверсия", - сказала Маляр
---------------------
США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам. Предостережение от возможной продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.
--------
без ликвидации фсбшной агентуры в органах власти и безопасности доверия к Украине, со стороны Западных партнеров, не будет.
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23.06.2022 18:30 Ответить
Знаючи це кодло пройдисвітів при владі в Україні, американці по іншому і не могли вчинити. Коли була перша інформація про 40 мілліардів $ для України, Арахімія ледве не світився від екстазу.
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23.06.2022 18:37 Ответить
сообщает CNN: "Администрация президента США Джо Байдена сегодня, 23 июня 2022 года, объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 млн долларов. Издание со ссылкой на источники в White House отмечает, что очередная военная помощь будет объявлена сегодня. В пакет войдут высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские боеприпасы. Ожидается, что общая сумма пакета составит примерно 500 млн долларов.
В то же время в WH отмечают, что пока не могут раскрыть подробности или подтвердить выделение этой помощи".
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23.06.2022 18:52 Ответить
Так, бо вони *****, де подівся один з найбільших ареналів планети.
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23.06.2022 19:02 Ответить
А Єрмак між тим фоткається із Залужним, тіпа на нараді сидить. Ось, де ганьбище.
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23.06.2022 19:29 Ответить
На якій підставі людину, яка не є навіть державним службовцем, допускають до державних таємниць? Ті хто це робить безросудливо порушують всі законні норми, посадові інструкції і здоровий глузд. Яка кримінальна відповідальність за такі дії? А тут виявляється що то блогери своїми фантазіями і здогадками розриваають контракти на шмаття. Якщо ж блогери оприлюднюють секретну інформаці., то хто їм ту інфу зливає, коли по нарадах в ОПі і штабах швендяють всі кому не ліньки? Лисий з 95-го ще на РНБО не заявлявся ?
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23.06.2022 20:42 Ответить
Так само треба з грошами допомоги, по-перше треба скорочення держ службовців на 90%+
Тім хто залишився бан до грошей на сто років
Тільки розподіл та використання західними партнерами
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23.06.2022 19:33 Ответить
Так ваши же зеленые говорящие головы больше всех и воняли о том, что нам должны\собираются поставить!!! Пиар, пиар и пиар!

Вы сами и занимались сливом информации!
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23.06.2022 23:22 Ответить
 
 