Страны-партнеры жестко контролируют распределение и использование предоставленного оружия, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Международные партнеры жестко контролируют процесс распределения и использования оружия, предоставляемого Украине, и в следующий раз помощи не будет, если Украина не будет выполнять свои обязательства.
Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Система контроля существует очень жесткая, и если мы не выполняем обязательства по распределению и использованию этого оружия, оно просто не будет поступать в следующий раз. Кроме того, эти системы контроля созданы в соответствии со всеми требованиями ЕС. Если мы говорим о США, то в соответствии с их требованиями. Поэтому крайне важно: если вы слышите даже от тех спикеров, которые против путина и за Украину, но начинают разрушать наш имидж как надежного партнера-потребителя оружия, вы должны понимать, что это - российская диверсия", - сказала Маляр.
Она отметила, что неоднократно разные люди обнародовали информацию о тех или иных заключенных договоренностях или планах поставки тех или иных видов вооружения, а затем это срывалось.
У нас в начале полномасштабного вторжения действительно срывались контракты, поэтому мы должны это осознавать. Нашему обществу сейчас очень сложно сделать выбор между жаждой быть информированными и возможностью подождать, пока все будет реализовано и официально сообщено. Поэтому мы очень сдержанны в этом (информировании о поставках оружия. — Ред.), потому что Россия пытается всячески помешать", - сказала Маляр.
Она отметила, что неоднократно фиксировались факты подачи Россией искаженной информации об использовании оружия в Украине через аффилированных к ней спикеров, блогеров, лидеров мнений, имеющих много подписчиков и пользующихся определенным доверием в Украине.
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По друге, рейтинг Зеленського, це виключно, заслуга народу України, бо для жителів США та Європи, він президент воюючої країни!
І можеш бути впевнений, якби десь в Лондоні чи Вашингтоні, детально розклали по полицям, хто такі Єрмак, Татаров, Тищенко, та інше лайно з оточення Зеленського, згадали б цитати про «Країну-проститутку» і озвучили всі скандали за три роки, справи йшли б інакше.
ТАК ЖЕ можно было бы предложить студентам медикам из ЕС работать медсёстрами и медбратьями в украинских военных госпиталях
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США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам. Предостережение от возможной продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.
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без ликвидации фсбшной агентуры в органах власти и безопасности доверия к Украине, со стороны Западных партнеров, не будет.
В то же время в WH отмечают, что пока не могут раскрыть подробности или подтвердить выделение этой помощи".
Тім хто залишився бан до грошей на сто років
Тільки розподіл та використання західними партнерами
Вы сами и занимались сливом информации!