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США выделяют Украине новый транш военной помощи на 450 миллионов долларов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,рсзв,mlrs,зброя.

США выделяют Украине новый транш военной помощи в 450 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Новый пакет военной помощи включает РСЗО, патрульные катера, артиллерийские боеприпасы.

Читайте также: Следующие поставки РСЗО HIMARS в Украину очень вероятны, - Белый дом
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Топ комментарии
+36
Щиро дякуємо, Америко!
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23.06.2022 23:03
+10
Тому що
1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.

Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.

Дукую союзникам за підтримку!
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23.06.2022 23:28
+8
Многая літа Джо!
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24.06.2022 00:25
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Щиро дякуємо, Америко!
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23.06.2022 23:03 Ответить
гімн України під орган в церкві Швейцарії
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23.06.2022 23:03 Ответить
Голос , дійсно , дивовижний - супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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23.06.2022 23:09 Ответить
Достойно 🇺🇦🇨🇭
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24.06.2022 00:24 Ответить
Нахиба нам патрульные катера? Дайте лучше авиации и Химарсы
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23.06.2022 23:05 Ответить
А як ці патрульні кораблі доперти до українських портів?
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23.06.2022 23:30 Ответить
як виявилося, то нам доводиться воювати і на річках. Для чого наприклад вже створили перший дивізіон дніпровської річкової флотилії. Можливо йдеться про річкові катери
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23.06.2022 23:36 Ответить
побудований зеленимі і знищений кацапами асфальт на відході?
це одна і та сама кацапня...
безглузда і неймовірна в своему клованні...
зелені - *******!
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23.06.2022 23:13 Ответить
Тому шо, к примеру, в Николаев была попытка высадки десанта рашистов на небольших резиновых катерах - с моря дошли ночью до города - их там всех положили, но факт - нет у нас чем их встретить на Буге.
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24.06.2022 02:56 Ответить
Что насчет экскалибуров к М777? У них не такая высокая цена, вопрос в том, как там реализована коррекция в полете и сколько нужно на земле иметь станций и на каком расстоянии. Они бы очень пригодились в нынешней войне. Даже в конце концов партия активно-реактивных снарядов xm хорошо бы зашла.

Ну и такой вопрос: а почему бы США заранее не перевести побольше танков и артиллерии (пускай и старой) в Европу кораблями? Без решения о лендлизе, а заранее. Чтобы где-нибудь в Испании были 500 танков и 2000 гаубиц, включая САУ, а также корабли там стояли в порту. И когда ленд-лиз начнет работать, то из Испании в Польшу плыть не так уж и много. А из Германии и того ближе плюс кацапы могут атаковать корабли НАТО вполне себе, а на такое плечо им будет меньше времени использовать подлодки, ну и железка же есть в конце концов до Польши.
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23.06.2022 23:09 Ответить
Тому що
1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.

Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.

Дукую союзникам за підтримку!
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23.06.2022 23:28 Ответить
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23.06.2022 23:10 Ответить
Так не пройшло і тижня,а ще 4 хімарси їдуть ( а може і більше ). Зрадофіли, я не втомлюсь повторювати "шо з їбалом"?
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24.06.2022 00:14 Ответить
4 ecio,1200granatamioti,2000 barret pulemiotov i drugoje
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24.06.2022 00:20 Ответить
Многая літа Джо!
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24.06.2022 00:25 Ответить
Байдену респект !!!
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24.06.2022 01:09 Ответить
ще штук сто орків вистрелило собі в ногу
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24.06.2022 03:41 Ответить
а москалі тим часом вже демонтували і вивезли сонячну електростанцію на 50МВт в запорізькій області....
найбільшу в Україні!
все, як заповідав лисий карлик: цап-царап!
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24.06.2022 05:14 Ответить
Тут палка з двох кінців. Не викрали б, то українцям довелося б оплачувати цю електроенергію за грабіжницькими, барижними корупційними тарифами 2018р., спрямованими на руйнацію внутрішнього атомного виробництва електроенергії.
Взагалі кажуть, що ця станція належала чи то рашистам від жопоблоку, чи ахметці.
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24.06.2022 11:08 Ответить
Краще першочергово отримати невеличкий підводний човен, щоби мати змогу замінувати акваторію севастопольських бухт.
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24.06.2022 08:12 Ответить
я что то не пойму вас. США дает вам 450 миллионов$. на эти деньги почему же самим не закупить HIMARS-и хотя бы через польшу косвенно?
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24.06.2022 09:48 Ответить
США дає озброєння на 450млн
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24.06.2022 11:09 Ответить
 
 