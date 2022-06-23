США выделяют Украине новый транш военной помощи на 450 миллионов долларов

США выделяют Украине новый транш военной помощи в 450 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Новый пакет военной помощи включает РСЗО, патрульные катера, артиллерийские боеприпасы.

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