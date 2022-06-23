США выделяют Украине новый транш военной помощи на 450 миллионов долларов
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США выделяют Украине новый транш военной помощи в 450 миллионов долларов.
Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Новый пакет военной помощи включает РСЗО, патрульные катера, артиллерийские боеприпасы.
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це одна і та сама кацапня...
безглузда і неймовірна в своему клованні...
зелені - *******!
Ну и такой вопрос: а почему бы США заранее не перевести побольше танков и артиллерии (пускай и старой) в Европу кораблями? Без решения о лендлизе, а заранее. Чтобы где-нибудь в Испании были 500 танков и 2000 гаубиц, включая САУ, а также корабли там стояли в порту. И когда ленд-лиз начнет работать, то из Испании в Польшу плыть не так уж и много. А из Германии и того ближе плюс кацапы могут атаковать корабли НАТО вполне себе, а на такое плечо им будет меньше времени использовать подлодки, ну и железка же есть в конце концов до Польши.
1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.
Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.
Дукую союзникам за підтримку!
найбільшу в Україні!
все, як заповідав лисий карлик: цап-царап!
Взагалі кажуть, що ця станція належала чи то рашистам від жопоблоку, чи ахметці.