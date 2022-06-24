США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.
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Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів
Про це повідомили у Білому дімі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Джона Кірбі, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
це одна і та сама кацапня...
безглузда і неймовірна в своему клованні...
зелені - *******!
Ну и такой вопрос: а почему бы США заранее не перевести побольше танков и артиллерии (пускай и старой) в Европу кораблями? Без решения о лендлизе, а заранее. Чтобы где-нибудь в Испании были 500 танков и 2000 гаубиц, включая САУ, а также корабли там стояли в порту. И когда ленд-лиз начнет работать, то из Испании в Польшу плыть не так уж и много. А из Германии и того ближе плюс кацапы могут атаковать корабли НАТО вполне себе, а на такое плечо им будет меньше времени использовать подлодки, ну и железка же есть в конце концов до Польши.
1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.
Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.
Дукую союзникам за підтримку!
найбільшу в Україні!
все, як заповідав лисий карлик: цап-царап!
Взагалі кажуть, що ця станція належала чи то рашистам від жопоблоку, чи ахметці.