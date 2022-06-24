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Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні
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зброя (5745) США (14437)

США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на 450 млн доларів

Про це повідомили у Білому дімі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Джона Кірбі, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні поставки РСЗВ HIMARS до України дуже ймовірні, - Білий дім

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Щиро дякуємо, Америко!
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23.06.2022 23:03
+10
Тому що
1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.

Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.

Дукую союзникам за підтримку!
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23.06.2022 23:28
+8
Многая літа Джо!
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24.06.2022 00:25
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Щиро дякуємо, Америко!
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23.06.2022 23:03 Відповісти
гімн України під орган в церкві Швейцарії
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23.06.2022 23:03 Відповісти
Голос , дійсно , дивовижний - супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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23.06.2022 23:09 Відповісти
Достойно 🇺🇦🇨🇭
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24.06.2022 00:24 Відповісти
Нахиба нам патрульные катера? Дайте лучше авиации и Химарсы
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23.06.2022 23:05 Відповісти
А як ці патрульні кораблі доперти до українських портів?
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23.06.2022 23:30 Відповісти
як виявилося, то нам доводиться воювати і на річках. Для чого наприклад вже створили перший дивізіон дніпровської річкової флотилії. Можливо йдеться про річкові катери
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23.06.2022 23:36 Відповісти
побудований зеленимі і знищений кацапами асфальт на відході?
це одна і та сама кацапня...
безглузда і неймовірна в своему клованні...
зелені - *******!
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23.06.2022 23:13 Відповісти
Тому шо, к примеру, в Николаев была попытка высадки десанта рашистов на небольших резиновых катерах - с моря дошли ночью до города - их там всех положили, но факт - нет у нас чем их встретить на Буге.
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24.06.2022 02:56 Відповісти
Что насчет экскалибуров к М777? У них не такая высокая цена, вопрос в том, как там реализована коррекция в полете и сколько нужно на земле иметь станций и на каком расстоянии. Они бы очень пригодились в нынешней войне. Даже в конце концов партия активно-реактивных снарядов xm хорошо бы зашла.

Ну и такой вопрос: а почему бы США заранее не перевести побольше танков и артиллерии (пускай и старой) в Европу кораблями? Без решения о лендлизе, а заранее. Чтобы где-нибудь в Испании были 500 танков и 2000 гаубиц, включая САУ, а также корабли там стояли в порту. И когда ленд-лиз начнет работать, то из Испании в Польшу плыть не так уж и много. А из Германии и того ближе плюс кацапы могут атаковать корабли НАТО вполне себе, а на такое плечо им будет меньше времени использовать подлодки, ну и железка же есть в конце концов до Польши.
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23.06.2022 23:09 Відповісти
Тому що
1) США повинні були зрозуміти і впевнититися що ми здатні до супротиву і можемо встояти.
2) США демократія, там одна людина не вирушує, і не буде ризикувати перемогою партії на наступних виборах
3) тому що в першу чергу нам самим потрібно було готуватися
4) атака на кораблі США? Ви серйозно?
5) тому шо не впевнені що та ж м777 не потрапить куди не потрібно, причому не в результаті бойових дій.

Я сам з нетерпінням очікую збільшення поставок зброї. І є сигнали і тенденція до зростання.

Дукую союзникам за підтримку!
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23.06.2022 23:28 Відповісти
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23.06.2022 23:10 Відповісти
Так не пройшло і тижня,а ще 4 хімарси їдуть ( а може і більше ). Зрадофіли, я не втомлюсь повторювати "шо з їбалом"?
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24.06.2022 00:14 Відповісти
4 ecio,1200granatamioti,2000 barret pulemiotov i drugoje
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24.06.2022 00:20 Відповісти
Многая літа Джо!
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24.06.2022 00:25 Відповісти
Байдену респект !!!
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24.06.2022 01:09 Відповісти
ще штук сто орків вистрелило собі в ногу
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24.06.2022 03:41 Відповісти
а москалі тим часом вже демонтували і вивезли сонячну електростанцію на 50МВт в запорізькій області....
найбільшу в Україні!
все, як заповідав лисий карлик: цап-царап!
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24.06.2022 05:14 Відповісти
Тут палка з двох кінців. Не викрали б, то українцям довелося б оплачувати цю електроенергію за грабіжницькими, барижними корупційними тарифами 2018р., спрямованими на руйнацію внутрішнього атомного виробництва електроенергії.
Взагалі кажуть, що ця станція належала чи то рашистам від жопоблоку, чи ахметці.
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24.06.2022 11:08 Відповісти
Краще першочергово отримати невеличкий підводний човен, щоби мати змогу замінувати акваторію севастопольських бухт.
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24.06.2022 08:12 Відповісти
я что то не пойму вас. США дает вам 450 миллионов$. на эти деньги почему же самим не закупить HIMARS-и хотя бы через польшу косвенно?
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24.06.2022 09:48 Відповісти
США дає озброєння на 450млн
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24.06.2022 11:09 Відповісти
 
 