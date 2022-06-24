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Новости За рубежом
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Российского пропагандиста Кеосаяна признают персоной нон-грата в Казахстане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кеосаян

Министерство иностранных дел Казахстана начало процесс присвоения российскому пропагандистку Тиграну Кеосаяну, мужу главы RT Маргариты Симоньян.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Айбек Смадиаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Мы в тот же день запустили процесс включения Кеосаяна в список нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", - сообщил пресс-секретарь.

На вопрос о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: "Все слова, тон, содержание слов и вообще его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов".

Читайте: "Все казахи ждут победу Украины над Россией! И этот день победы Украины мы будем отмечать", - в Казахстане ответили на угрозы кремлевского пропагандиста Кеосаяна

24 апреля на ютуб-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он угрожает Казахстану из-за отказа провести в этом году парад на 9 мая. Пропагандист на видео говорит, что с Казахстаном может произойти то же, что и с Украиной, и заявляет, что "ответственным лицам" России, по его мнению, следует "пересмотреть уровень взаимоотношений".

В ответ казахский общественный активист Арман Шураев заявил Кеосаяну, что все казахи поддерживают Украину и будут встречать победу со слезами на глазах. Он также призвал пропагандиста Кеосаяна попробовать с оружием в руках вернуть Армении Нагорный Карабах, а затем угрожать казахам.
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Топ комментарии
+18
йому їбальнік треба набить
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24.06.2022 16:29
+10
Это гавно и жену гавна надо и в Украине объявить гавном!
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24.06.2022 16:30
+8
Якесь половинчате рішення . А як же Соловьев ?
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24.06.2022 16:29
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йому їбальнік треба набить
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24.06.2022 16:29 Ответить
Шуфрич підтримує.
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24.06.2022 17:18 Ответить
Якесь половинчате рішення . А як же Соловьев ?
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24.06.2022 16:29 Ответить
руцький нацизм як він є) чого дивуватися?)
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24.06.2022 16:29 Ответить
Так оно ж и не русское..
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24.06.2022 16:31 Ответить
"если ты забыл кто твои предки, то ты - руzzкий"(с)
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24.06.2022 16:53 Ответить
Хорошо сказано.. )
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24.06.2022 17:52 Ответить
Это гавно и жену гавна надо и в Украине объявить гавном!
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24.06.2022 16:30 Ответить
а що, у казахів настільки тривала процедура визнання пропагандноів persona non grata? Не зразу?
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24.06.2022 16:35 Ответить
А в нас до сих пір кацапи бігають. Ніби раніше ніхто ні про що не знав, аж поки війна не почалась...
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24.06.2022 18:32 Ответить
по фейсу кирзовим сапогом йому з носаря
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24.06.2022 16:38 Ответить
Браво, МЗС Казахстану.

Це красива відповідь на те, кого призначив кремль модератором на пітерський форум, куди було запрошено Токаєва.
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24.06.2022 16:46 Ответить
Є думка, що Казахстан по узгодженню з кацапами показує світу, що він начеб-то на боці добра, створює собі реноме адекватної країни, але водночас намагається стати прихистком для російських грошей та підсанкційних контор.
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24.06.2022 18:43 Ответить
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24.06.2022 16:49 Ответить
Перший пішов, скоро, зовсім ще трішечки залишилось і вся ця кацапська гоп-компанія буде невиїздною і під санкціями.
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24.06.2022 17:14 Ответить
Скотный армянский двор на услужении у никчемного ботоксного коротышки. Что может быть унизительнее?
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24.06.2022 17:19 Ответить
О, то самі більші патріоти ********** і любителі кацапських грязних задів...
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24.06.2022 18:35 Ответить
Кеосаян! Іди до Симоньян...
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24.06.2022 17:23 Ответить
Хреноньян до хрюконьян, так буде правильніше....
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24.06.2022 18:33 Ответить
"розпочало процес присвоєння російському пропагандистку Тиграну Кеосаяну "... Цензор, ви самі зрозуміли, що написали в першому реченні?))
Процес присвоєння чого?? Чому пропагандистКу Кеосаяну?
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24.06.2022 17:34 Ответить
Гагарин долетался, а этот дозвизделся
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24.06.2022 19:48 Ответить
Просто цікаво,а в нас цей покидьок вже об*явлений такою персоною, чи ще не на часі?
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24.06.2022 20:10 Ответить
 
 