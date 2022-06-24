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Російського пропагандиста Кеосаяна визнають персоною нон грата в Казахстані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кеосаян

Міністерство закордонних справ Казахстану розпочало процес присвоєння російському пропагандисту Тиграну Кеосаяну, чоловіку очільниці RT Маргарити Симоньян, статусу персони нон грата.

Про це повідомив прессекретар МЗС країни Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"Ми того ж дня запустили процес включення Кеосаяна до списку осіб, небажаних для в'їзду в нашу країну. У дипломатичній практиці ми іноді застосовуємо таке", - повідомив прессекретар.

На запитання про те, які саме слова Кеосаяна, на думку МЗС, були образливими, Смадіяров відповів: "Усі слова, тон, зміст слів і загалом його слова, сказані на адресу Казахстану та казахів".

Читайте: МЗС Казахстану розкритикувало виступ чоловіка пропагандистки Симоньян Кеосаяна

24 квітня на ютуб-каналі Кеосаяна з'явилося відео, в якому він погрожує Казахстану через відмову провести цьогоріч парад на 9 травня. Пропагандист на відео каже, що з Казахстаном може статися те саме, що з Україною, і заявляє, що "відповідальним особам" Росії, на його думку, слід "переглянути рівень взаємин".

У відповідь казахський громадський активіст Арман Шураєв заявив Кеосаяну, що всі казахи підтримують Україну й зустрічатимуть її перемогу зі сльозами на очах. Він також закликав пропагандиста Кеосаяна спробувати зі зброєю в руках повернути Вірменії Нагірний Карабах, і лише потім погрожувати казахам.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
йому їбальнік треба набить
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24.06.2022 16:29
+10
Это гавно и жену гавна надо и в Украине объявить гавном!
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24.06.2022 16:30
+8
Якесь половинчате рішення . А як же Соловьев ?
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24.06.2022 16:29
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йому їбальнік треба набить
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24.06.2022 16:29 Відповісти
Шуфрич підтримує.
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24.06.2022 17:18 Відповісти
Якесь половинчате рішення . А як же Соловьев ?
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24.06.2022 16:29 Відповісти
руцький нацизм як він є) чого дивуватися?)
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24.06.2022 16:29 Відповісти
Так оно ж и не русское..
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24.06.2022 16:31 Відповісти
"если ты забыл кто твои предки, то ты - руzzкий"(с)
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24.06.2022 16:53 Відповісти
Хорошо сказано.. )
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24.06.2022 17:52 Відповісти
Это гавно и жену гавна надо и в Украине объявить гавном!
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24.06.2022 16:30 Відповісти
а що, у казахів настільки тривала процедура визнання пропагандноів persona non grata? Не зразу?
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24.06.2022 16:35 Відповісти
А в нас до сих пір кацапи бігають. Ніби раніше ніхто ні про що не знав, аж поки війна не почалась...
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24.06.2022 18:32 Відповісти
по фейсу кирзовим сапогом йому з носаря
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24.06.2022 16:38 Відповісти
Браво, МЗС Казахстану.

Це красива відповідь на те, кого призначив кремль модератором на пітерський форум, куди було запрошено Токаєва.
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24.06.2022 16:46 Відповісти
Є думка, що Казахстан по узгодженню з кацапами показує світу, що він начеб-то на боці добра, створює собі реноме адекватної країни, але водночас намагається стати прихистком для російських грошей та підсанкційних контор.
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24.06.2022 18:43 Відповісти
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24.06.2022 16:49 Відповісти
Перший пішов, скоро, зовсім ще трішечки залишилось і вся ця кацапська гоп-компанія буде невиїздною і під санкціями.
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24.06.2022 17:14 Відповісти
Скотный армянский двор на услужении у никчемного ботоксного коротышки. Что может быть унизительнее?
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24.06.2022 17:19 Відповісти
О, то самі більші патріоти ********** і любителі кацапських грязних задів...
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24.06.2022 18:35 Відповісти
Кеосаян! Іди до Симоньян...
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24.06.2022 17:23 Відповісти
Хреноньян до хрюконьян, так буде правильніше....
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24.06.2022 18:33 Відповісти
"розпочало процес присвоєння російському пропагандистку Тиграну Кеосаяну "... Цензор, ви самі зрозуміли, що написали в першому реченні?))
Процес присвоєння чого?? Чому пропагандистКу Кеосаяну?
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24.06.2022 17:34 Відповісти
Гагарин долетался, а этот дозвизделся
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24.06.2022 19:48 Відповісти
Просто цікаво,а в нас цей покидьок вже об*явлений такою персоною, чи ще не на часі?
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24.06.2022 20:10 Відповісти
 
 