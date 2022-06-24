Російського пропагандиста Кеосаяна визнають персоною нон грата в Казахстані
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Міністерство закордонних справ Казахстану розпочало процес присвоєння російському пропагандисту Тиграну Кеосаяну, чоловіку очільниці RT Маргарити Симоньян, статусу персони нон грата.
Про це повідомив прессекретар МЗС країни Айбек Смадіяров, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".
"Ми того ж дня запустили процес включення Кеосаяна до списку осіб, небажаних для в'їзду в нашу країну. У дипломатичній практиці ми іноді застосовуємо таке", - повідомив прессекретар.
На запитання про те, які саме слова Кеосаяна, на думку МЗС, були образливими, Смадіяров відповів: "Усі слова, тон, зміст слів і загалом його слова, сказані на адресу Казахстану та казахів".
24 квітня на ютуб-каналі Кеосаяна з'явилося відео, в якому він погрожує Казахстану через відмову провести цьогоріч парад на 9 травня. Пропагандист на відео каже, що з Казахстаном може статися те саме, що з Україною, і заявляє, що "відповідальним особам" Росії, на його думку, слід "переглянути рівень взаємин".
У відповідь казахський громадський активіст Арман Шураєв заявив Кеосаяну, що всі казахи підтримують Україну й зустрічатимуть її перемогу зі сльозами на очах. Він також закликав пропагандиста Кеосаяна спробувати зі зброєю в руках повернути Вірменії Нагірний Карабах, і лише потім погрожувати казахам.
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Це красива відповідь на те, кого призначив кремль модератором на пітерський форум, куди було запрошено Токаєва.
Процес присвоєння чого?? Чому пропагандистКу Кеосаяну?