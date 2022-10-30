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Притула Сергей (82) Байрактар (137)

Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

притула

Украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех "Байрактаров".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на социальные сети, об этом заявил сам волонтер.

"На сбор суммы в 500 миллионов гривен была отведена неделя, однако наши непобедимые люди за меньший срок собрали 600 000 000!!!

"Я благодарю всех, кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!!! Это действительно был проект, который объединил всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю вас всех и горжусь, что дышу с вами одним воздухом!" – отметил Притула.

Читайте также: Проект Притулы "Народный Байрактар" за сутки собрал 366 млн грн на приобретение турецких беспилотников
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Топ комментарии
+66
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24.06.2022 20:58
+49
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:51
+43
Браво! Україна переможе! Слава ЗСУ!
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24.06.2022 20:51
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Хоч хтось логічно мислить
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24.06.2022 21:34 Ответить
Браво Сергію Притулі!!
Браво усим українцям!!!!
Разом до перемоги!
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24.06.2022 21:31 Ответить
А ХОМУТЫННИК ГДЕ !!!???
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24.06.2022 21:36 Ответить
в *****
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02.07.2022 22:16 Ответить
А УКРЛОТТО РАБОТАЕТ !?
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24.06.2022 21:46 Ответить
зрадофіли і тут серуть. ви на літрушку пиваса гроші маєте, а скільки задонатили на байрактари?
від вас шкоди не менше (а може й більше) , ніж від московських ботів
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24.06.2022 21:53 Ответить
на цьому ресурсі боти навіть Притулу у зрадники записують. Ваші батьки родичі? чи ви реально боти на з/п?
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24.06.2022 21:56 Ответить
Притула не зрадник, але при владі достатньо одного клована
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24.06.2022 22:12 Ответить
Кожний клован думає, що може керувати державою
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24.06.2022 22:13 Ответить
"Клованами" зазвичай виявляються ті, хто презентує себе як міцні державники із сивим чолом..
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24.06.2022 22:39 Ответить
ти окрім слова,, клован" ще щось знаєш?
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24.06.2022 23:15 Ответить
тільки вчора я почув на каналі Юрій Швець що додаткових байрактарів ЗСУ більше не треба . я так розумію це говорили наші військові пілоти амереканцям . нашим хватає дронів камікадзе . питання нащо тоді збирати на байрактари ? Притула людина хороша але я не хочу щоб чувак від Стенд Ап був Президентом
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24.06.2022 21:57 Ответить
Старий КДБшник Швець на повному серйозі порівнював богатофункціональни урарни Байрактари з дронамі-камікадзе... Я в ту мить впевнився, що його слухачі не мають зачатків крітичного мислення...
Замовлення на Байрактари Притулі зробили в ЗСУ. Він про це казав.
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25.06.2022 00:10 Ответить
угу,у милиона подписчиков зачатков нет,а у тебя одного зачатки пробиваются.
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02.07.2022 22:33 Ответить
як це не треба? що за бредятина? чим більше зброї, тим краще (а особливо такої, яка себе добре зарекомендувала)
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25.06.2022 09:46 Ответить
ну так он и не президент **** ноешь? пользуйся тем что есть, этот зеленый ***** тебя устраивает?
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02.07.2022 22:19 Ответить
молодчина Притула!!!!
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24.06.2022 22:27 Ответить
Як ви вже задовбали, нитики, виродки диванні: втік - зрадник, не втік - чому не видно, видно - чого мовчить, не мовчить- піариться, грошей не дає - агент рашиський, дає - мало, дає достатньо - о, хоче в президенти. Ви, дебіли, покажіть хто чим з вас допоміг!? І не треба блювати, що "я не публічна особа чи не краду" блаблабла... Хто вам лікар в житті???!!! Заткніться вже
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24.06.2022 22:28 Ответить
Чудова новина. Перераховуючи гроші не я, не діти не сподівались на такий швидкий результат. Якщо рашисти розраховували, що українці втомлятьця від війни, то цей прект поховав їхні марення. Сергію, пора збирати на Томагавки.
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24.06.2022 22:56 Ответить
Читаю комменты и вижу: у кацапчиков знатно подгорело. Правильно делаете, бойтесь. Байрактары будут скоро вашим попам бо-бо делать.
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24.06.2022 23:15 Ответить
А хто йому їх продасть? ********** до них. Машини управління і тд. Таку зброю не купиш в крамниці. Ведуться перемовини на рівні держав. Оборонних відомств. Укладається контракт. Визначаються терміни будування і тд. Так що це виглядає як звичайний популізм.... Нажаль
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24.06.2022 23:19 Ответить
Ви думаєте він цього не знає? Ви думаєте він в АТБ їх хоче придбати?

Очевидно що спочатку є домовленності а потім збирають гроші. Не розганяйте зраду. Всі хто кажуть що Притула «піариться» мабуть з 2014 жили в печері і не бачили як він волонтерив всі ці роки без усілякого «піару».
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24.06.2022 23:24 Ответить
Хто такий притула щоб з ним укладати або вести якись домовленості?
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24.06.2022 23:29 Ответить
"КаZZап? - відразу нахуù.
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24.06.2022 23:39 Ответить
А як литовці зібрали на "Байрактар"? А турки цей "Байрактар" просто подарували Україні, а на гроші литовців надали б/п для "Байрактарів"? І як це сталося? Що, знов популізм і зрада?!
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25.06.2022 00:12 Ответить
той же фонд "повернись живим" отримав офіційний дозвіл на купівлю зброї.....якщо купують, значить знайшли як
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25.06.2022 09:48 Ответить
Новиною раніше , там де "Петро" передав аж три пікапи і було сказано що його фонд зібрав аж 350 млн гривєнь з початку війни і передали багато всього у військо , а один дібіл нашкрябав ,що о це допомога , а не піар у Притули зі збором на "байрактари"!
Хочу запитати у шанувальників шоколадних дуп
_ То як воно ,3 доби і 4 місяці і сума майже вдвічі більша , то де піар ?

_ Чи не це показує довіру до вашого " гетьмана"?
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24.06.2022 23:46 Ответить
Вместо четырех байрактаров можно штук 50 хороших купить для наведения арртилерии купить. Вроде PD-2 украинского. Рашисты научились сбивать байрактары. Это опасно сейчас. Ресурсы берегите украинцы. Химарсы и САУ западные позаботятся об ударе по цели. Главное узнать где. Байрактары слишком большие и видны радарам длинных волн. Потом уже их и коротковолновые начинают сопровождать и сбивать. Огневой мощи у байрактара не очень много, чтобы компенсировать потери. Это война ресурсов и на истощение. Байрактар тут неправильное решение.
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25.06.2022 00:43 Ответить
как таrое физически и вообще реально махинатор по круче ммм пора в сбу заявлять...у него губа не треснет от доната???
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25.06.2022 01:09 Ответить
на черзі F-15,16,18.....
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25.06.2022 01:14 Ответить
Як тут у кацапів підгорає, що ще декілька байрактарів їх буде смажити!
Молодець Притула, молодець Народ, який скинувся на байрактари!
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25.06.2022 06:56 Ответить
Коломойський щось дасть на армію?
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25.06.2022 07:21 Ответить
Вже дав, зеленого вилупка
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25.06.2022 08:54 Ответить
Нужны небольшие стелс дроны разведчики с хорошей оптикой.Можно с лазерным целеуказателем.
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25.06.2022 09:19 Ответить
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