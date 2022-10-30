Проект Притулы "Народный Байрактар" собрал деньги на 4 вместо 3 беспилотников
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Украинцы за трое суток собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех "Байрактаров".
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на социальные сети, об этом заявил сам волонтер.
"На сбор суммы в 500 миллионов гривен была отведена неделя, однако наши непобедимые люди за меньший срок собрали 600 000 000!!!
"Я благодарю всех, кто присоединился к проекту "Народный Байрактар"!!! Это действительно был проект, который объединил всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю вас всех и горжусь, что дышу с вами одним воздухом!" – отметил Притула.
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Браво усим українцям!!!!
Разом до перемоги!
від вас шкоди не менше (а може й більше) , ніж від московських ботів
Замовлення на Байрактари Притулі зробили в ЗСУ. Він про це казав.
Очевидно що спочатку є домовленності а потім збирають гроші. Не розганяйте зраду. Всі хто кажуть що Притула «піариться» мабуть з 2014 жили в печері і не бачили як він волонтерив всі ці роки без усілякого «піару».
Хочу запитати у шанувальників шоколадних дуп
_ То як воно ,3 доби і 4 місяці і сума майже вдвічі більша , то де піар ?
_ Чи не це показує довіру до вашого " гетьмана"?
Молодець Притула, молодець Народ, який скинувся на байрактари!