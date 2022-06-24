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Проєкт Притули "Народний Байрактар" зібрав гроші на 4 замість 3 безпілотників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

притула

Українці за три доби назбирали 600 мільйонів гривень, яких вистачить на купівлю чотирьох "Байрактарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на соціальні мережі, про це заявив сам волонтер.

"На збір суми в 500 мільйонів гривень було відведено тиждень, проте наші непереможні люди за менший термін зібрали 600 000 000!!!

"Я дякую усім хто долучився до проекту "Народний Байрактар"!!! Це дійсно був проект, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям!" - зазначив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Притули "Народний Байрактар" за добу зібрав 366 млн грн на придбання турецьких безпілотників

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
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24.06.2022 20:58
+49
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:51
+43
Браво! Україна переможе! Слава ЗСУ!
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24.06.2022 20:51
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Хоч хтось логічно мислить
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24.06.2022 21:34 Відповісти
Браво Сергію Притулі!!
Браво усим українцям!!!!
Разом до перемоги!
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24.06.2022 21:31 Відповісти
А ХОМУТЫННИК ГДЕ !!!???
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24.06.2022 21:36 Відповісти
в *****
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02.07.2022 22:16 Відповісти
А УКРЛОТТО РАБОТАЕТ !?
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24.06.2022 21:46 Відповісти
зрадофіли і тут серуть. ви на літрушку пиваса гроші маєте, а скільки задонатили на байрактари?
від вас шкоди не менше (а може й більше) , ніж від московських ботів
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24.06.2022 21:53 Відповісти
на цьому ресурсі боти навіть Притулу у зрадники записують. Ваші батьки родичі? чи ви реально боти на з/п?
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24.06.2022 21:56 Відповісти
Притула не зрадник, але при владі достатньо одного клована
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24.06.2022 22:12 Відповісти
Кожний клован думає, що може керувати державою
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24.06.2022 22:13 Відповісти
"Клованами" зазвичай виявляються ті, хто презентує себе як міцні державники із сивим чолом..
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24.06.2022 22:39 Відповісти
ти окрім слова,, клован" ще щось знаєш?
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24.06.2022 23:15 Відповісти
тільки вчора я почув на каналі Юрій Швець що додаткових байрактарів ЗСУ більше не треба . я так розумію це говорили наші військові пілоти амереканцям . нашим хватає дронів камікадзе . питання нащо тоді збирати на байрактари ? Притула людина хороша але я не хочу щоб чувак від Стенд Ап був Президентом
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24.06.2022 21:57 Відповісти
Старий КДБшник Швець на повному серйозі порівнював богатофункціональни урарни Байрактари з дронамі-камікадзе... Я в ту мить впевнився, що його слухачі не мають зачатків крітичного мислення...
Замовлення на Байрактари Притулі зробили в ЗСУ. Він про це казав.
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25.06.2022 00:10 Відповісти
угу,у милиона подписчиков зачатков нет,а у тебя одного зачатки пробиваются.
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02.07.2022 22:33 Відповісти
як це не треба? що за бредятина? чим більше зброї, тим краще (а особливо такої, яка себе добре зарекомендувала)
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25.06.2022 09:46 Відповісти
ну так он и не президент **** ноешь? пользуйся тем что есть, этот зеленый ***** тебя устраивает?
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02.07.2022 22:19 Відповісти
молодчина Притула!!!!
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24.06.2022 22:27 Відповісти
Як ви вже задовбали, нитики, виродки диванні: втік - зрадник, не втік - чому не видно, видно - чого мовчить, не мовчить- піариться, грошей не дає - агент рашиський, дає - мало, дає достатньо - о, хоче в президенти. Ви, дебіли, покажіть хто чим з вас допоміг!? І не треба блювати, що "я не публічна особа чи не краду" блаблабла... Хто вам лікар в житті???!!! Заткніться вже
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24.06.2022 22:28 Відповісти
Чудова новина. Перераховуючи гроші не я, не діти не сподівались на такий швидкий результат. Якщо рашисти розраховували, що українці втомлятьця від війни, то цей прект поховав їхні марення. Сергію, пора збирати на Томагавки.
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24.06.2022 22:56 Відповісти
Читаю комменты и вижу: у кацапчиков знатно подгорело. Правильно делаете, бойтесь. Байрактары будут скоро вашим попам бо-бо делать.
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24.06.2022 23:15 Відповісти
А хто йому їх продасть? ********** до них. Машини управління і тд. Таку зброю не купиш в крамниці. Ведуться перемовини на рівні держав. Оборонних відомств. Укладається контракт. Визначаються терміни будування і тд. Так що це виглядає як звичайний популізм.... Нажаль
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24.06.2022 23:19 Відповісти
Ви думаєте він цього не знає? Ви думаєте він в АТБ їх хоче придбати?

Очевидно що спочатку є домовленності а потім збирають гроші. Не розганяйте зраду. Всі хто кажуть що Притула «піариться» мабуть з 2014 жили в печері і не бачили як він волонтерив всі ці роки без усілякого «піару».
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24.06.2022 23:24 Відповісти
Хто такий притула щоб з ним укладати або вести якись домовленості?
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24.06.2022 23:29 Відповісти
"КаZZап? - відразу нахуù.
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24.06.2022 23:39 Відповісти
А як литовці зібрали на "Байрактар"? А турки цей "Байрактар" просто подарували Україні, а на гроші литовців надали б/п для "Байрактарів"? І як це сталося? Що, знов популізм і зрада?!
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25.06.2022 00:12 Відповісти
той же фонд "повернись живим" отримав офіційний дозвіл на купівлю зброї.....якщо купують, значить знайшли як
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25.06.2022 09:48 Відповісти
Новиною раніше , там де "Петро" передав аж три пікапи і було сказано що його фонд зібрав аж 350 млн гривєнь з початку війни і передали багато всього у військо , а один дібіл нашкрябав ,що о це допомога , а не піар у Притули зі збором на "байрактари"!
Хочу запитати у шанувальників шоколадних дуп
_ То як воно ,3 доби і 4 місяці і сума майже вдвічі більша , то де піар ?

_ Чи не це показує довіру до вашого " гетьмана"?
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24.06.2022 23:46 Відповісти
Вместо четырех байрактаров можно штук 50 хороших купить для наведения арртилерии купить. Вроде PD-2 украинского. Рашисты научились сбивать байрактары. Это опасно сейчас. Ресурсы берегите украинцы. Химарсы и САУ западные позаботятся об ударе по цели. Главное узнать где. Байрактары слишком большие и видны радарам длинных волн. Потом уже их и коротковолновые начинают сопровождать и сбивать. Огневой мощи у байрактара не очень много, чтобы компенсировать потери. Это война ресурсов и на истощение. Байрактар тут неправильное решение.
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25.06.2022 00:43 Відповісти
как таrое физически и вообще реально махинатор по круче ммм пора в сбу заявлять...у него губа не треснет от доната???
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25.06.2022 01:09 Відповісти
на черзі F-15,16,18.....
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25.06.2022 01:14 Відповісти
Як тут у кацапів підгорає, що ще декілька байрактарів їх буде смажити!
Молодець Притула, молодець Народ, який скинувся на байрактари!
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25.06.2022 06:56 Відповісти
Коломойський щось дасть на армію?
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25.06.2022 07:21 Відповісти
Вже дав, зеленого вилупка
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25.06.2022 08:54 Відповісти
Нужны небольшие стелс дроны разведчики с хорошей оптикой.Можно с лазерным целеуказателем.
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25.06.2022 09:19 Відповісти
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