Проєкт Притули "Народний Байрактар" зібрав гроші на 4 замість 3 безпілотників
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Українці за три доби назбирали 600 мільйонів гривень, яких вистачить на купівлю чотирьох "Байрактарів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на соціальні мережі, про це заявив сам волонтер.
"На збір суми в 500 мільйонів гривень було відведено тиждень, проте наші непереможні люди за менший термін зібрали 600 000 000!!!
"Я дякую усім хто долучився до проекту "Народний Байрактар"!!! Це дійсно був проект, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям!" - зазначив Притула.
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Браво усим українцям!!!!
Разом до перемоги!
від вас шкоди не менше (а може й більше) , ніж від московських ботів
Замовлення на Байрактари Притулі зробили в ЗСУ. Він про це казав.
Очевидно що спочатку є домовленності а потім збирають гроші. Не розганяйте зраду. Всі хто кажуть що Притула «піариться» мабуть з 2014 жили в печері і не бачили як він волонтерив всі ці роки без усілякого «піару».
Хочу запитати у шанувальників шоколадних дуп
_ То як воно ,3 доби і 4 місяці і сума майже вдвічі більша , то де піар ?
_ Чи не це показує довіру до вашого " гетьмана"?
Молодець Притула, молодець Народ, який скинувся на байрактари!