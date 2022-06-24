Проєкт Притули "Народний Байрактар" зібрав гроші на 4 замість 3 безпілотників

Українці за три доби назбирали 600 мільйонів гривень, яких вистачить на купівлю чотирьох "Байрактарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на соціальні мережі, про це заявив сам волонтер.



"На збір суми в 500 мільйонів гривень було відведено тиждень, проте наші непереможні люди за менший термін зібрали 600 000 000!!!



"Я дякую усім хто долучився до проекту "Народний Байрактар"!!! Це дійсно був проект, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям!" - зазначив Притула.

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