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Мы поддерживаем Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Украина поддерживает народ Молдовы на фоне угроз РФ, свидетельствующих лишь о слабости России.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы. Угрозы другим государствам - это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии
+8
Надо ПМР совместно с Молдовой хакнуть. Нам оружие и возможность использовать скованные на границе войска, Молдове освобожденные территории.ъ
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25.06.2022 13:56
+7
Спільно вирішити питання нашого спільного гемора ,Придністров'я!!))
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25.06.2022 14:08
+5
Щоб допомагти Молдові, треба втілити повну енергетичну і транспортну блокаду "ПМР" до повного виведення роззброєнного контингенту російських військ, роззброєння місцевих бойовиків і передачі частини вмісту складів колишньої 14-армії СРСР Україні.
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25.06.2022 14:11
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Надо ПМР совместно с Молдовой хакнуть. Нам оружие и возможность использовать скованные на границе войска, Молдове освобожденные территории.ъ
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25.06.2022 13:56 Ответить
погроз кому? НАМ від москви?
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25.06.2022 14:05 Ответить
Спільно вирішити питання нашого спільного гемора ,Придністров'я!!))
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25.06.2022 14:08 Ответить
Щоб допомагти Молдові, треба втілити повну енергетичну і транспортну блокаду "ПМР" до повного виведення роззброєнного контингенту російських військ, роззброєння місцевих бойовиків і передачі частини вмісту складів колишньої 14-армії СРСР Україні.
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25.06.2022 14:11 Ответить
Поддержать Молдову можно экономически - пусть готовят сухие овощные и фруктовые смеси для армии Украины . А ЕС ПРОФИНАНСИРУЕТ
ПОКА украинский юг воюет , Молдова может поддержать витаминами Украину и ВСУ
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25.06.2022 14:21 Ответить
У меня вопрос к начальнику МИД Украины - у Вас департамент по Беларуси вообще ничего не делает? Последнее заявление о чем то 27 вересня 2021 года. Я так понимаю ноты должны быть вручены после каждого обстрела с территории Беларуси.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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25.06.2022 15:03 Ответить
музикант, приходь за нотами в МЗС, так як білорашські посли зригнули з України у березні.
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25.06.2022 21:13 Ответить
Молдаванам респект,а грузини ще повинні провести "домашню роботу"..
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25.06.2022 15:57 Ответить
Повторю з паралельної гілки. Що ж,Молдова в'їхала в кандидатство на шиї воюючої України. Походу, "старша сестра Романія Маре" Молдову продинамила і киданула. Знову ж -" нє адін нарот"...Отож бо...Ок, хай. То маленька, слабосила держава з проблемою присутності москалів на своїх теренах і хапається за соломинку в надії на незалежність і самоствердження в Унії. Чомусь вона мені завжди асоціювалася з якщо не вдовою, то жінкою при нікудишньому чоловікові. Добре, що грузинським ********** УЕ дала відкоша.
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25.06.2022 16:50 Ответить
...І дай Боже, щоб Молдова стала нам такою ж сестрою, як Річ Посполита Польська.
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25.06.2022 16:59 Ответить
Є офіційна політика т.з. "романія-марє"(Румунії) до Молдови- то справді, ніби-то не "одін нарот" (ООН, ЄС, іт.п.- нікуди не подінешся, треба поважати...)). А насправді - ніхто в Румунії і ніколи не вважали і не вважають молдаванів за окремий народ, націю, а Молдову - за суверенну державу. Ставлення румунів до молдаванів - таке ж, як кацапів до українців.
У випадку т.з "аншлюсу" - Молдова утратить свою державність і суверенітет, національні святині і цінності а молдавани (націонали, котрі себе так вважатимуть) будуть піддаватися дискримінації аж до повної асиміляції.
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25.06.2022 19:20 Ответить
 
 