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Мы поддерживаем Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина поддерживает народ Молдовы на фоне угроз РФ, свидетельствующих лишь о слабости России.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы. Угрозы другим государствам - это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", - подчеркнул министр.
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+8 Dmitri 18251fb2
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ПОКА украинский юг воюет , Молдова может поддержать витаминами Украину и ВСУ
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
У випадку т.з "аншлюсу" - Молдова утратить свою державність і суверенітет, національні святині і цінності а молдавани (націонали, котрі себе так вважатимуть) будуть піддаватися дискримінації аж до повної асиміляції.