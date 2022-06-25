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Ми підтримуємо Молдову на тлі чергових погроз із Москви, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна підтримує народ Молдови на тлі погроз РФ, які свідчать лише про слабкість Росії.
Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії", - наголосив міністр.
Топ коментарі
+8 Dmitri 18251fb2
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+7 Дмитро Черних 794bd8a2
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+5 Григорий Слободянок
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ПОКА украинский юг воюет , Молдова может поддержать витаминами Украину и ВСУ
https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
У випадку т.з "аншлюсу" - Молдова утратить свою державність і суверенітет, національні святині і цінності а молдавани (націонали, котрі себе так вважатимуть) будуть піддаватися дискримінації аж до повної асиміляції.