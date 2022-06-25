РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12502 посетителя онлайн
Новости ЗдоровьеВойна в Украине
753 2
больница (1387) медицина (2449) Минздрав (4828)

Оккупанты уничтожили 118 медицинских учреждений, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Война в Украине

дбр,лікарня

Российские оккупанты уничтожили в Украине 118 медицинских учреждений, еще 628 медицинских объектов повреждены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"За четыре месяца войны ракеты и снаряды врага повредили 628 объектов медицинских учреждений и еще 118 разрушили, без возможности их дальнейшего восстановления. Министерство здравоохранения Украины уже нарабатывает план восстановления медицинской инфраструктуры в деблокированных регионах и будет привлекать для этого финансовую помощь международных партнеров", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия "анонсировала" подрыв детской больницы в Харькове
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.06.2022 16:50 Ответить
********...
показать весь комментарий
25.06.2022 16:52 Ответить
 
 