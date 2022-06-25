Окупанти знищили 118 медичних закладів, - МОЗ
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Російські окупанти знищили в Україні 118 медичних закладів, ще 628 медичних об’єктів пошкоджено.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
"За чотири місяці війни ракети та снаряди ворога пошкодили 628 об’єктів медичних закладів та ще 118 зруйнували, без можливості їх подальшого відновлення. Наразі Міністерство охорони здоров’я України вже напрацьовує план відновлення медичної інфраструктури в деблокованих регіонах та залучатиме до цього фінансову допомогу міжнародних партнерів", - ідеться в повідомленні.
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показати весь коментар25.06.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар25.06.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 0
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